Comment le FBI a transformé une loi antiterroriste en arme pour espionner des centaines de milliers de citoyens américains

Créés à l’origine pour cibler les terroristes, les agents du gouvernement utilisent désormais une loi fédérale pour espionner les citoyens américains. Il est connu sous le nom d’article 702 de la Loi sur la surveillance des renseignements étrangersou FISA, et elle doit être réautorisée par le Congrès cette année.

Le représentant de l’Ohio, Jim Jordan, insiste sur le fait que le Congrès doit faire de la réforme de la FISA une priorité absolue. « C’est probablement la chose la plus importante que nous allons faire au cours de ce Congrès », a-t-il déclaré.

D’ici la fin de l’année, le Congrès doit décider s’il autorisera à nouveau l’article 702. La loi de 2008 autorise les agences gouvernementales à collecter des types spécifiques d’informations pour protéger la nation du terrorisme.

L’article 702 expire le 31 décembre et les critiques affirment qu’il devrait être autorisé à disparaître parce que des agences comme le Federal Bureau of Investigation ont abusé de la loi pour espionner les Américains moyens sans raison valable.

Voici comment cela fonctionne : Les sociétés de télécommunications collectent des données sur l’utilisation du téléphone et d’Internet. Les informations brutes et non expurgées sont enregistrées dans une base de données de la National Security Agency. Environ 10 000 personnes du ministère américain de la Justice peuvent interroger la base de données. Le Bureau du directeur du renseignement national rapporte que 30 % des 3,4 millions de requêtes effectuées en 2021 étaient erronées. Un dossier de la FISA dévoilé au printemps dernier a révélé que le FBI avait utilisé de manière inappropriée ses pouvoirs de recherche sans mandat contre des citoyens américains plus de 278 000 fois au cours de l’année se terminant en novembre 2021.

Le représentant de Floride, Matt Gaetz, a confronté le directeur du FBI, Christopher Wray, à propos de ces transgressions lors d’une récente audience au Congrès.

« Le tribunal a déclaré que plus de 200 000 cas s’étaient produits sous votre surveillance. Eh bien, avez-vous des raisons de ne pas être d’accord avec cette évaluation ? » Gaetz a demandé à Wray.

« Encore une fois, je n’ai pas le numéro car je suis assis ici en ce moment », a répondu Wray.

« Que puis-je dire ? C’est comme un chiffre que vous devriez connaître : combien de fois le FBI enfreint la loi sous votre direction », a insisté Gaetz.

Les recherches illégales du FBI comprenaient des requêtes sur les manifestations du 6 janvier et de George Floyd. Les agents ont également effectué des requêtes personnelles sans autorisation appropriée. Les défenseurs des libertés civiles et les membres du Congrès estiment que les perquisitions sans mandat sont inacceptables, voire même des violations criminelles du droit américain à la vie privée.

Le sénateur Charles Grassley a demandé à Matthew Olson, procureur général adjoint des États-Unis : « Que fait le ministère de la Justice pour punir les personnes qui ont déjà abusé de la FISA ?

Olson a répondu : « Il s’agit d’une utilisation abusive intentionnelle. Des agents et des analystes peuvent être licenciés. En fait, une personne a été licenciée pour avoir violé intentionnellement les règles de la FISA », a-t-il expliqué. « Mais la grande majorité des erreurs que nous avons constatées ne sont pas intentionnelles. »

Intentionnel ou non, Institut Cato Patrick Eddington, chercheur principal, estime que le gouvernement n’a aucune raison d’utiliser la loi FISA pour examiner les informations personnelles des Américains sans mandat.

« Et donc, des agents du FBI sont entrés là-bas et ont mené littéralement des millions de recherches sans aucune raison probable, et donc, vous savez, sans mandat signé par un juge fédéral pour le faire », a-t-il déclaré.

Dans le cas de Carter Page, ancien responsable de la campagne Trump, le tribunal de la FISA a émis un mandat d’arrêt après que le FBI ait soumis des informations falsifiées. Eddington affirme que le DOJ a abusé de la loi pendant au moins 15 ans.

« Nous avons vu ces violations se produire pratiquement depuis le jour où ce programme a été lancé. La Cour de surveillance des renseignements étrangers, qui est censée être essentiellement l’organisme ici qui empêche ce genre de choses de se produire, a le plus souvent servi simplement de caoutchouc. cachet », a insisté Eddington. « Et quand ils ont effectivement dénoncé le FBI et la NSA, vous savez, pour avoir violé une décision de justice, personne n’a été sanctionné et personne n’a perdu son emploi. »

DOJ Inspecteur général Michael Horowitz a suggéré qu’il était injuste de tenir le tribunal de la FISA et les procureurs fédéraux responsables des preuves retenues par le FBI.

« Je dirai simplement que sur les FISA de Carter Page, l’un des problèmes que nous avons découverts et l’un des problèmes graves que nous avons découverts était que le FBI disposait d’informations et n’en informait pas les procureurs », a expliqué Horowitz lors d’une audience à la Chambre.

Le représentant Gaetz a répondu : « Si cette information se trouvait dans un contexte de litige civil dans le nord de la Floride et que je dissimulais la preuve que l’autre partie avait le droit de le faire, je m’attendrais à ce qu’un juge me sanctionne.

Alors, quelle est la solution? Certains membres du Congrès souhaitent supprimer complètement la FISA, tandis que d’autres estiment qu’une révision de la loi suffirait à protéger le droit constitutionnel à la vie privée.

Le représentant Jordan estime que la solution est simple. « La solution est simple, n’est-ce pas ? Exigez une cause probable si vous envisagez d’interroger cette base de données sur les citoyens américains. Et si nous supprimions simplement le FBI de ses activités ? Et si le FBI ne peut pas interroger cette base de données, vous pouvez « Je ne touche même pas au module, le FBI ne peut pas interroger cette base de données sur les citoyens américains ? »

NOUS Surveillance de la vie privée et des libertés civiles Beth Williams a répondu : « Écoutez, le FBI a un long chemin à parcourir pour regagner la confiance du public. Et la question est, vous savez, je pense que si le FBI ne fait pas ces recherches pour déterminer à qui aux États-Unis parle terroristes à l’étranger, qui va le faire ? Et donc, les inquiétudes sont réelles.

« Qui va le faire ? » » a demandé Jordan. « Nous avons d’autres agences qui le font déjà. »

Le Bureau du Directeur du renseignement national rapporte que les recherches sans mandat de données électroniques sont tombées à environ 200 000 l’année dernière. Eddington estime néanmoins que le gouvernement doit agir rapidement pour mettre un terme à l’érosion des libertés civiles américaines.

« Il y a littéralement toute une génération d’Américains qui ont grandi essentiellement sous cet État de surveillance, dans ce genre de pays, vous savez, pratiquement dystopique, orwellien, vous savez, à cet égard. Et cela a un effet de distorsion fondamental, je crois, sur notre société, et certainement sur l’ensemble du concept d’État de droit et de droits individuels. »

