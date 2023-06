Comment le double rôle de John Stones a rapproché City du triplé

Dans les années à venir, lorsque les gens reviendront sur cette version de Manchester City, certaines choses se démarqueront.

Erling Haaland sera probablement le premier. Les joueurs larges qui peuvent contrôler le tempo de Riyad Mahrez, Jack Grealish et Bernardo Silva seront les seconds. Des pressings monstrueux et des contre-pressages viendront ensuite. L’emprise de Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan figurera à coup sûr, tout comme l’approche de City avec quatre « vrais défenseurs » derrière Rodri.

De solides performances défensives et une capacité infaillible à gagner des duels et des deuxièmes balles ont rendu les quatre arrières de City difficiles à affronter. La clé de cette approche est John Stones. La capacité du défenseur anglais sur le ballon lui a permis de jouer un rôle hybride: défendre dans les quatre arrières lorsque City n’a pas le ballon et rejoindre Rodri en tant que double pivot devant les trois arrières de City lorsqu’ils sont en possession du ballon.

Mais il n’y a pas que ça. Stones a également montré qu’il peut effectuer des courses sans ballon pour attaquer les bons espaces dans les blocs défensifs de l’adversaire et porter le ballon vers l’avant si nécessaire – des compétences que vous n’associez pas toujours à un demi-centre nominal. Lors du triomphe de la FA Cup à Manchester City samedi, c’était plus ou moins la même chose.

City a commencé dans sa forme habituelle 3-2 quand ils se sont construits…

… mais Manchester United voulait les surprendre avec leur structure pressante. Les quatre avant ont oscillé pour marquer le double pivot de City, tandis que Casemiro et Fred ont marqué Gundogan et De Bruyne. Lorsque le ballon était près du côté gauche de City, Jadon Sancho s’est déplacé à l’intérieur pour marquer Stones alors que Christian Eriksen avait les yeux rivés sur Rodri…

… et quand City montait de son côté droit, c’était Bruno Fernandes qui marquait Rodri tandis qu’Eriksen ramassait Stones. « Nous ne nous attendions pas à ce qu’ils défendent si étroitement (avec) les ailiers », a déclaré Pep Guardiola après le match.

Le problème pour United en première mi-temps, cependant, était le positionnement intelligent de Stones et ses courses constantes à partir de positions plus profondes.

Le défenseur anglais était attentif aux espaces qui s’ouvraient autour de lui et cherchait régulièrement à les attaquer. Ci-dessous, il est initialement marqué par Eriksen alors que Ruben Dias trouve le Haaland en baisse…

… et avec Fred entraîné à l’intérieur par la course de De Bruyne, Stones attaque l’espace libre dans le bloc de United…

… mais la faute de Fred sur Haaland stoppe l’attaque de City.

Dans un autre exemple, vous pouvez repérer des pierres vers le cercle central alors que Kyle Walker fait basculer le jeu vers Grealish au large.

Après que Grealish ait contrôlé le ballon, c’est une autre course de Stones qui cause des problèmes à United. Avec Casemiro et Aaron Wan-Bissaka se concentrant sur Gundogan et Grealish, Stones attaque l’espace entre eux et Raphael Varane…

… et Grealish le trouve…

… mais De Bruyne ne parvient pas à convertir la réduction de Stones à cause de Fred.

Malgré le contrôle des 30 premières minutes du match, City n’était pas à son maximum dans le dernier tiers – ils n’en avaient pas besoin car ils étaient devant. Cependant, une fois que United a égalisé et que l’état du jeu a changé, d’autres solutions étaient nécessaires.

En seconde période, City a légèrement modifié son positionnement sur le côté droit : Bernardo a chuté plus profondément et De Bruyne s’est positionné plus large pour attaquer l’espace derrière Luke Shaw. Couplé au positionnement intelligent de Stones, City a trouvé de nouvelles façons de pénétrer le bloc de United.

L’idée était qu’avec Sancho se déplaçant à l’intérieur pour marquer Stones, Bernardo pourrait tomber et devenir l’homme libre alors que le mouvement de De Bruyne épinglerait Shaw et forcerait l’arrière gauche de United à réfléchir à deux fois avant de se diriger vers Bernardo. Dans cet exemple, City se construit depuis son côté gauche alors que Manuel Akanji trouve Gundogan…

… l’Allemand passe alors le ballon à Rodri…

… qui cherche à faire basculer le jeu vers l’autre camp. Ici, le positionnement et la direction de course de De Bruyne obligent Shaw à abandonner, et Fred suit parce que De Bruyne est son homme à marquer. Derrière eux, Stones voit la zone vacante au centre du terrain et l’attaque, entraînant Sancho avec lui…

… ce qui permet à Rodri de faire passer le ballon large au Bernardo libre.

Sans pression sur le ballon, Bernardo trouve facilement la course de De Bruyne derrière la défense de United…

… mais le centre du Belge manque Haaland et Gundogan.

Dans un autre exemple, le positionnement de De Bruyne entraîne Fred plus loin et Stones se retrouve dans cet espace vacant au milieu de terrain. Rodri le joue au défenseur anglais…

… et encore une fois, à cause de la position initiale de De Bruyne et de son sens de course, Shaw est contraint de laisser Bernardo libre. Stones, cependant, ne trouve pas la course de De Bruyne ou ne joue pas le ballon large vers le Bernardo libre, retardant sa décision jusqu’à ce qu’il soit victime d’une faute de Fred.

Cette modification subtile du côté droit a porté ses fruits au début de la seconde période.

En raison de la structure de pression de United – ce qui signifiait que Sancho était plus étroit pour appuyer sur Walker – le positionnement et le mouvement intelligents de Stones derrière la deuxième ligne de United et le placement plus large de De Bruyne signifiaient que Bernardo était capable à plusieurs reprises de descendre plus profondément et de recevoir le ballon librement, avec Shaw réagissant tard à cause de la menace de la course de De Bruyne derrière lui.

Une fois de plus, le Portugais peut capter sa passe faute de pression sur le ballon, et il trouve la course de De Bruyne derrière Shaw…

… avant que le meneur de jeu ne remporte un coup franc de City – d’où leur deuxième but du match pour remporter la FA Cup pour la septième fois.

L’ajustement mineur sur le côté droit et la conscience de Stones de savoir où se positionner et quand attaquer les espaces étaient importants pour City, mais l’autre côté du jeu l’était aussi. En ayant Stones jouant ce rôle hybride, cela signifiait que City pouvait avoir quatre défenseurs dans sa dernière ligne de défense pour gagner des duels, deuxième balles et protéger efficacement sa surface, ce qui est devenu de plus en plus important vers la fin du match alors que United recherchait un égaliseur. .

Les buts de Gundogan seront ce dont on se souviendra de cette finale, mais c’est l’efficacité défensive et la flexibilité de City – optimisées par Stones – qui les ont amenés à moins d’un match d’un triplé historique.

(Photo : Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images)