Des agents de santé testent des personnes pour le coronavirus à l’hôpital Indus de Karachi, au Pakistan, le 28 janvier. Asim Hafeez / Bloomberg via Getty Images

La méfiance à l’égard des vaccins est souvent ancrée dans l’histoire de nombreuses communautés de couleur.

«Bonne journée de vaccination!» me dit l’infirmière qui administre mon vaccin Covid-19 alors que je m’abaisse sur sa chaise. Presque un an de distanciation sociale m’a rendu très à l’écoute de toutes les surfaces que je touche: mon coude appuyé sur le bureau, mes mains signant la carte de vaccin avec le stylo.

L’hôpital où je travaille en tant que chercheur scientifique dans un laboratoire de biologie synthétique est en train de vacciner tout son personnel, et les voix excitées de toutes sortes de personnes – étudiants diplômés débraillés, réceptionnistes – remplissent l’air. Une chose est cependant immédiatement perceptible: en tant que Pakistanais, je suis l’une des rares personnes de couleur dans la salle de vaccination. Même dans un hôpital d’une ville à majorité de couleur, ceux qui sont vaccinés sont pour la plupart blancs.

Des sondages récents montrent que les non-blancs aux États-Unis sont de plus en plus disposés à se faire vacciner, mais continuent à exprimer plus d’hésitation que les blancs. Cela ne m’a pas touché tant que je n’ai pas réalisé que mon cousin, un médecin résident qui a grandi au Pakistan et qui travaille maintenant au Texas, a refusé le vaccin. Il a été exhorté par des membres de notre famille à attendre plus de données, et même s’il travaille directement avec les patients Covid-19, il a décidé que, pour l’instant, il ne se ferait pas vacciner.

J’étais furieux quand j’ai appris sa décision, me reprochant les discussions de groupe familial non lues et les appels vidéo ignorés. Aurais-je pu le convaincre en lui indiquant les données convaincantes sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin? Ou avec le fait que les développeurs ont été extrêmement transparents sur le petit nombre de personnes qui ont montré des réactions indésirables? Ou en lui rappelant que tout le monde dans ma famille est vacciné contre d’autres maladies: la rougeole, les oreillons et la rubéole; tétanos; la tuberculose, même, avec le vaccin BCG controversé – utilisé au Pakistan pendant des décennies après son arrêt aux États-Unis – qui nous a tous laissé des cicatrices plissées sur les bras?

Il existe de nombreuses racines de méfiance autour des vaccins Covid-19, mais il semble impératif de les replacer dans le contexte de l’histoire récente du Pakistan. Le pays où la plupart des membres de ma famille ont grandi est confronté à de vicieuses batailles de vaccination, en particulier avec la méfiance autour du vaccin contre la polio. Cette méfiance ne vient de nulle part.

Au début des années 2010, la CIA a mené un faux programme de vaccination à Abbottabad, offrant des vaccins gratuits contre l’hépatite B aux enfants dans le but de collecter des preuves ADN reliant Oussama Ben Laden à l’enceinte où il était soupçonné de résider. On ne sait pas comment les échantillons devaient être collectés ou comment ils mèneraient à Ben Laden, mais lorsque la nouvelle de ce programme a éclaté, cela a ajouté une preuve aux théories du complot existantes sur les vaccinations. En conséquence, de nombreux dirigeants locaux ont commencé à exhorter les gens à ne pas vacciner leurs enfants, divers districts ont interdit les équipes de vaccination et les talibans ont émis une fatwa contre les programmes de vaccination. À ce jour, les dirigeants locaux dénoncent les vaccins en tant que programmes d’espionnage occidentaux.



Sajjad Qayyum / AFP via Getty Images L’agent de santé Amna Bibi, vu en 2012, aurait été licencié après avoir participé sans le savoir à un programme de vaccination controversé mis en place par la CIA pour piéger le chef d’al-Qaïda.

Un Majeed / AFP via Getty Images L’avocat pakistanais Qamar Nadeem, qui représentait le docteur Shakeel Afridi. Afridi a été arrêté après que les troupes américaines ont tué Oussama Ben Laden en mai 2011. Il a mis en place un faux programme de vaccination dans l’espoir d’obtenir des échantillons d’ADN pour identifier le chef d’al-Qaïda.

En 2013, en réponse à la pression des leaders de la santé publique et de la science, la CIA a promis de cesser d’utiliser les programmes de vaccination pour recueillir des renseignements. Cependant, l’héritage de la campagne de faux vaccins au Pakistan n’a pas été facile à surmonter. La confiance dans les responsables de la santé publique a été dangereusement érodée.

Le Pakistan est l’un des trois pays au monde où la polio n’a pas été éradiquée. Avec l’Afghanistan voisin, le pays connaît sa plus forte augmentation de cas de polio depuis 2014: 54 cas ont été signalés au premier trimestre de 2020, soit quatre fois plus que l’année précédente. Les vaccinateurs contre la poliomyélite sont ciblés par la violence; depuis 2012, au moins 95 agents de lutte contre la polio, dont de nombreuses femmes, auraient été tués lors d’attaques. Pas plus tard qu’en décembre, des membres d’une équipe de vaccination ont été blessés ou tués dans un incident qui a recueilli très peu de couverture dans les médias.



Fareed Khan / AP Le gouvernement pakistanais a lancé une campagne de vaccination contre la polio en 2020 dans le but d’éradiquer la maladie.

Le Pakistan n’est pas le seul pays à avoir des antécédents de violence médicalisée. Aux États-Unis, il y a une longue histoire de personnes noires et brunes utilisées pour l’expérimentation médicale, et il n’est pas surprenant que de nombreuses autres personnes de couleur que j’ai rencontrées aient exprimé leur hésitation à propos du vaccin Covid-19.

L’infirmière noire qui m’a frotté le nez pour un test PCR la semaine dernière a dit qu’elle n’avait pas pris le vaccin quand on lui avait offert parce qu’elle voulait attendre le prochain tour au cas où il y aurait des effets secondaires. Le livreur latino au travail me dit qu’il a refusé le vaccin parce qu’il n’a pas été testé correctement. Mon amie, une organisatrice et éducatrice noire, dit lors d’une réunion Zoom qu’elle ne va pas se faire vacciner parce qu’elle ne fait pas confiance à l’establishment médical.

La méfiance à l’égard des vaccins aux États-Unis ne peut être dissociée de l’histoire récente. Dans une classe que j’enseigne sur l’héritage du racisme dans la recherche scientifique, nous lisons l’étude du gouvernement américain sur la syphilis non traitée chez les hommes noirs à Tuskegee; à propos de J. Marion Sims, qui a pratiqué des chirurgies sans anesthésie sur des femmes noires asservies, qui avait une statue commémorant lui comme le «père de la gynécologie» à Central Park aussi récemment qu’en 2018; à propos d’Henrietta Lacks, une femme noire dont les cellules tumorales ont été utilisées sans son consentement pour développer une lignée cellulaire pour la recherche sur le cancer; sur les disparités flagrantes en matière de santé entre les communautés blanches et BIPOC.

«Pourquoi n’avons-nous pas su cela?» demandez à mes étudiants blancs, d’Asie de l’Est et d’Asie du Sud. «Pourquoi n’avons-nous pas appris cela dans nos cours de sciences?» Il est difficile de ne pas avoir l’impression que l’oubli est volontaire, et l’oubli volontaire ne fait que créer plus de méfiance.

Pour que les programmes de vaccination contre Covid-19 dissipent la méfiance à temps pour les campagnes de masse qui seront nécessaires pour renforcer l’immunité du troupeau, ce qu’il faut, c’est se souvenir et réparer délibérément. Il est moralement impératif que les campagnes de vaccination s’engagent dans l’histoire des dommages médicaux aux États-Unis et à l’étranger, reconnaissent le rôle que le gouvernement et les scientifiques individuels ont joué et réparent les fissures avec une sensibilisation de la communauté, des ressources matérielles et des engagements fermes pour défaire la santé. disparités entre les blancs et les non-blancs.

En attendant que cela se produise, le succès du programme de vaccination Covid-19 se résumera à quelque chose que les médecins et scientifiques noirs ont déjà fait: emplacements à leurs communautés et à leur famille pour qu’ils reçoivent le vaccin. Voici le mien: je suis un scientifique pakistanais qui a examiné les données des essais cliniques du vaccin et a décidé de le prendre.

Je suis heureuse d’avoir eu cette chance et que le bonheur vit avec d’autres sentiments. Je me sens soulagé de savoir que je suis peu susceptible de contracter Covid-19, une maladie horrible qui a connu des effets secondaires durables, et je préfère risquer les effets secondaires inconnus du vaccin pour le soulagement de savoir que je ne réussirai pas le vaccin. virus aux membres les plus vulnérables de la société.

Je ressens aussi de la colère que les BIPOC continuent de mourir à cause des héritages du racisme médical, que des enfants au Pakistan mourront de la polio malgré un vaccin efficace. Et je me sens coupable d’avoir reçu le vaccin Covid-19 avant tant d’autres: mon père, qui vit au Pakistan et est immunodéprimé; les travailleurs essentiels tels que les chauffeurs de bus et ceux de la chaîne de distribution alimentaire qui ont fait fonctionner ce pays pendant la pandémie; tous ceux qui vivent dans un pays non occidental et qui ne devraient pas recevoir le vaccin avant 2024.

Je n’en dis rien à l’infirmière qui me souhaite une bonne journée de vaccination. Je m’assois patiemment pendant qu’elle me pose des questions sur les allergies, remplit ma carte de vaccin et charge une seringue. «Attends,» je demande juste alors qu’elle est sur le point de me piquer, un peu gênée par ce que je suis sur le point de demander. «Puis-je prendre un selfie?»

« Bien sûr! » elle dit. «Voulez-vous me rendre service et l’afficher avec un message positif? Pour que plus de gens reçoivent le vaccin? »

Je lui promets que je le ferai.

Hala Iqbal est une chercheuse post-doctorale qui étudie les antibiotiques à NYU Langone. Elle écrit, enseigne et organise autour de la science, de la race et du genre.