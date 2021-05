Comment le film dirigé par Chris Rock a piégé Samuel Jackson dans le piège de «  Saw  »

Une note pour les fans de « Saw »: il n’y a pas de spoilers « Spiral » ci-dessous que vous n’avez pas vu dans la bande-annonce.

La franchise d’horreur de torture « Saw » a pris des dizaines de victimes avec les pièges les plus insidieux depuis le premier film indépendant à petit budget de 2004 – généralement joué paracteurs et actrices moins connus.

Et certainement pas Samuel L. Jackson.

C’est pourquoi même les fans de « Saw » ont été surpris par la vue surréaliste de l’acteur légendaire suspendu dans les airs à plusieurs fils ressemblant à une malheureuse marionnette vivante dans la scène finale de la bande-annonce de février « Spiral: From the Book of Saw ». Tout cela faisait partie de l’idée du producteur exécutif et star Chris Rock pour un redémarrage (ouverture vendredi).

Le réalisateur Darren Lynn Bousman, un vétéran de la série « Saw », dit que la scène compliquée, avec l’acteur superstar dans un harnais sous son costume, était le plus grand défi du film.

«Et nous avons affaire à Samuel Jackson. J’étais vraiment conscient de cela», dit Bousman. « Cela me semblait complètement surréaliste parce que même si j’ai toujours travaillé avec des gens que j’aimais tout au long de la franchise ‘Saw’, nous n’avons jamais eu le calibre d’acteurs que nous avons dans ce film. »

Il a fallu 40 minutes juste pour faire monter l’acteur. Il y avait donc un temps de suspension limité pour jouer la scène cruciale de l’agent de police à la retraite de Jackson, Marcus Banks, en péril par un tueur obsédé par les pièges comme Rock’s Det. Zeke Banks a essayé de sauver son père à l’écran.

«Pardonnez mon français, mais cette scène était un cauchemar (explétif)», dit Bousman. « Ce serait une excellente fonctionnalité dans les coulisses, juste combien de membres d’équipage il a fallu pour réussir cela. »

Bousman a même pris un moment pour s’enquérir, pendant les temps morts alors que l’acteur était dans les airs, pourquoi Jackson avait accepté de faire le film d’horreur.

«Je me tenais sous lui, et je lui ai dit: ‘Sam, je dois te demander, qu’est-ce qui t’a décidé à faire un film’ Saw ‘?’ « Se souvient Bousman. «Il a dit littéralement: ‘Chaque fois qu’il y a une mort ou une violence intéressante, je suis dedans.’ «

« Spiral » offre certainement cela, en particulier dans la finale remplie de pièges d’horreur. «Je pense honnêtement que ce sont les trois dernières minutes du film qui l’ont vendu», dit Bousman.

Le réalisateur n’a pas pris la bonne nature de Jackson pour acquise après avoir foulé le plateau le premier jour et partagé des histoires de « Pulp Fiction » avec l’équipe pendant les temps morts. Pour se préparer aux scènes de terreur, Bousman avait son équipe prête à rouler et a guidé Jackson à travers chaque plan avec des storyboards méticuleux.

«Tout est prévu avec ces scènes car nous savions que c’était une position compromettante et pas confortable», explique Bousman. « Nous devions donc nous assurer que nous pouvions entrer et sortir. »

Il y a eu environ une journée et demie de travail avec Jackson dans les gréements où l’acteur était un vrai pro, mais pas vraiment bavard.

«Ces gréements sont vraiment intenses avec des tonnes de pression sur tout votre corps pour pouvoir vous suspendre», explique Bousman. « Donc il n’y a pas beaucoup de discussions faites quand vous êtes là-haut comme ça. »

Mais Jackson, avec Rock et Max Minghella (qui incarne le partenaire de Rock, l’officier William Schenk), a retiré la scène au début de la production du film d’horreur. Bousman était tellement heureux qu’il a édité les images et les a envoyées à ses stars pour les visionner.

«Cela aide à remonter le moral sur le plateau parce que vous réalisez à quel point cette scène est cool», dit-il.

Jackson a eu un moment « Pulp Fiction » plus typique pendant le tournage quand il a pu déployer un de ses jurons de marque.

« Nous l’avons abattu en disant: » Vous voulez jouer à des jeux. D’accord. Je vais jouer (juron) « , dit Bousman. « Tu aurais dû entendre les acclamations sur le plateau après qu’il ait dit ça. »