Comment le designer Tommy Smythe a abandonné une longue carrière sur HGTV pour créer quelque chose de nouveau : une entreprise avec son propre nom sur la porte

Tommy Smythe dit qu’il ne se soucie plus d’être filmé. Pour quelqu’un qui s’est fait connaître en tant que porteur de lunettes et d’un nœud papillon bon vivant sur le petit écran, la nouvelle réalité de Smythe représente un grand changement.

« J’appelle cela l’approche Dan Levy », dit-il en faisant référence à la Ruisseau Schitt la décision du créateur de mettre fin à la série après une diffusion réussie. « J’ai réalisé un excellent travail dans les médias avec Sarah Richardson à HGTV et Marilyn Denis à CTV, deux femmes qui sont des titans dans leur domaine. Mais c’est bien de sortir quand on est au sommet.

Depuis début 2020, Smythe s’est lancé dans sa propre transformation avant-après, quittant Sarah Richardson Design, l’entreprise dans laquelle il avait travaillé pendant 19 ans, et se lançant seul avec ses collègues anciennes de SRD, Kate Stuart et Lindsay Mens. Bien que leur nouvelle entreprise, TOM Design Collective, soit désormais en plein essor – avec 18 employés, des projets à travers l’Amérique du Nord et des articles dans des publications de design américaines telles que Elle Decor – ses débuts ont été riches d’enseignements durement gagnés.

«Je vais vous le dire, quitter mon poste précédent et démarrer une entreprise dans une pandémie avec toutes les répercussions financières m’a presque tué», dit Smythe. « C’était la période la plus difficile de ma vie, et j’espère J’aurais aimé ne pas le répéter, mais c’était ce que nous devions faire. Lindsay, Kate et moi étions déterminés à trouver suffisamment de travail et à développer une entreprise durable à long terme, et nous l’avons fait.

Ouvrez cette photo dans la galerie : La ferme rencontre le chalet de ski dans cette maison de vacances d’hiver dirigée par Mens. Les armoires sombres peintes en Black Panther par Benjamin Moore ajoutent du punch et du drame aux armoires en chêne et aux tabourets tressés. « J’ai appris à trouver le bon équilibre entre me faire confiance et écouter le client », explique Mens.

Bien que Smythe n’ait aucune formation formelle en design, la résilience et le bon goût sont dans ses gènes, qualités qu’il attribue à sa mère, Anne, et à sa grand-mère paternelle, Dorothea, qui était décoratrice d’intérieur. À l’âge de 8 ans, Smythe est devenu son premier client lorsque ses parents lui ont permis de décorer sa chambre. Il a visité l’entreprise de design de sa grand-mère, parcouru des échantillons de tissus et des livres de papiers peints, et a fait des choix au-delà de son âge : du papier peint en tissu à chevrons, du tissu à imprimé animalier, une chaise suspendue en rotin et un lustre en cornes de chèvre.

« Ma mère et ma grand-mère étaient étonnées que je comprenne que ces choses allaient ensemble », dit-il. À 14 ans, lorsque la famille a déménagé dans une nouvelle maison, Smythe concevait son propre mobilier de chambre : un bureau flottant et un lit triangulaire en Formica.

Pendant ses études secondaires au Jarvis Collegiate du centre-ville de Toronto, Smythe admet qu’il était intelligent mais incompris et qu’il n’était pas vraiment un élève modèle. « J’excellais dans les « études sociales » – en d’autres termes, j’étudiais le billard et les drogues récréatives et j’ai eu des ennuis en me balançant avec des lances à incendie sous les ponts de Rosedale Valley. »

La fête s’est terminée brusquement à la fin des années 1980. Le sida se propageait dans la communauté et de nombreux amis gays de Smythe, 18 ans, ont commencé à tomber malades, certains en mourant. « J’ai grandi du jour au lendemain et j’ai pris beaucoup de choses au sérieux, notamment assurer ma sécurité », dit-il. Smythe a déménagé à Londres et, avec l’aide de la réalisatrice canadienne Mary Harron, qui était la sœur d’un ami, a décroché un emploi dans la production avec Fenton Bailey et Randy Barbato, désormais célèbres pour avoir créé La course de dragsters de RuPaul.

Au moment où il est revenu au Canada en 1992, Smythe était prêt à mettre à profit ses nouvelles compétences en télévision. Il a fait équipe avec Richardson, qu’il avait rencontré par l’intermédiaire de sa sœur Christie, fondatrice de la marque de mode Smythe. Ensemble au cours des 19 années suivantes, Smythe et Richardson ont fait de la magie avec leurs plaisanteries à l’antenne et leur décoration à la fois accessible et chic sur certains des plus grands succès de HGTV tels que Conception Inc. et La maison de Sarah.

La fin de leur relation professionnelle et personnelle, fin 2019, fait toujours l’objet de spéculations parmi le public médiatique amateur de déco. Smythe comprend. Il sait que lorsque vous recherchez son nom en ligne, « Tommy Smythe Sarah Richardson split » est l’une des premières invites de remplissage automatique. Il a lu plus de 80 messages sur le fil spéculatif Reddit.

« Je suis conscient que tout le monde veut connaître la réponse à la question », dit-il. «Je dirai ceci : elle et moi avions une amitié de 25 ans qui s’est terminée brusquement et c’est quelque chose que j’ai dû pleurer. Cela arrive à tout le monde. J’aimerais que personne ne s’en soucie. La différence est que nous sommes des personnes publiques.

Choisir de s’associer avec Stuart et Mens, qui ont également quitté le cabinet à peu près au même moment après y avoir travaillé respectivement 18 et 16 ans, a revigoré la créativité de Smythe et leur a permis à tous d’explorer une nouvelle façon de travailler. Le trio expérimenté a étudié l’industrie et a forgé sa propre vision – une structure qui permettrait la collaboration et des styles différents. Le nom TOM est une référence impertinente à Smythe, le nom le plus reconnaissable du groupe, mais aussi à la gamme de looks que propose la marque : traditionnels ou modernes.

« La raison pour laquelle nous nous sommes présentés comme un collectif est qu’il s’agit d’un modèle différent où chacun peut faire ce qu’il veut et s’épanouir », explique Mens. Stuart ajoute que la structure et les processus sont la clé de leurs récents succès. « Nous sommes des designers, pas des hommes d’affaires », dit-elle. « Nous avons examiné nos forces et nos faiblesses, puis nous avons embauché pour nos faiblesses. »

Ouvrez cette photo dans la galerie : Le côté plus traditionnel de TOM est exposé dans une salle d’eau de Toronto conçue par Smythe, avec une fresque florale, un miroir antique et un lavabo en marbre pour donner au petit espace une dose de personnalité.

Lancé à un moment incertain, le groupe s’est retrouvé à dire oui à tout – « Nous ne pouvions pas être snobs et nous avons accepté des emplois que nous aurions refusés 15 ans auparavant », explique Smythe – et à découvrir la générosité des autres. Un client qui est CPA a proposé une provision pour un travail futur ; ce chèque a permis d’acheter une imprimante et des fournitures de bureau. Jann Arden a appelé Smythe et lui a proposé de laisser sa nouvelle entreprise décorer son appartement de Toronto, qui était vacant pendant qu’elle était en confinement à Calgary. Un autre client a demandé à l’équipe TOM de refaire sa cuisine, même si elle n’avait pas vraiment besoin d’être relookée.

« Ces personnes ont apporté un équilibre vital et une gentillesse que je ne pensais pas nécessairement recevoir après la grande séparation », dit Smythe, la voix pleine d’émotion. « À ce jour, cela m’émeut encore jusqu’aux larmes. »

Cinq ans après un changement de carrière en milieu de vie, Smythe a réinventé sa propre marque et n’a pas oublié de faire confiance à la personne sur laquelle il s’appuie depuis plus de 50 ans : lui-même. « J’ai travaillé pour quelqu’un d’autre pendant près de 20 ans et je ne m’attendais jamais à faire cela maintenant avec deux autres personnes », dit-il. « La plus grande surprise, c’est que je ne suis pas terrible dans ce domaine. Le design d’intérieur et la gestion d’une entreprise sont tous deux une question de personnes.

Des leçons pour une vie élégante

Vérités sur la maison du designer et co-fondateur de TOM Design Collective, Tommy Smythe

Pourquoi la décoration est importante « Plumer son nid n’est pas une tâche anodine. C’est important pour le bien-être d’une personne et pour la vie d’une famille. Votre maison doit être aussi belle que vous pouvez vous le permettre.

Vivre avec du marbre « J’ai eu une cliente qui n’était pas à l’aise avec les comptoirs blancs dans sa cuisine et j’ai dit : « C’est une conversation en un seul mot : Parthénon. » Si vous pensez que le marbre blanc n’est pas durable, vous vous trompez. Cela est là depuis des milliers d’années.

Sur l’élément de surprise « Ma grand-mère n’avait pas peur d’injecter quelque chose d’un peu fou dans ses intérieurs. Dans le coin de sa maison se trouvait une lampe en forme d’oie. C’était la chose la plus ringarde que vous ayez jamais vue, mais cela rendait la pièce amusante et pas si parfaite.

Sur une bête noire du design « Arrêtez de demander la maison de votre voisin ! Je vois des intérieurs qui ont l’air achetés en magasin et soucieux d’eux-mêmes, sans couleur ni engagement. N’importe qui pourrait y vivre. Créez une maison pour vous-même, pas pour les autres.