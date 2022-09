Comment le FC Vaduz, club de deuxième division, s’est qualifié pour l’Europe

Cette saison, le club suisse de deuxième division du FC Vaduz dispute les phases de groupes d’une compétition européenne. En 2020/21, Vaduz a terminé dernier de la Super League suisse, tombant en Challenge League.

Pourtant, Vaduz ne dispose d’aucun type de matériel des ligues ou des coupes suisses pour donner accès au jeu des clubs européens.

Bien qu’il joue dans les ligues suisses, le FC Vaduz n’est pas un club suisse. Au lieu de cela, la ville de Vaduz est la capitale du petit État du Liechtenstein. Cette nation a une masse terrestre d’environ 60 miles carrés, une quantité qui ne ferait pas partie des 150 plus grandes villes aux Etats-Unis. Par conséquent, la nation qui se trouve prise en sandwich entre l’Autriche et la Suisse compte 38 000 habitants. Comparativement, Huber Heights, OH, est à peu près sur la même population.

Étonnamment peut-être, la petite nature du Liechtenstein a sa propre fédération de football. Malgré une poignée de clubs, la nation n’a pas sa propre ligue. Pourtant, en tant que membre pleinement reconnu de l’UEFA, le Liechtenstein a sa propre compétition de coupe nationale.

Atteindre l’Europe

Ici, cela commence à avoir plus de sens. Le FC Vaduz a remporté 21 des 22 finales de coupe nationales précédentes. C’est le club le plus titré de la compétition avec 48 victoires après la compétition lancée en 1945. En tant que vainqueur de la coupe nationale, le FC Vaduz jette son chapeau dans le ring pour les éliminatoires de la compétition européenne de clubs.

Bien sûr, bien performer dans la Ligue suisse est une autre voie pour le FC Vaduz pour atteindre l’Europe. Cependant, des performances moins que stellaires «au niveau national» et des tentatives infructueuses lors de la phase de qualification ont empêché le club de jouer dans la phase de groupes de toute compétition européenne.

Tout a changé cette saison. De plus, pour rendre les choses plus bizarres, le FC Vaduz n’a souffert que deux saisons auparavant.

La saison dernière, alors qu’il jouait dans la Swiss Challenge League, le deuxième niveau de la Super League suisse, Vaduz a remporté une autre coupe nationale au Liechtenstein. Cela a permis d’obtenir un billet pour le deuxième tour de qualification de l’Europa Conference League. Alors qu’un club de la Ligue des champions d’il y a une saison en Suisse, les Young Boys, n’ont même pas réussi à atteindre la Ligue de conférence Europa, une équipe d’un niveau inférieur à eux est en phase de groupes. C’est la même position qu’une autre élite suisse, le FC Bâle, le FC Zürich n’étant qu’une étape en Ligue Europa.

Le FC Vaduz atteint l’Europe pour la première fois

Cette histoire de Cendrillon a commencé la dernière semaine de juillet cet été lors de la deuxième phase des qualifications de l’Europa Conference League.

Le club de Lichtenstein s’est imposé 2-1 au total contre le club slovène de Koper. La victoire sur deux manches a propulsé Vaduz à un match nul au troisième tour avec le club turc de Konyaspor. En 2021/22, Konyaspor a terminé devant Besiktas et Galatasaray, assez bon pour la troisième place de la Süper Lig turque. Vaduz les a piétinés par un score total de 5-3.

Le dernier adversaire avant la phase de groupes était le Rapid Wien, vainqueur du titre record de la Bundesliga autrichienne. Les clubs ont fait match nul 1-1 au Lichtenstein. Ensuite, un improbable 1-0 contre l’Autriche a qualifié Vaduz pour son tout premier voyage en phase de groupes d’une compétition européenne de clubs.

Europa Conference League Groupe E

Après un été palpitant, le FC Vaduz s’est retrouvé dans le Groupe E de l’UEFA European Conference League. Rejoindre Vaduz sont AZ Alkmaar des Pays-Bas, Apollon Limassol de Chypre et du côté ukrainien SC-Dnipro-1.

En Swiss Challenge League, Vaduz est à la peine. Une série de huit matchs sans victoire, quatre défaites et quatre nuls place le club au neuvième rang sur 10 équipes de la compétition.

Cependant, tout n’est pas terrible au Lichtenstein. Vaduz a décroché son premier point en phase de groupes européens au Rheinpark Stadion de Vaduz. Un match nul sans but contre ses rivaux chypriotes est un bon résultat pour commencer.

Vaduz a relevé un défi lors de la deuxième journée, sur la route des Pays-Bas pour affronter les doubles champions d’Eredivisie, l’AZ Alkmaar. Une défaite 4-1 s’ensuitmais cela ne devrait pas atténuer l’histoire racontée à partir de Lichtenstein.

Le FC Vaduz n’est pas la plus grande équipe de la compétition européenne de clubs de troisième niveau. Pourtant, c’est l’une des intrigues les plus convaincantes à suivre tout au long de la compétition.

PHOTO : Images IMAGO / GEPA