Comment le diabète peut entraîner une perte auditive – Shaw Local

Le diabète est une condition médicale qui peut entraîner diverses complications de santé, y compris une perte auditive. Des recherches ont montré que les personnes atteintes de diabète sont deux fois plus susceptibles de souffrir d’une perte auditive que celles qui n’en sont pas atteintes.

Il existe deux principaux types de diabète : le type 1 et le type 2. Le diabète de type 1 est généralement diagnostiqué pendant l’enfance, tandis que le diabète de type 2 se développe généralement chez l’adulte. Cependant, le diabète de type 2 est désormais également observé chez les enfants.

La cause de la perte auditive chez les personnes atteintes de diabète est une atteinte des vaisseaux sanguins et des nerfs. Le diabète peut endommager les petits vaisseaux sanguins qui acheminent l’oxygène et les nutriments vers l’oreille interne et les nerfs qui envoient des signaux de l’oreille au cerveau.

Les personnes âgées atteintes de diabète doivent être conscientes du risque accru de perte auditive et prendre des mesures pour protéger leur santé auditive.

Si vous souffrez de diabète, il y a quelques signes à surveiller si vous pensez être confronté à une perte auditive :

Difficulté à entendre les autres dans des environnements bruyants.

Ne pas comprendre ce que les gens disent, même lorsqu’ils parlent clairement.

Allumer la télé quand les autres se plaignent c’est trop fort.

Demander aux autres de se répéter.

La perte auditive peut être un processus graduel, il est donc essentiel de faire vérifier votre audition régulièrement, même si vous ne pensez pas avoir de problèmes. Il est essentiel de détecter la perte auditive tôt, car cela peut aider les personnes âgées à maintenir une qualité de vie et à éviter l’isolement social.

Contrôlez également votre glycémie en suivant le plan de traitement recommandé par votre médecin. Cela peut inclure des changements de mode de vie tels qu’une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et la prise de médicaments.

