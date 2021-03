« Ils ont en quelque sorte sauté droit dessus et ont dit: ‘Nous sommes dans la salle des scénaristes depuis longtemps, et nous essayons de trouver quelque chose pour la finale de la mi-saison, et nous l’avons essayé. un million de façons différentes et il ne cesse de revenir que l’histoire à raconter est de ramener le scénario du trafic sexuel … et de fermer la boucle », se souvient Gianniotti à E! Nouvelles. « Mais le malheur serait que DeLuca rencontrerait sa disparition, mais il mourrait en héros pour arrêter cette femme. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy