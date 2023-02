Comment le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est devenu l’un des dictateurs les plus redoutés au monde

“Dans le cadre d’une nouvelle diplomatie audacieuse, nous poursuivons notre effort historique pour la paix dans la péninsule coréenne”, a-t-il ajouté. Trump a déclaré dans son discours. “Nos otages sont rentrés chez eux, les essais nucléaires ont cessé et il n’y a pas eu de lancement de missile depuis 15 mois.”

Les commentaires de Trump contrastaient fortement avec les informations largement répandues selon lesquelles la communauté du renseignement américain avait constaté peu de progrès vers la dénucléarisation après le sommet de juin 2018.

Un rapport de janvier 2019 du directeur du renseignement national a conclu que Pyongyang est “peu probable” d’abandonner son programme d’armement nucléaire.

Malgré cela, Trump a vanté l’optimisme.

“Si je n’avais pas été élu président des États-Unis, nous serions actuellement, à mon avis, dans une guerre majeure avec la Corée du Nord avec potentiellement des millions de personnes tuées”, a déclaré Trump.

“Beaucoup de travail reste à faire, mais ma relation avec Kim Jong Un est bonne. Et le président Kim et moi nous reverrons les 27 et 28 février au Vietnam.”