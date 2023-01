Comment le directeur général des 49ers, John Lynch, est-il passé si vite de sa suite au terrain? Nous sommes revenus sur ses pas

SANTA CLARA, Californie – Les téléspectateurs du match éliminatoire de la ronde divisionnaire de dimanche entre les 49ers et les Cowboys avaient une question importante à la fin du quatrième quart.

Rechercher “John Lynch rapide” sur Twitter pour être accueilli par une grande stupéfaction quant à la rapidité avec laquelle le directeur général des 49ers est passé de sa suite au Levi’s Stadium à la ligne de touche de l’équipe à temps pour célébrer le jeu décisif de la victoire 19-12.

John Lynch est Batman. Comment est-il passé si vite d’une suite à l’autre ? – Brian Peacock (@BDPeacock) 23 janvier 2023

Quelle était la vitesse exacte de Lynch ?

Les caméras de Fox l’ont capturé dans la suite à l’étage après l’avant-dernier jeu du match, qui a été initialement jugé comme une prise par l’ailier serré de Dallas Dalton Schultz. Dans ce tir, Lynch a signalé «incomplet» avec ses bras en voyant que Schultz n’avait pas obtenu un deuxième pied dans les limites. Les officiels ont ensuite procédé à un examen de relecture qui a déterminé que la passe à Schultz était en effet incomplète.

Exactement 2 minutes et 8 secondes de temps de diffusion plus tard – avant le début de la prochaine pièce – les caméras de Fox ont capturé Lynch marchant sur la ligne de touche des 49ers. Lynch était passé de sa suite au terrain pendant toute la durée de la relecture.

Comment Lynch a-t-il fait cela ? Fox a-t-il réussi une astuce d’édition sur le jeu 45,7 millions les spectateurs? Y a-t-il une diapositive secrète reliant la suite du GM au terrain ? Ou Lynch est-il réellement Batman ?

Internet avait des questions, alors nous avons cherché des réponses.

KNBR nous a aidés à produire une vidéo retraçant les pas de Lynch dimanche. Un guide du service des relations publiques des 49ers a vérifié que l’itinéraire que nous avons emprunté avec un chronomètre à la main était bien celui de Lynch.

Nous l’avons fait en 2 minutes, 3 secondes, cinq secondes plus vite que l’écart entre les deux clichés de Fox de Lynch qui ont provoqué tout ce buzz sur les réseaux sociaux. Le parcours était simple. Il a fallu 25 secondes pour atteindre la banque d’ascenseurs depuis la suite de Lynch. Le trajet en ascenseur du huitième étage au premier étage a pris environ 24 secondes, et la descente du tunnel au niveau du terrain à travers le BNY Mellon Club jusqu’à la ligne de touche des 49ers était la plus longue étape. Cela a pris 1h14.

Et oui, nous nous sommes assurés de recréer la dynamique du trajet en ascenseur de Lynch. Chaque fois que les entraîneurs et les cadres voyagent du niveau de la suite au terrain, le personnel du Levi’s Stadium tient un ascenseur et lui permet d’exprimer l’intégralité du parcours sans faire d’arrêts chronophages.

Verdict final : Il n’y avait pas de drôle d’affaire. Les ascenseurs express changent la donne.

Il n’aurait certainement pas été possible pour Lynch de faire son retour aussi rapidement à Candlestick Park, qui ne comportait qu’un seul ascenseur lent et branlant qui ne faisait même pas tout le chemin entre la tribune de presse et le terrain. Il s’est terminé dans le hall principal, de sorte que le reste du trek aurait dû se dérouler à pied, dans une allée du pont inférieur et peut-être contre l’écoulement d’une grande foule.

Rien de tout cela n’était une préoccupation pour Lynch dimanche chez Levi’s, et les spéculations sur Batman ont coulé.

(Photo de John Lynch et Nick Bosa : Tony Avelar / Associated Press)