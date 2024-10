Comment le FBI a retrouvé un tableau rare de Monet volé par les nazis il y a 80 ans

« Les émotions liées à la récupération d’un objet pris si brutalement ne peuvent pas être mesurées en dollars, c’est inestimable », a déclaré James Dennehy, directeur adjoint en charge du FBI à New York, après que l’organisation ait aidé à ramener le tableau de Monet pillé par les nazis après 80 ans.

L’équipe Art Crime du Federal Bureau of Investigation (FBI), les bureaux extérieurs de New York et de la Nouvelle-Orléans et le bureau du procureur américain pour le district oriental de la Louisiane ont annoncé mercredi le rapatriement d’un pastel sur papier de Claude Monet, « Bord de Mer ».

Le tableau, réalisé vers 1865, a été acheté par la famille Parlagi lors d’une vente aux enchères d’art autrichienne en 1936. Quelques années plus tard, en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, le pastel a été saisi par la Gestapo, la police secrète nazie.

Finalement, le Monet fut acheté aux enchères par un marchand d’art nazi et disparut en 1941.

La famille Parlagi a passé des décennies à rechercher le tableau.

En 2023, le FBI a pris une avance lorsque l’œuvre d’art a été mise en vente dans une galerie d’art de Houston. L’équipe a contacté le Dr et Mme Kevin Schlamp, les propriétaires de l’œuvre d’art, et leur a expliqué l’histoire de son pillage. Schlamps a volontairement rendu la pièce.

Suite à cela, avec l’aide du bureau du procureur américain pour le district oriental de la Louisiane, un jugement par consentement a été obtenu en mai 2024. Le jugement a accordé la pleine propriété du Monet aux héritiers Parlagi.

« Nous sommes honorés d’avoir joué un rôle dans la restitution de cette œuvre d’art volée à ses propriétaires légitimes », a déclaré James Dennehy. « Même si ce Monet est sans aucun doute précieux, sa véritable valeur réside dans ce qu’il représente pour la famille Parlagi. C’est un lien avec leur histoire, leurs proches et un héritage qui a presque été effacé », a-t-il ajouté.

Le travail du FBI sur cette affaire se poursuit. Plusieurs autres œuvres d’art ont été volées à la famille Parlagi en 1940 et les recherches se poursuivent.

