Comment le DP Rigathi Gachagua a forcé Ndindi Nyoro à battre en retraite dans la bataille pour le mont Kenya

Ce qui s’annonçait comme un moment de David contre Goliath dans l’attaque du député de Kiharu Ndindi Nyoro contre le vice-président Rigathi Gachagua pour l’âme politique du mont Kenya semble avoir fini comme un bref cirque politique qui n’a servi qu’à alimenter spéculation.

Après l’engagement sans équivoque de loyauté de M. Nyoro envers le président William Ruto et M. Gachagua, il reste difficile de savoir si le drame avait rempli son objectif de coup de semonce lancé par des forces puissantes envers le PD, ou s’il s’agissait d’une tentative de coup d’État malheureuse et inopportune dont les conspirateurs ont réalisé ils n’avaient pas assez de puissance de feu politique.

Les deux hommes se sont affrontés pendant seulement deux semaines avec les alliés de Nyoro – dirigés par le sénateur Murang’a Joe Nyutu et le député de Gatanga Edward Muriu – exigeant de manière sensationnelle que le président Ruto abandonne le DP Gachagua en 2027 et le remplace par le député de Kiharu en vue d’une prise de pouvoir en 2032. de la présidence.









Le Nation du dimanche On estime que les intrigants du programme de Nyoro ont sous-estimé le sens du combat de M. Gachagua qui a contré l’assaut en le dirigeant adroitement directement vers la State House après avoir publiquement décliné l’invitation à s’engager dans une dispute publique avec ses opposants. Ses alliés ont toujours affirmé qu’il y avait une puissante main cachée dans l’offensive surprise du camp de Nyoro, un an et demi après les dernières élections.

Le président de la Commission électorale indépendante et de délimitation des frontières (IEBC), Wafula Chebukati (à gauche), remet son certificat à William Ruto (au centre) et à son colistier Rigathi Gachagua (à droite) après avoir déclaré le Dr Ruto vainqueur de l’élection présidentielle du 15 août 2022. Crédit photo: AFP

Pour le président, une éventuelle rupture dans une région qui l’a solidement soutenu en 2022 aurait constitué un risque majeur qui menacerait des années d’instabilité à plus de trois ans des prochaines élections.

Mais il semble que le revirement de M. Nyoro ne permettra qu’un calme précaire alors que les batailles pour la suprématie se poursuivent sous diverses formes.

L’ancien député de Gatanga, Nduati Ngugi, qui a été battu par M. Muriu, admet qu’il a été approché par certaines personnes qui lui ont promis un soutien illimité pour lancer des campagnes contre l’actuel député en raison de sa position contre le PD.

“J’ai refusé car je respecte le peuple de Gatanga et je ne solliciterai leur mandat que lorsque les élections seront déclenchées”, a-t-il déclaré.

M. Ngugi a ajouté que le mandat de l’ancien président Uhuru Kenyatta lui avait fait prendre conscience que “la richesse et le pouvoir sont deux adversaires dangereux à affronter”, ajoutant que “c’est ce que Gachagua a déclenché pour se débarrasser du défi de Nyoro”.

Trop chaud

Les alliés de M. Nyoro conviennent que la cuisine est devenue trop chaude et qu’ils ne pouvaient plus supporter la chaleur.

« Nous n’aimions pas reculer… Des forces puissantes se sont abattues sur nous et nous ont exhortés à annuler l’attaque. Rien n’a changé dans nos revendications, mais il n’est plus tenable de le dire ouvertement », a déclaré M. Nyutu.

Il a ajouté : « Il n’est pas possible de continuer à défier publiquement Gachagua alors que le chef de l’État est personnellement sorti pour exiger la cessation des hostilités, mais néanmoins, nous avons fait valoir notre point de vue et les exigences que nous faisions restent bien vivantes. »

M. Nyutu a déclaré que les deux camps sont unis sous la direction du président Ruto. « Nous sommes tous d’accord que le président Ruto devrait nous servir jusqu’en 2032 (pour deux mandats). Nous ne divergeons que sur la question de savoir qui devrait le remplacer pour briguer un second mandat en 2027 et qui héritera du siège en 2032.»

Le député de Kiharu, Ndindi Nyoro, s’adresse à Wananchi dans la ville de Mukurweini, dans le comté de Nyeri, lors du rassemblement électoral de Kenya Kwanza dirigé par M. Rigathi Gachagua le 7 juin 2022. Les deux sont maintenant dans une bataille pour la suprématie sur la direction du Mont Kenya avant les élections générales de 2032. Crédit photo: Déposer

Après que M. Nyoro ait gardé un silence stoïque alors que ses mercenaires politiques encerclaient Gachagua pour le meurtre, il est ressorti brusquement vendredi alors qu’il se trouvait dans la rivière Tana, l’air calme et en quelque sorte secoué.

« Nous tous, au sein de l’Alliance Kenya Kwanza, apportons à notre président et à son adjoint un soutien total, total et inconditionnel alors qu’ils dirigent notre nation. Le reste d’entre nous tous derrière eux sont leurs travailleurs, moi y compris, le nôtre est de les soutenir alors qu’ils font avancer cette nation », a adouci Nyoro.

Cela fait suite à des déclarations fermes ces derniers jours du président Ruto et de M. Gachagua alors qu’ils se trouvaient dans les régions de la vallée du Rift et du mont Kenya, où ils ont appelé à la fin des premières campagnes. .

« Un œil chevronné sur la manière dont le gouvernement se bat au sein du gouvernement savait que ce n’était qu’une question de temps avant que Nyoro ne recule. Je peux détecter un tact clandestin attribué à Gachagua qui a abouti à la trêve. La façon dont les alliés de Gachagua se sont montrés bien coordonnés et ont lancé des coups mortels a dû envoyer des signaux très forts au président », a déclaré l’administrateur de carrière Joseph Kaguthi.

Kaguthi, qui est également originaire de la région du Mont Kenya, a ajouté qu’« après avoir été témoin d’une rivalité fraternelle similaire dans les régimes de Jomo Kenyatta, Daniel Moi, Mwai Kibaki et Uhuru Kenyatta en tant qu’initié, je n’avais donné à Nyoro que trois semaines au maximum pour reculer. Cela ne lui a pris que deux semaines ».

Le projet Gachagua en public était principalement défendu par le gouverneur de Nyeri Mutahi Kahiga, le sénateur de Nyeri Wahome Wamatinga, le député de l’Assemblée législative d’Afrique de l’Est Kanini Kega et le député de Mathira Eric Wamumbi. À l’unisson, ils ont affirmé que la guerre à laquelle Gachagua faisait face ne pouvait pas être fondée à lui seul par Nyoro, car elle était plus large que prévu, et avaient commencé à avancer des revendications allant du retrait de l’UDA au pouvoir à la formation de leur propre parti, en cherchant à rencontrer le le chef de l’État à renégocier la participation de Mt Kenya dans son gouvernement et à exiger l’accélération des projets de développement.













Le DP Rigathi Gachagua limoge Ndii, remarque Kuria



« Il n’y avait pas de forces puissantes derrière cette poussée. Notre programme n’a en aucune façon été sanctionné par la State House, mais c’était une réaction à la façon dont Gachagua nous traitait et nous dominait comme si nous étions des enfants. Mais la façon dont il a dénaturé les faits et nous a donné l’impression que nous nous disputions le président est étrange », a déclaré M. Nyutu.

M. Wamatinga serait devenu surexcité par la tâche qui lui a été confiée et s’est présenté jeudi sur Inooro TV et a déclaré : « Sous la direction du (gouverneur) Kahiga, nous allons rencontrer le président samedi pour exiger qu’il annule les dettes du café du Mont Kenya. d’une valeur de 6 milliards de shillings, débloquer des compensations pour les résidents de la région dont les terres ont été récupérées pour accueillir des projets gouvernementaux et faire réaliser tous les barrages affectés depuis l’indépendance.

Il a déclaré que les discussions sur la manière d’explorer la formation d’un propre parti politique étaient également à l’ordre du jour, ajoutant que « nous nous méfions de la façon dont en 1989, comme c’est le cas aujourd’hui, de petits politiciens ont été utilisés pour faire tomber le vice-président de l’époque, Josephat Karanja, sur ordre. des pouvoirs de la State House ».

Le sénateur a également révélé qu’ils souhaitaient la construction d’un centre de cancérologie à Nyeri ainsi que la modification et l’amélioration des infrastructures de l’hôpital Othaya Level Six, sans oublier la création d’un fonds pour prêter à taux zéro aux petites et moyennes entreprises de la région afin de renforcer les startups d’entreprises ainsi que a été inscrit dans les chartes économiques préélectorales de la région.

Ces demandes semblent avoir provoqué la colère de M. Gachagua qui, alors qu’il se trouvait à Meru jeudi, s’en est pris à M. Wamatinga et à M. Nyutu.

“Les deux hommes disent des conneries et j’ordonne à la vice-présidente du Sénat, Kathuri Murungi, de les asseoir et de les mettre en garde contre la discipline politique de base qui se projette dans une unité d’objectif”, a-t-il déclaré.