Comment le délai de levée du verrouillage affectera vos projets de vacances, de soirées et de mariages

NOTRE « Jour de la liberté » a été reporté, malgré l’incroyable programme britannique Covid jab et les nombreux sacrifices consentis par les Britanniques.

The Sun examine comment le retard de la levée du verrouillage du coronavirus affectera vos projets de vacances, de soirées et de mariages…

Les projets de mariage ont été touchés par l’annonce du Premier ministre Crédit : Getty

La levée du verrouillage tant attendue du 21 juin a été retardée – anéantissant les espoirs d’un retour rapide à la normalité pour les Britanniques.

Après des mois de restrictions Covid, des milliers de personnes seront obligées d’attendre un peu plus longtemps après un demi-tour de dernière minute.

Boris Johnson a révélé hier que la « Journée de la liberté » du 21 juin serait repoussée de quatre semaines.

Avec l’augmentation des cas de la variante Inde-Delta, les chefs de la santé et les politiciens sont « préoccupés » par la propagation de la mutation, a-t-il expliqué.

Pour l’instant, les limites du nombre d’événements sportifs, de théâtres et de cinémas resteront en place, les boîtes de nuit resteront fermées et les gens seront invités à continuer à travailler à domicile dans la mesure du possible.

MARIAGES

Les mariages ont été soit reportés, soit réduits depuis le début de la pandémie de Covid.

Dans le cadre de la feuille de route de Boris Johnson, jusqu’à 30 personnes ont pu assister aux mariages et aux cérémonies de partenariat civil.

Cependant, cela a maintenant changé.

Les grands mariages blancs traditionnels feront ENFIN un retour le 21 juin, a annoncé M. Johnson.

Mais alors que la limite stricte de 30 invités sera enfin levée, l’interdiction de danser restera – et les masques faciaux doivent rester à l’intérieur.

Les mariages sont enfin de retour – mais seuls les mariés seront autorisés à danser Crédit : Getty

Les sites seront autorisés à choisir leurs propres restrictions, la distanciation sociale restant un facteur.

Mais ce sont des nouvelles difficiles pour les DJ de mariage – car un tour sur la piste de danse est toujours interdit à l’intérieur et déconseillé à l’extérieur, à l’exception des mariés.

Le chant communautaire sera également interdit car il facilite la transmission du virus – ce qui signifie que les hymnes sont sortis.

Les chorales, les groupes ou les musiciens peuvent se produire dans un groupe de jusqu’à six à l’intérieur, ou jusqu’à 30 à l’extérieur.

Cependant, les couples n’auront pas à faire face à des décisions tortueuses quant aux membres de la famille qui peuvent y assister, car plutôt que d’imposer des limites strictes, les lieux seront autorisés à prendre leurs propres décisions quant au nombre de personnes sur la liste d’invitation.

Boris Johnson a annoncé qu’il lève le plafond des mariages Crédit : AP

Les mariages sur des terres privées, y compris dans les jardins, auront également des plafonds levés, le gouvernement faisant confiance aux nouveaux mariés pour prendre des décisions en matière de sécurité.

Et les chefs de la santé disent que les masques doivent être portés à l’intérieur tout en se déplaçant – pendant que les buffets de mariage sont sortis, avec un service à table recommandé à la place.

Les invités qui ne se couvrent pas le visage pourraient s’exposer à une amende de 200 £.

Il ne doit pas non plus y avoir plus de six convives à une table pour maintenir la Règle des Six en place.

Et les discours devraient avoir lieu à l’extérieur ou dans des zones bien ventilées dans la mesure du possible.

Les vacances à l’étranger sont également suspendues pour de nombreux Britanniques Crédit : Alamy

VACANCES

Le gouvernement a retardé la fin du verrouillage jusqu’au 19 juillet en Angleterre, cela affectera donc également les plans de vacances.

Pour les vacanciers, cela signifie pas de grands vacances de groupe pour le mois prochain au moins, avec des craintes que le retard ne soit même prolongé jusqu’en août.

Le 21 de ce mois était censé être le Freedom Day, qui comprenait le déverrouillage final de l’industrie du voyage en Angleterre et la fin des limites de la distanciation sociale.

Actuellement, il est légal de passer la nuit dans la même propriété que jusqu’à six personnes de ménages différents ou un nombre illimité de personnes de deux ménages.

Mais le plafond devait être supprimé, sans limite sur le nombre de personnes partageant une maison de vacances ensemble ou passant la nuit dans la maison de quelqu’un.

Les vacances de groupe sont encore pour l’instant Crédit : ©Graham Hunt

Cependant, la limite actuelle devrait rester jusqu’au 19 juillet, le gouvernement réévaluant à nouveau les données de Covid d’ici le milieu du mois prochain.

Le gouvernement espère que la prolongation d’un mois proposée permettra d’obtenir 10 millions de deuxièmes coups dans les armes, étendant la protection maximale à 75 % des Britanniques.

Le Premier ministre a concédé une « clause de pause de deux semaines », ce qui signifie que la levée des restrictions pourrait avoir lieu le 5 juillet si les hospitalisations n’augmentent pas de manière significative.

Il a déclaré: « Je pense qu’il est raisonnable d’attendre un peu plus longtemps. Nous attendrons jusqu’au 19 juillet. »

« Je suis convaincu que nous n’aurons pas besoin de plus de quatre semaines – il est clair que les vaccins fonctionnent – mais il est maintenant temps de relâcher l’accélérateur.

« Nous avons la chance de sauver des milliers de vies en vaccinant des millions de personnes supplémentaires. »

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a averti qu’il ne pouvait pas fournir de « garantie absolue » les restrictions seront levées le 19 juillet

Le retard ne s’applique qu’à l’Angleterre, car le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Écosse ont des réglementations Covid différentes.

Au Pays de Galles, les gens peuvent passer la nuit avec leur ménage élargi – qui peut compter jusqu’à trois ménages.

En Écosse, six personnes de trois ménages maximum peuvent passer la nuit ensemble.

Et en Irlande du Nord, jusqu’à six personnes de deux ménages peuvent passer la nuit ensemble.

La date de la feuille de route retardée de lundi ne fait aucune différence pour les jours fériés à l’étranger, le système de feux de circulation pour les voyages internationaux étant approuvé séparément.

Une autre mise à jour est attendue pour la liste verte du Royaume-Uni le 21 juin, mais il n’y a pas beaucoup de changements attendus.

Johnson a averti qu’il était «tellement préoccupé» par la propagation de la mutation indienne

THÉÂTRES ET CINÉMAS

Les installations de loisirs telles que les cinémas, les salles de bingo et les théâtres ont reçu le feu vert pour rouvrir à partir du 17 mai.

Les théâtres et les cinémas continueront d’être limités à seulement 50 pour cent de leur capacité.

Le chanteur Frank Turner, qui a collecté des fonds pour les petites salles de concert en difficulté, a déclaré que le retard « ferait basculer certaines entreprises dans l’effondrement final ».

La productrice de théâtre Sonia Friedman a averti que « de nombreux moyens de subsistance sont sous la menace existentielle ».

Les règles sur la distanciation sociale, le travail à domicile et le port de masques devraient également se poursuivre après le 21 juin, l’étape 4 de la feuille de route du gouvernement pour la sortie du verrouillage étant retardée.

Les clubs de strip-tease resteront également fermés, tandis qu’il y aura un plafond pour les événements plus importants, comme les matchs de football.

Les cinémas continueront d’être restreints Crédit : Reuters

Événements extérieurs et intérieurs

L’attente a été longue, mais certains événements plus importants ont finalement repris.

Les événements en salle tels que les concerts ont une limite de capacité de 1 000, ou 50 %, selon le plus petit nombre.

Pendant ce temps, les événements en plein air peuvent accueillir jusqu’à 4 000 ou 50 % de capacité.

Mais les événements en plein air qui sont assis, comme les matchs de football, sont plafonnés à 10 000 ou 25 %.

Les finales de Wimbledon seront disputées devant une foule nombreuse et Wembley sera autorisé à accueillir 40 000 fans pour ses quatre derniers matches de l’Euro 2020 alors que les pilotes en présence de grands événements se poursuivent.

Il y a un mois de retard le jour de la liberté en Angleterre Crédit : Alamy

LES BOITES DE NUIT

Les boîtes de nuit ne rouvriront pas le 21 juin – les sites devaient rouvrir lundi prochain, rebondissant après 15 mois de fermeture de Covid.

Downing Street a laissé ouverte la possibilité de mettre fin aux restrictions le 5 juillet si les données s’avèrent considérablement meilleures que prévu, mais a admis que cela est « peu probable »

Cela survient quelques jours après que les propriétaires de boîtes de nuit se soient engagés la semaine dernière à accueillir les fêtards indépendamment des règles gouvernementales.

Entreprendre une action en justice

Pendant ce temps, d’autres ont déclaré qu’ils étaient prêts à engager des poursuites judiciaires.

Un porte-parole a déclaré que toute « prolongation supplémentaire du verrouillage verrait une énorme partie de notre industrie aller au mur ».

« Cela dépasse l’entendement que nous soyons dans cette position 15 mois plus tard », a ajouté Michael Kill, PDG de la Nighttime Industries Association (NTIA).

Les boîtes de nuit menacent de poursuites judiciaires Crédit : Getty

Il a déclaré à City AM que le secteur « atteignait le point de rupture » et que la possibilité d’un nouveau retard avait laissé les opérateurs « paniques et anxieux ».

M. Kill a averti que de nombreuses entreprises de nuit touchées par les retards de réouverture, des salles de concert aux bars, atteignent à peine le seuil de rentabilité.

En avril, les Britanniques ont afflué sur la piste de danse lors d’essais en boîte de nuit – dans le cadre de tests pour remettre le pays sur pied et sortir du verrouillage.

Les ministres craignent que la réouverture des boîtes de nuit n’alimente la propagation de Covid-19, en particulier la variante Delta qui menace les plans de réouverture.

Les Britanniques ont afflué dans les pubs pendant l’Euro 2020 Crédit : PA

PUBS

Les parieurs sont de retour dans les cafés en plein air et les salles à manger en plein air dans les cafés et les restaurants, dégustant des pintes, des cafés et de la nourriture.

Le service à table doit se poursuivre dans les pubs et les restaurants.

Un sombre PM a déclaré: « Je pense qu’il est raisonnable d’attendre un peu plus longtemps.

« Nous attendrons jusqu’au 19 juillet.

« Je suis convaincu que nous n’aurons pas besoin de plus de quatre semaines – il est clair que les vaccins fonctionnent – mais il est maintenant temps de relâcher l’accélérateur. »

Auparavant, les restrictions avaient été assouplies le 12 avril lorsque les pubs ont ouvert leurs portes pour boire en plein air et que les magasins non essentiels ont rouvert leurs portes.

À partir du 17 mai, les Britanniques ont été autorisés à manger et à boire à l’intérieur des pubs et des restaurants, les règles étant également assouplies sur le nombre de personnes pouvant se rencontrer à l’extérieur.

Les Britanniques peuvent désormais siroter des pintes sous le soleil printanier Crédit : Alamy

Quels commerces ont rouvert le 17 mai ?

Pubs (service intérieur)

Restaurants (service intérieur)

Hammams

Sauna

Cinémas

Salles de bingo

Pistes de bowling

Grands événements (avec des limites de capacité)

Stades sportifs (avec des limites de capacité)

Les entreprises qui dépendent d’un cadre intérieur ont été autorisées à rouvrir leurs portes aux clients à partir du 17 mai.

Cela inclut les pubs et les restaurants, qui sont désormais tous deux autorisés à dîner sur place.

Le duc de Cambridge discute avec Betty Magee, résidente de la maison de soins, âgée de 96 ans Crédit : PA

LES FOYERS DE SOINS

Les résidents des maisons de soins revenant de l’hôpital n’auront plus besoin de s’isoler pendant 14 jours.

Mais, les masques faciaux et la distanciation sociale se poursuivront pour le moment.

Les résidents des foyers de soins seront autorisés à passer la nuit avec leurs amis et leur famille à partir de lundi sans avoir besoin de se mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur retour dans leurs résidences.

À partir du 17 mai, chaque résident d’une maison de soins a pu nommer jusqu’à cinq visiteurs nommés pouvant entrer dans la maison de soins pour des visites régulières.

Mais, les visiteurs nommément nommés ont dû effectuer des tests Covid à flux latéral rapide – qui doivent être négatifs – avant de voir leurs proches.

Nicky Clough rend visite à sa mère Pam Harrison à Alexander House Care Home pour la première fois à Londres, le 8 mars 2021 Crédit : Reuters

En mai, Matt Hancock assiégé s’est tortillé alors qu’il était grillé à propos de l’affirmation explosive de Dominic Cummings selon laquelle il aurait laissé Covid dans les maisons de soins.

Le secrétaire à la Santé assiégé a admis qu’il n’y avait pas assez de tests pour écouvillonner chaque résident vulnérable revenant de l’hôpital lors de la première vague.

Quelque 42 511 résidents de maisons de soins ont maintenant enregistré un coronavirus sur leur certificat de décès.

M. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street qu’il était « sensé d’attendre un peu plus longtemps » alors qu’il repoussait d’un mois la fin de toutes les limites légales aux contacts sociaux.

Le Premier ministre a déclaré qu’il était « confiant » qu’aucun autre délai ne serait nécessaire, mais n’a pas pu l’exclure, au cas où une variante imprévue et « beaucoup plus dangereuse » pourrait émerger.

Il espère que les décès seront considérablement réduits d’ici le 19 juillet, car on s’attend à ce que les deux tiers des adultes se soient vu proposer les deux doses de vaccin d’ici là.