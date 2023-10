Comment le Dôme de Fer israélien intercepte les roquettes

Le Hamas et d’autres groupes militants palestiniens ont tiré plus de 4 500 roquettes vers Israël depuis l’attaque meurtrière de samedi, selon les Forces de défense israéliennes. La plupart de ces roquettes ont été interceptées par le système de défense antimissile israélien Iron Dome.

Les barrages de roquettes ont déclenché des sirènes de raids aériens à Jérusalem et à Tel-Aviv. Ils ont également suscité des inquiétudes concernant sécurité des vols à l’aéroport international Ben Gourion.

La technologie Iron Dome, déclarée opérationnel en 2011, a un taux de réussite d’environ 90 à 97 %, a déclaré l’armée israélienne ces dernières années. Les responsables israéliens n’ont pas précisé le succès de cette opération depuis Le Hamas a lancé son incursion meurtrière de Gaza ce week-end. Des centaines de personnes ont été tuées depuis l’assaut surprise.

Comment fonctionne le Dôme de Fer

Iron Dome, développé par la société israélienne Rafael Advanced Defense Systems, utilise un radar, une technologie de suivi avancée et des batteries anti-missile pour suivre la trajectoire des roquettes et des mortiers entrants. La technologie détermine si les roquettes se dirigent vers une zone peuplée et, si c’est le cas, Iron Dome est utilisé pour tirer des intercepteurs Tamir sur les projectiles entrants. Les roquettes qui ne constituent pas une menace peuvent tomber dans des zones vides.

Iron Dome a une portée d’interception de 2,5 à 43 milles. Les intercepteurs coûtent jusqu’à 100 000 dollars chacun. Certaines estimations de coûts sont inférieuresl’Institut d’études sur la sécurité nationale rapportant en 2021 qu’un missile intercepteur coûte entre 40 000 et 50 000 dollars.

Cette photo montre une batterie du système de défense aérienne israélien Iron Dome dans la ville d’Ashdod, dans le sud du pays, le 12 mai 2023. JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Israël possède au moins 10 batteries Iron Dome dans tout le pays. Chacun est conçu pour défendre une zone peuplée de 60 milles carrés. Les batteries peuvent être déplacées à mesure que les menaces changent.

Selon Raytheon, une entreprise américaine de défense qui produit certains composants des intercepteurs du Dôme de Fer, chaque batterie dispose de trois lanceurs chargés chacun d’une vingtaine de missiles intercepteurs Tamir.

L’armée de l’air israélienne a déclaré que le système avait détruit 85 % des roquettes dirigées vers les villes israéliennes lors du grave conflit entre Israël et le Hamas en 2012. Ce taux de réussite a augmenté : le ministère israélien de la Défense a déclaré que le Dôme de Fer avait réussi à intercepter 97 % de toutes. cibles qu’il a engagées lors d’une confrontation de l’été 2022 au cours de laquelle le Jihad islamique palestinien a tiré des roquettes sur Israël.

Pourquoi Iron Dome a-t-il été créé

Le brick israélien. Le général Daniel Gold a eu l’idée du Dôme de Fer en 2004, selon les Forces de défense israéliennes. L’armée israélienne a commencé le développement du Dôme de Fer en réponse aux attaques à la roquette lancées par le Hezbollah lors de la guerre du Liban en 2006. Cela coûte 210 millions de dollars pour développer.

Didi Ya’ari, alors PDG de Rafael, le principal fabricant israélien du système, a déclaré à « 60 Minutes » en 2013 : Iron Dome a changé la donne parce qu’il a permis à l’économie israélienne de continuer à fonctionner en période de conflit.

« Les gens vont travailler. Les ports fonctionnent. Les voitures roulent, les trains roulent. Rien ne s’arrête. Et tu as toujours des circonstances [that] dans le passé, on considérait cela comme une guerre totale », avait déclaré Ya’ari à l’époque.

Le rôle de l’Amérique dans Iron Dome

Bien que le système ait été développé en Israël, il a été financé en partie par des centaines de millions de dollars des États-Unis. Les États-Unis ont commencé à souhaiter devenir partenaires de production et, en 2014, le Congrès a appelé au partage de la technologie Iron Dome et à la coproduction avec les États-Unis.

Les gouvernements américain et israélien ont signé une coproduction accord en mars 2014, permettant la fabrication de composants Iron Dome aux États-Unis, tout en fournissant également aux États-Unis un accès complet à ce qui était auparavant une technologie exclusive Iron Dome, selon un rapport de mars du Congressional Research Service.

L’entrepreneur militaire Raytheon est le partenaire américain de Rafael dans la coproduction d’Iron Dome. Les pièces des intercepteurs sont fabriquées dans les installations de missiles et de défense de Raytheon à Tucson, en Arizona et ailleurs, puis assemblées en Israël.

À ce jour, les États-Unis ont fourni près de 3 milliards de dollars pour Israël pour les batteries Iron Dome, les intercepteurs, les coûts de coproduction et la maintenance générale, selon un rapport de mars du Congressional Research Service. En 2021, la Chambre a approuvé un projet de loi fournir 1 milliard de dollars pour le système de défense.

Un haut responsable de la Défense américaine s’est adressé au système Iron Dome lors d’une journée de lundi. Compte rendu.

« Permettez-moi simplement de dire à ce stade que pour chaque demande que nos homologues israéliens nous ont adressée, nous sommes en mesure de répondre à ces demandes », a déclaré le responsable. « Et l’un de ces domaines, bien sûr, est la discussion en cours sur les besoins en matière de défense aérienne. »

Conflit Israël-Gaza Plus Plus