Comment le fait de rester assis affecte-t-il le tir de Justin Fields sur le record de course de Lamar Jackson? – Section locale de Shaw

Justin Fields n’a pas participé à la défaite de dimanche contre les Jets de New York. C’était pour le mieux. Personne ne va blâmer les Bears d’avoir joué la sécurité avec leur quart-arrière vedette.

Son statut pour le match de cette semaine contre Green Bay devrait rester incertain, surtout avec une semaine de congé qui suivra.

Je ne préconiserais jamais que Fields joue malgré une blessure pour une équipe des Bears qui, à 3-9, est grillée. Cela étant dit, il a encore une chance d’entrer dans l’histoire. Même après s’être assis dimanche, Fields a encore une grande chance de battre le record de 1 206 verges de Lamar Jackson au QB en 2019.

Depuis la semaine 5, Fields affiche une moyenne de 98,1 verges au sol par match. Si Fields devait égaler cette moyenne et jouer quatre des cinq derniers matchs de la saison, il battrait quand même le record de Jackson (en seulement 15 matchs joués).

S’il devait faire la moyenne de son total de saison de 75 verges au sol par match (y compris les matchs du début de l’année où il ne courait pas autant) et jouer les cinq matchs, il terminerait avec 1 209 verges au sol – battant de justesse le record de Jackson. .

Qu’il joue contre Green Bay ou non, le record reste une possibilité pour Fields. Voici quelles autres statistiques et chiffres se sont démarqués cette semaine.

Historiquement mauvais : Cette défense des Bears se classera probablement parmi les pires de la franchise. Ils se classent 27e de la ligue, allouant 25,4 points par match. Ils se classent 20e au total des verges, allouant 350 verges par match.

Au cours du mois qui a suivi l’échange de Roquan Smith, les Bears ont accordé 31 points et 362 verges par match.

Seulement trois fois, les Bears se sont classés moins bien parmi leurs pairs en points alloués par match : 1997, 2013 et 2014. Les années Marc Trestman ont été assez difficiles, défensivement. Les Bears de 2014 se sont classés 31e, accordant 27,6 points par match et 377,1 verges par match (30e). C’était une saison après avoir accordé 29,9 points par match (à égalité au 30e) et 394,6 verges par match (30e).

La défense de 1997 sous Dave Wannstedt était à égalité en dernier (parmi 30 équipes), accordant 26,1 points par match, malgré un nombre de verges décent (12e).

Il est prudent de dire que tous les vestiges de la défense épique de Vic Fangio en 2018 ont disparu depuis longtemps. Afin d’effacer l’ardoise et de ré-imaginer la défense des Bears dans le schéma défensif 4-3 de Matt Eberflus, il était probablement nécessaire que cette défense recule avant d’avancer. Malgré tout, il y a beaucoup de problèmes à résoudre.

En équipe, les Bears sont à égalité en dernier dans la ligue avec 16 sacs (à égalité avec Las Vegas). Armon Watts a limogé Mike White dimanche, marquant le premier sac par un joueur de ligne défensive depuis des semaines. La ligne défensive des Bears a compté 8,5 sacs, et l’un d’eux était Robert Quinn, désormais échangé.

Les monteurs de lignes actuels des Bears ont totalisé 7,5 sacs. Dans toute la ligue, il y a 15 joueurs individuels avec plus de sacs cette saison que cela.

Jackson est un favori du Pro Bowl : La blessure d’Eddie Jackson à Lisfranc (milieu du pied) est une déception pour la défense des Bears. C’est aussi une déception parce qu’il a eu une saison renaissante. Ses quatre interceptions sont à égalité au troisième rang de la NFL.

Les Bears ont placé Jackson et le receveur Darnell Mooney (cheville) sur la liste des blessés mardi après qu’ils se soient tous les deux blessés dimanche contre les Jets de New York. Mooney est absent pour la saison et il est peu probable que Jackson revienne.

Jackson est le principal obtenteur de votes pour le Pro Bowl parmi les sécurités sans NFC. La NFL a publié les premiers résultats du vote des fans et Jackson a reçu plus de 54 000 votes. Un retour au Pro Bowl marquerait ses troisièmes honneurs en carrière au Pro Bowl après 2018 et 2019.

La NFL n’a sorti que le joueur n ° 1 à chaque position dans la NFC et l’AFC. Geno Smith mène les quarterbacks NFC avec plus de 70 000 votes. On ne sait pas où se situe Fields dans le vote derrière Smith.

Le grand jour de Montgomery : Le porteur de ballon David Montgomery a totalisé 79 verges au sol en 14 courses dimanche pour accompagner 34 verges en trois attrapés.

Montgomery a dépassé les 100 verges de mêlée pour le deuxième match consécutif depuis que Khalil Herbert est allé sur la liste des blessés. Montgomery, un choix de troisième ronde en 2018, a 4 550 verges de mêlée pour sa carrière. Il a dépassé le membre rapproché du Temple de la renommée Mike Ditka pour le 11e rang de tous les temps parmi les joueurs des Bears. Montgomery est le septième porteur de ballon des Bears à franchir 4 500 verges de mêlée et le premier depuis Matt Forte.

Le démarrage à chaud de Siemian : QB Trevor Siemian a lancé pour 116 verges par la passe au premier quart dimanche. C’était le total le plus élevé qu’un quart-arrière des Bears ait lancé au premier quart depuis que Mitch Trubisky a lancé pour 139 verges contre Detroit le 11 novembre 2018, selon l’équipe.

Le grand jour de Sanborn : Le secondeur Jack Sanborn a réussi 14 plaqués combinés dimanche, ce qui a marqué le plus par une recrue des Bears dans un match (les plaqués n’ont pas été systématiquement suivis jusqu’en 1994).