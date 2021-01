Comment le discours de Trump a conduit à l’émeute du Capitole

Trump prend la parole lors du rallye «Stop The Steal» mercredi. | Tasos Katopodis / Getty Images

«Nous allons devoir nous battre beaucoup plus dur.»

Juste avant qu’une foule de ses partisans ne descende sur le Capitole américain mercredi et ne provoque une émeute qui a tué cinq personnes, dont un policier du Capitole qui a été battu à mort, le président Donald Trump leur a prononcé un discours dans lequel il a utilisé les mots »Ou« se battre »au moins 20 fois.

«Nous allons devoir nous battre beaucoup plus dur et Mike Pence va devoir venir pour nous», a déclaré Trump à un moment donné, faisant allusion au refus ultime de Pence de tenter de voler pour l’élection pour lui lors de l’audience de ce jour-là. le Collège électoral a officialisé sa perte.

«Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force. Vous devez être fort », a-t-il ajouté à un autre moment, lors d’un discours dans lequel il a poussé des mensonges depuis longtemps démystifiés sur la victoire convaincante de Joe Biden sur lui étant le produit d’une fraude.

« Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse. Vous devez faire preuve de force. Vous devez être fort. » – c’est ce que Trump a dit à ses partisans juste avant qu’une foule d’entre eux ne prenne d’assaut le Capitole, faisant au moins cinq morts pic.twitter.com/oRFUcTfsNn – Aaron Rupar (@atrupar) 8 janvier 2021

Les commentaires de Trump lors du rassemblement valent la peine d’être réexaminés deux jours plus tard, car il est condamné par des personnes de tous les horizons politiques pour avoir incité à un après-midi de violence qui a forcé les législateurs à se cacher, laissé les journalistes à la merci d’une foule violente et mis directement en danger la sécurité de Pence. et d’autres législateurs perçus comme trahissant Trump ou anti-Trump.

J’ai entendu au moins 3 émeutiers différents au Capitole dire qu’ils espéraient trouver le vice-président Mike Pence et l’exécuter en le suspendant à un arbre du Capitole en tant que traître. C’était une ligne commune répétée. Beaucoup d’autres parlaient simplement de la façon dont le VP devrait être exécuté. https://t.co/fxHREouEWF – Jim Bourg (@jimbourg) 8 janvier 2021

Au lieu d’être consterné par ce qui se passait au Capitole, le sénateur Ben Sasse (R-NE) a déclaré vendredi que les assistants de la Maison Blanche lui avaient dit que Trump était en fait «ravi». Le rôle du président dans le chaos était si flagrant qu’il l’a mis sous une énorme pression pour démissionner ou être contraint de démissionner via le 25e amendement ou une deuxième mise en accusation, même s’il ne reste que 13 jours à son mandat.

«Procès par combat»

Le discours de Trump était le dernier d’une série prononcée lors d’un rassemblement «Save America» au cours duquel les républicains qui avaient juré de respecter la Constitution en résistant à la campagne de pression pour voler les élections ont été décrits à plusieurs reprises comme wimps ou traîtres.

Le représentant Mo Brooks (R-AL) a commencé la journée en criant avec colère: «Aujourd’hui est le jour où les patriotes américains commencent à prendre des noms et à donner des coups de pied au cul!» Donald Trump Jr. a suivi cela en avertissant les républicains du Congrès que s’ils ne se «battaient» pas pour son père plus tard dans la journée, «je serai dans votre cour dans quelques mois».

«Faisons un procès par combat», ajouta plus tard Rudy Giuliani.

« Au cours des 10 prochains jours, nous pouvons voir les machines qui sont tordues, les bulletins de vote qui sont frauduleux. Et si nous nous trompons, nous serons ridicules. Mais si nous avons raison, beaucoup d’entre eux iront en prison. Alors – passons au procès par le combat « – Giuliani pic.twitter.com/QAYvnplCj7 – Aaron Rupar (@atrupar) 6 janvier 2021

Trump a commencé son discours en exhortant les médias à «montrer ce qui se passe réellement ici parce que ces gens ne vont plus le supporter. Ils ne le prendront plus. »

«Vous ne concédez pas en cas de vol», dit-il. «Notre pays en a assez. Nous ne le prendrons plus et c’est de cela qu’il s’agit.

Trump a encouragé ses auditeurs à marcher vers le Capitole après son discours « pour voir si nous avons ou non des dirigeants formidables et courageux ou si nous avons ou non des dirigeants qui devraient avoir honte d’eux-mêmes tout au long de l’histoire, pour l’éternité. » Il a mentionné avec passion qu’il était convaincu qu’ils marcheraient «pacifiquement», mais ses fans semblaient entendre un message différent, scandant à un moment donné «battez-vous pour Trump!» comme Trump l’a dit, «nous ne les laisserons pas faire taire vos voix. Nous n’allons pas laisser cela arriver.

C’est l’incitation au début de la journée qui a conduit à la violente insurrection contre le gouvernement des États-Unis. https://t.co/wiCp0gLo1G – Robert Reich (@RBReich) 6 janvier 2021

En effet, peu de temps après la fin du discours de Trump, une foule de partisans de Trump a envahi les forces de l’ordre et a pénétré dans le Capitole, saccageant et pillant et laissant les lieux ressemblant à une zone de guerre. Ils ont réussi à perturber et à retarder les procédures qui ont officialisé la perte de Trump, mais n’ont pas changé le résultat final – et si quelque chose a nui à Trump en retournant brutalement le sentiment politique contre lui dans les derniers jours de son administration.

Alors que des scènes chaotiques se déroulaient au Capitole, le premier geste de Trump a été de publier un tweet attaquant Pence pour n’avoir pas eu le «courage» de l’aider à voler les élections (il les a ensuite supprimées comme condition pour que Twitter déverrouille son compte). Pendant ce temps, les émeutiers ont chassé sans succès Pence, tandis que d’autres ont été photographié avec des menottes zippées suggérant qu’ils espéraient prendre des otages.

Le pouvoir de l’audio: quelques minutes seulement après que Trump a claqué Pence sur Twitter, @sheeraf raconte @mikiebarb que « sur un livestream de quelqu’un à l’intérieur du Capitole, vous entendez des dizaines de personnes crier: » Où est Pence? Trouvez Pence! » « et aussi » Fight for Trump! « https://t.co/Lg0SUhE57K – David W. Chen (@davidwchen) 8 janvier 2021

Ce n’est que plus tard que Trump a appelé à la paix, mais même à ce moment-là, il l’a fait dans le contexte d’un message vidéo dans lequel il félicitait ses partisans, leur disant que même si «vous devez rentrer chez vous maintenant … nous vous aimons, vous êtes très spécial. » Les informations qui ont émergé depuis soulèvent la question de savoir si Trump a peut-être même joué un rôle dans la rotule des services d’application de la loi cela n’a pas empêché les émeutiers de violer le Capitole.

Les émeutiers, les pillards et ceux qui se sont livrés à des violences meurtrières sont bien sûr responsables de leurs propres actions, mais Trump et d’autres orateurs du rassemblement «Save America» ont contribué au chaos en les plongeant dans une frénésie indisciplinée et en les encourageant à faire ce qu’ils pourrait l’aider à renverser l’élection. La chaîne d’événements de mercredi restera l’un des exemples les plus clairs de la rhétorique imprudente de Trump radicalisant ses partisans et mettant finalement en danger les victimes.