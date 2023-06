Comment le «dragon» ukrainien attise les appels à davantage de systèmes de défense aérienne – National

Dans une petite clairière, au fond d’un champ en Ukraine où des fleurs sauvages jaunes et blanches poussent sur la terre dure et sèche, une arme de guerre géante rugit.

Le char antiaérien Gepard utilisé par un équipage de trois hommes travaillant dans le cadre de l’équipe de défense aérienne ukrainienne est l’une des 34 unités de défense aérienne données au 15 juin, comme indiqué dans les documents du gouvernement allemand, ainsi que 55 000 cartouches de munitions.

L’Allemagne a mis hors service les Gepard il y a plus de dix ans, mais le système anti-aérien est toujours efficace contre les hélicoptères d’attaque, les avions de combat, les missiles et les drones avec ses canons jumeaux de 35 mm capables de tirer 1 100 coups par minute.

Et tandis que le mot Gepard signifie « guépard » en allemand, l’équipage ukrainien l’appelle leur « dragon ».

« Il est bruyant et gros et il peut tout détruire sur son passage », a déclaré Roman, le commandant de 28 ans que Global News a accepté d’identifier uniquement par son prénom dans le cadre d’un accord d’accès à l’équipage de trois hommes. travaillant dans le cadre de la défense aérienne de l’Ukraine.

Global News n’identifie pas non plus l’emplacement de l’équipage.

Roman a promené les caméras autour de son Gepard, expliquant où les liens de munitions sont alimentés, indiquant où le tireur est assis, décrivant le fonctionnement des canons, détaillant le système radar et nous montrant son siège dans la tourelle. Lui et son équipage se sont entraînés ensemble sur le Gepard en Allemagne, et les interceptions de l’équipe sont marquées sur le côté de leur unité.

Au moment de la visite de Global, l’équipage avait abattu quatre drones et deux missiles.

Un soldat ukrainien regarde à travers le champ de vision d’un char anti-aérien.

Petro Sazonov/Global News



« L’équipement allemand fonctionne, et fonctionne très bien, à l’exception du fait que nous sommes en 1973, il remplit ses fonctions de combat à 100% », a déclaré un homme que Global News s’identifie uniquement comme Alex, s’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur.

« Jusqu’à présent, rien ne nous a dépassés, pas une seule roquette, pas un seul mortier. Ils ont tout abattu.

Un Ukrainien membre d’une équipe de défense aérienne a le visage couvert.

Petro Sazonov/Global News



Roman dit que davantage de pays devraient se sentir en confiance pour fournir à l’Ukraine des armes défensives, car ils sont compétents et apprennent rapidement. Il comprend l’anglais et parle un peu, et il a choisi de dire quelques mots en anglais pour faire valoir son point de vue sur ce qu’il veut voir des nations alliées.

« Plus de munitions, plus d’armes. »

Le 14 février, le ministre allemand de la défense Boris Pistorius a annoncé avant le début d’un rassemblement de l’OTAN à Bruxelles que son pays a signé un accord avec Rheinmetallun fabricant d’armes national, pour relancer la production de munitions pour le Gepard.

«Nous allons rapidement démarrer notre propre production de munitions Gepard à Rheinmetall. Je suis très heureux que nous ayons pu garantir la livraison de cette partie importante de la défense aérienne », a déclaré Pistorius.





L’Allemagne avait également demandé l’approbation de la Suisse pour exporter des munitions de fabrication suisse vers l’Ukraine afin de s’assurer que le pays disposait des munitions nécessaires pour les Gepard afin de défendre son espace aérien.

Le Conseil des États suisse – l’organe parlementaire supérieur du pays – a approuvé début juin la réexportation de matériel de guerre, mais des approbations sont également nécessaires de l’organe parlementaire inférieur, et il avait précédemment rejeté l’idée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est adressé aux législateurs suisses le 15 juin et reconnu le débat autour de la réexportation de matériel de guerre.

S’il est approuvé, il a déclaré que la Suisse aiderait à sauver des vies ukrainiennes de ce qu’il a appelé la « guerre génocidaire continue, ouverte et à grande échelle » de la Russie.

Depuis le 24 février 2022, il y a eu des sirènes de raid aérien et des attaques quotidiennes.

Alors que le risque est le plus élevé dans le sud et l’est, nulle part en Ukraine n’est sûre.





1:55

Le bombardement aérien de la Russie sur Kiev persiste alors que l’Ukraine s’entraîne et se prépare à la contre-offensive



En mai, les responsables ukrainiens ont signalé 21 jours d’attaques aériennes sur la capitale. Ces attaques ont inclus à la fois des frappes de missiles et de drones par vagues, y compris certains des plus grands groupes d’attaques contre Kiev depuis le début de l’invasion à grande échelle.

Cela signifie que le système de défense aérienne du pays et ceux qui l’exploitent font partie d’une équipe qui sauve des vies – et les Gepard ne sont qu’un type d’arme utilisé dans le cadre de la défense aérienne de l’Ukraine.

Roman a déclaré que lorsque lui et son équipe sont appelés et se précipitent vers leur «dragon», il n’y a pas de stress parce qu’ils connaissent leur travail et qu’ils sont motivés même si la guerre se prolonge.

« C’est un sentiment, un sentiment d’inspiration à court terme que nous faisons le bon travail et deuxièmement un sentiment d’une petite victoire qui nous mènera à une victoire complète », a déclaré Roman.

Pour Alex, il a dit qu’il restait concentré sur sa mission « pour protéger ma famille et mon pays ».

Sa mère et son père se battent également pendant la guerre.

« Je m’inquiète et ils s’inquiètent. Nous essayons d’appeler tous les jours, si possible », a déclaré Alex, qui était barman avant le début de l’invasion russe à grande échelle l’année dernière.

Il dit que lorsque l’Ukraine gagnera la guerre et que les Russes quitteront leur territoire, il connaîtra déjà la boisson qu’il préparera lui-même.

« Je vais prendre un thé glacé Long Island. »