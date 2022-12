Comment le fandom de football est une superpuissance sociale

Ainsi, les Pays-Bas ont éliminé les États-Unis de la phase de groupes de la Coupe du monde, mais la fête n’est pas terminée pour les fans de football américains. Nous avons encore beaucoup à célébrer.

Nous avons la joie de voir les superstars restantes et les étoiles montantes s’affronter sur le terrain. Et qui n’aime pas l’apparat multiculturel des fans, enveloppés de toutes sortes de plumes, de maquillage et de couronnes, alors qu’ils chantent, tambourinent et applaudissent ? Sans parler du baume du pluralisme international affiché dans le monde entier, trop rare dans notre monde polarisé.

Le pouvoir du fandom

Mais le plus important pour les fans de football vivant sur le sol américain est ceci : dans un pays où le football et le basket-ball américains règnent généralement en maître, jusqu’au dernier coup de sifflet du 18 décembre, le football mondial tient la vedette. Et vous, cher fan de football, détenez le pouvoir.

Quelle puissance, demandez-vous? Le pouvoir du fandom.

Il y a cinq ans, mon ami Dave Sikorjak et moi nous sommes lancés dans une quête pour comprendre comment fonctionne le fandom sportif, dont les résultats apparaissent dans notre nouveau livre Les fans ont plus d’amis.

Qu’est-ce qui pousse une personne à se réveiller à 5 heures du matin un jour ouvrable pour regarder un match disputé à l’autre bout du monde ? Loyauté d’équipe ? Peut-être. Passionné de jeu ? À un degré. Connexion à d’autres fans? Absolument.

Le conducteur numéro un du fandom appartient. C’est l’incitation de chaque fan à s’engager.

Ce que montre la recherche

Selon nos recherches, le fandom sportif fonctionne comme un supraconducteur social, permettant aux fans d’établir des liens significatifs et d’approfondir les liens existants avec les autres. Ces liens s’étendent à toutes les loyautés de l’équipe et à toutes les catégories sociales telles que l’âge, la race, la nationalité, la classe, la religion et le sexe.

Nulle part nous ne le voyons plus clairement que parmi les fans de football du monde. Mettez un fan de football dans n’importe quel taxi à Sao Paulo, St Louis ou Stockholm et une seule mention du nom de Leo Messi déclenchera une conversation passionnée. Arrêtez-vous dans un bar sportif avec un match de la Coupe du monde et vous rencontrerez une véritable ONU de fans.

Que signifie cette connectivité pour les fans ? Pour commencer, les fans ont plus d’amis. En moyenne, un non-fan a 21,1 amis, tandis que les fans de sport dévoués ont en moyenne 35,6 amis. Les fans rapportent également qu’ils “apprécient beaucoup” ces amitiés plus que les non-fans. Le sport offre également aux fans plus d’opportunités de s’engager avec ces amis ; les non-fans ont en moyenne 204 interactions sociales par mois, tandis que les fans les plus actifs ont en moyenne 454 interactions.

Impacts positifs du fandom

Toutes ces interactions ont un impact puissant sur la vie des fans.

Parmi les fans de sport très engagés, 61 % sont tout à fait d’accord qu’ils “se sentent proches des gens”, contre 37 % des non-fans. En fait, à travers cinq marqueurs de bien-être – bonheur, satisfaction, optimisme, gratitude et confiance – les scores de bien-être globaux des gens augmentent à mesure que leur implication dans le fandom sportif augmente.

La plupart des fans reconnaissent que les connaissances sportives sont un capital social qui attend d’être dépensé. Habituellement, aux États-Unis, une interprétation modérément intéressante d’un match de la NFL apportera de meilleurs rendements sociaux lors de la fête de l’entreprise que votre analyse la plus impressionnante de la Premier League.

Mais pas pendant la saison de Coupe du monde. Ceci, mes amis, est notre moment pour briller.

Des collègues emportés par la folie de la Coupe du monde ? Partagez ce que vous savez sur le match à venir. Vous voyez votre voisin porter un maillot du Brésil ? Engagez une conversation et voyez où cela mène. Des amis qui s’intéressent de plus près au jeu ? Invitez-les à une soirée de surveillance et développez votre tribu de footballeurs.

Quelle que soit la façon dont vous décidez de l’activer, votre fandom est votre superpuissance sociale. Et c’est quelque chose à célébrer, même après la fin du rêve de Coupe du monde de votre équipe.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire

Ben Valenta est le co-auteur de Fans Have More Friends et le SVP de Strategy & Analytics pour FOX Sports. Dans sa vie précédente en tant que consultant, il a conseillé un nombre incroyable de clients, notamment : Nike, la NFL, Anheuser-Busch InBev, YouTube, ESPN, National Geographic, MSNBC, NBC News, Livestrong, les New York Knicks et les New York Knicks. Rangers d’York. Il aime surfer et faire du vélo et se battre avec ses enfants à Venice, en Californie.