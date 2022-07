Comment le directeur de la photographie de “Stranger Things” est arrivé à la plus grande émission de télévision

Conquérir le monde de la télévision à succès n’a jamais fait partie du plan du directeur de la photographie de “Stranger Things”, Caleb Heymann.

Le cinéaste a passé la majeure partie de sa vingtaine en Afrique du Sud, où il a fréquenté une école de cinéma et plus tard construit une modeste carrière tournage de publicités et de petits films. Mais après gagner un prix spécial du jury au Festival du film de Sundance 2016, Heymann a signé avec une agence basée à Los Angeles et est retourné aux États-Unis.

“J’ai eu du mal la première année et demie à Los Angeles”, a déclaré Heymann à CNBC Make It. “J’avais 34 ans à l’époque et j’avais l’impression de recommencer à zéro.”

Il décrit une période où il emmenait le travail cinématographique partout où il pouvait l’obtenir, mais essayait toujours de collaborer avec d’autres artistes dont il admirait le métier.

“Vous ne contrôlez pas vraiment [how much success you have]mais vous contrôlez avec qui vous travaillez”, dit-il. “Assurez-vous de toujours travailler avec des personnes que vous respectez et des projets qui vous parlent personnellement à un certain niveau.”

Son incursion dans Upside Down et dans le monde de “Stranger Things” est venue presque complètement par accident, et Heymann dit que sa grande percée “n’était pas une décision stratégique”.