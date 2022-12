Comment le départ de Justin Turner signifie l’intersaison de changement des Dodgers

Lorsque Noah Syndergaard a choisi les Dodgers en agence libre, il a fait référence à la façon dont “tout ce qu’ils touchent se transforme en or”.

Les Dodgers ont développé un penchant remarquable pour tirer le meilleur parti des joueurs qui cherchent à retrouver leur ancienne forme, à changer leur carrière ou à trouver un niveau de jeu jamais vu auparavant. Cela vaut pour les lanceurs et les joueurs de position, de Tyler Anderson et Andrew Heaney l’année dernière à Max Muncy et Chris Taylor les années précédentes.

Mais il n’y a peut-être pas de meilleur enfant d’affiche ou de catalyseur du phénomène au cours de la dernière décennie que Justin Turner, qui a été rejeté par les Mets après la saison 2013 avant de réviser son swing et de devenir l’un des meilleurs joueurs de troisième but des Dodgers. .

Turner valait 0,7 victoires au-dessus du remplacement (Baseball-Reference) sur quatre saisons à New York avant de ne pas être soumissionné. Les Dodgers l’ont signé pour un contrat de ligue mineure avec une invitation à l’entraînement de printemps en février 2014. Au cours des neuf saisons suivantes, il a accumulé 34 bWAR tout en servant de pilier dans sa communauté locale. Ses efforts considérables avec la Fondation Justin Turner ont été récompensés cette année lorsqu’il a remporté le prix Roberto Clemente.

Maintenant, le natif du sud de la Californie passe à autre chose après avoir conclu un accord de deux ans d’une valeur de près de 22 millions de dollars avec Boston.

Le président des opérations de baseball Andrew Friedman et les Dodgers avaient exprimé le désir de ramener Turner, mais le perdre était toujours une possibilité après avoir refusé son option de club de 16 millions de dollars et lui avoir payé un rachat de 2 millions de dollars. Les Dodgers et les Red Sox ont, en substance, échangé des frappeurs désignés. La nouvelle de Turner a éclaté peu de temps après que les Dodgers ont signé JD Martinez pour un contrat d’un an.

Strictement sur le terrain, il y a eu des départs plus coûteux. Trea Turner, l’un des arrêts-courts les plus convoités de l’agence libre, a signé un énorme contrat de 11 ans avec les Phillies. Anderson, un All-Star pour la première fois cette année et le leader des Dodgers en 2022 pour les manches lancées, a emprunté l’autoroute vers les Angels.

Mais dans une intersaison de changements considérables pour les Dodgers, il n’y aura peut-être pas de sortie plus importante que Justin Turner, compte tenu de son leadership et de ce qu’il a signifié pour l’équipe et la ville au cours de la dernière décennie.

Turner part en tant que leader de tous les temps des Dodgers en séries éliminatoires pour les matchs joués, les coups sûrs, les doubles, les circuits, les courses et les points produits, des statistiques qui signifient à la fois le succès soutenu de la franchise au cours de son mandat avec l’équipe et les contributions du joueur de troisième but pour rendre ce succès possible. .

Il a changé sa carrière avec les Dodgers, passant d’un joueur utilitaire léger à Baltimore et à New York à l’un des frappeurs les plus fiables au cœur de l’ordre des Dodgers. Après avoir réussi huit circuits combinés en 318 matchs entre les Orioles et les Mets, il en a lancé 50 lors de ses trois premières saisons avec les Dodgers. Il est devenu l’un des trois joueurs de troisième but des Dodgers dans le club des 100 circuits avec Ron Cey et Adrian Beltre, ainsi qu’un membre du club des 1000 coups sûrs de la franchise. Il a obtenu une moyenne de 133 OPS + à Los Angeles et a été un frappeur supérieur à la moyenne à chacune de ses neuf saisons avec la franchise.

Il avait également le don de faire monter son jeu d’un cran quand cela comptait le plus. En 2017, il a frappé l’un des circuits les plus mémorables de l’histoire des séries éliminatoires des Dodgers lorsqu’il a quitté les Cubs lors du deuxième match de la série de championnats de la Ligue nationale avec un circuit de trois points, frappant les quatre courses des Dodgers dans une victoire 4-1. . L’explosion s’est produite exactement 29 ans jour pour jour après le match emblématique des World Series de Kirk Gibson contre les A.

Turner, un natif de Lakeview qui a remporté un championnat College World Series à Cal State Fullerton, se souvient encore exactement où il était quand il était enfant chez sa grand-mère lorsque Gibson a frappé ce coup de poing. Les souvenirs ont fait sa propre marque dans la tradition des séries éliminatoires des Dodgers d’autant plus spéciale.

Il occupait ce poste après avoir pris la décision de signer à nouveau avec les Dodgers lors du mariage de Kenley Jansen à Curaçao en décembre 2016. Turner et Jansen ont signé leurs nouveaux contrats à long terme ce mois-là, et les deux joueurs ont joué un rôle clé dans les Dodgers. ‘ trois voyages aux World Series de 2017 à 2020.

Maintenant, les deux sont à Boston (Jansen a quitté les Dodgers l’an dernier). L’ancien MVP Cody Bellinger est à Chicago. Trea Turner est à Philadelphie. Un mouvement de jeunesse va bientôt commencer, alors que des prospects tels que Miguel Vargas, James Outman et Bobby Miller se préparent à avoir un impact. C’est une intersaison de roulement important à Los Angeles, contrairement à la plupart des victoires soutenues des Dodgers et qui survient après une sortie choquante des séries éliminatoires qui a entaché une saison de 111 victoires, la meilleure de la franchise.

Les départs ont compensé les ajouts alors que les Dodgers tentent de défendre leur couronne de division tout en réinitialisant leurs pénalités fiscales de luxe. Même après avoir signé Syndergaard et Martinez et re-signé Clayton Kershaw, les Dodgers ont perdu environ neuf victoires nettes en agence libre sur la base des totaux FanGraphs WAR de la saison dernière :

Départs:

Trea Turner : 6,3 fWAR

Tyler Anderson : 4,0

Justin Turner : 2,4

Cody Bellinger : 1,7

Andrew Heaney : 1,1

Chris Martin : 1,6

Tommy Kahnle : 0,0

Ajouts :

Noé Syndergaard : 2,2

JD Martinez : 1,0

Shelby Miller : 0,4

Clayton Kershaw : 3,8

JP Feyereisen : 1,0

Yonny Hernandez : -0,3

Les ajouts de tous les agents libres des Dodgers combinés (8,1 fWAR) ne sont pas égaux à la valeur des deux Turners (8,7).

Même à 37 ans la saison dernière, Justin Turner est resté un frappeur au-dessus de la moyenne. Mais l’empreinte et l’impact qu’il a laissés à Los Angeles vont bien au-delà de son coup d’embrayage. Il est le seul triple lauréat du prix Roy Campanella, décerné au Dodger qui illustre l’esprit et le leadership du défunt receveur du Temple de la renommée et voté par les joueurs et les entraîneurs. Il a même eu une journée qui porte son nom par le conseil municipal de Los Angeles en 2019 à la suite de son travail philanthropique.

Lorsque la pandémie a frappé, Turner a commencé à acheter des repas dans des restaurants locaux pour les distribuer aux enfants qui comptaient sur les repas chauds que les écoles fournissaient habituellement.

“Je pense que nous avons fourni près d’un million de repas sur une période de huit mois”, a déclaré Turner en acceptant le prix Clemente cette année. “Donc, chaque fois qu’il y a un besoin dans la ville de Los Angeles, nous sommes prêts à y répondre.”

Cela, autant que n’importe quoi, sera l’impact durable de Turner et un vide difficile à combler.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @ Rowan Kavner .