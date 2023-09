Comment le débat sur les soins de santé affecte l’assurance-maladie

Depuis des mois, la guerre menée à Washington pour abroger et remplacer l’Affordable Care Act, ou Obamacare, s’empare du pays, accompagnée d’inquiétudes quant à la manière dont cela pourrait modifier les soins de santé pour les personnes qui souscrivent à une assurance privée. Mais parmi les propositions visant à abandonner la loi se trouvaient également des projets visant à modifier le programme Medicare.

« Le financement de Medicare aurait probablement été réduit par les tentatives visant à abroger la loi sur les soins abordables », déclare Andrew Scholnick, représentant législatif principal de l’équipe législative fédérale de l’AARP.

Bien qu’ils ne soient pas en mesure d’adopter des projets de loi qui auraient supprimé l’Obamacare, les détails des propositions des Républicains donnent un aperçu de la direction qu’ils aimeraient voir évoluer dans le domaine des soins de santé, ainsi que des efforts continus du Congrès et de l’administration Trump pour remodeler le système de santé. le système de santé américain.

Divers projets de loi d’abrogation d’Obamacare examinés à la fois par la Chambre et le Sénat le mois dernier ont supprimé les taxes qui financent le programme Medicare. Le résultat aurait probablement été des primes plus élevées pour compenser la perte de revenus.

Medicaid, le programme d’assurance maladie étatique-fédéral destiné aux personnes à faibles revenus, aurait également été radicalement modifié. De nombreux projets de loi d’abrogation ont modifié la manière dont le gouvernement fédéral finance le programme, entraînant des réductions importantes qui, au fil du temps, auraient réduit le nombre de personnes couvertes, dont des millions également assurées par Medicare.

Une personne sur cinq bénéficiant de Medicare – soit environ 11 millions de bénéficiaires – compte sur Medicaid pour compléter ses primes et sa participation aux coûts et pour payer des prestations non couvertes par Medicare, telles que les soins à domicile et en milieu communautaire et les soins de longue durée, explique Tricia Neuman. , vice-président principal de la Kaiser Family Foundation et directeur de son programme sur la politique de Medicare. De nouveaux plafonds de dépenses auraient eu un impact sur les services disponibles pour les personnes bénéficiant de Medicare à faible revenu, explique Neuman.

L’abrogation des projets de loi proposés à la Chambre et au Sénat aurait également modifié les marchés de l’assurance maladie pour les personnes de moins de 65 ans d’une manière qui pourrait avoir un impact sur le programme Medicare à long terme.

La protection des consommateurs et la réduction de l’aide financière disponible pour les Américains à revenus faibles et moyens pour souscrire une assurance maladie faisaient partie de divers projets de loi examinés à la Chambre et au Sénat. Alors que certaines personnes auraient vu leurs primes d’assurance mensuelles baisser, en général, les personnes âgées approchant de l’âge d’éligibilité à Medicare – en particulier celles ayant de faibles revenus – auraient été confrontées à des primes d’assurance qui, selon les experts, auraient poussé de nombreuses personnes hors du marché.

« Les personnes entre la cinquantaine et la soixantaine couraient le plus grand risque de perdre leur couverture, principalement en raison de problèmes d’abordabilité », explique David Lipschutz, avocat directeur du Center for Medicare Advocacy.

Il y a un effet en aval sur Medicare, car les personnes âgées sur le marché de l’assurance individuelle perdent leur couverture, dit-il. Lorsque les gens retardent les services de soins de santé, ils en ont davantage recours lorsqu’ils deviennent éligibles à Medicare en raison du besoin croissant. Cela, à son tour, augmente le coût global du programme Medicare et entraîne finalement des primes plus élevées et des dépenses personnelles plus élevées pour toutes les personnes couvertes par le programme.

Au lendemain des tentatives infructueuses d’abrogation et de remplacement d’Obamacare, l’administration Trump s’en prend à la loi à travers une série de mesures administratives et exécutives, dont certaines pourraient avoir un impact sur Medicare.

Pour la deuxième fois depuis janvier, le président a déclaré en fin de semaine dernière a publié un décret ordonnant aux agences fédérales d’élargir l’accès aux plans de santé qui ne sont pas conformes aux exigences de l’ACA en matière de prestations et de protection des consommateurs. Cette décision pourrait rendre l’assurance moins chère pour les personnes plus jeunes et en meilleure santé, mais plus coûteuse pour les personnes âgées proches de l’âge de Medicare ou celles souffrant de problèmes de santé existants.

Le même jour, Trump a également annoncé son intention de supprimer les subventions utilisées pour réduire les coûts des soins de santé pour les personnes à faible revenu – une mesure qui devrait augmenter les primes d’au moins 20 pour cent, selon le Congressional Budget Office – alors que les assureurs compenser la perte de financement, estimée à 7 milliards de dollars cette année seulement.

Prises ensemble, ces actions menacent de déstabiliser les marchés de l’ACA et de rendre l’assurance coûteuse, en particulier pour les salariés à revenu intermédiaire, en particulier ceux dans la cinquantaine et la soixantaine, qui n’ont pas droit aux subventions. Cela, encore une fois, augmente la probabilité que les gens perdent leur couverture parce qu’elle est inabordable, et reportent les soins nécessaires jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de Medicare.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a annoncé une réduction de 90 % des dépenses de marketing et de publicité d’Obamacare pour l’année 2018. En outre, les administrateurs régionaux des Centers for Medicare et Medicaid ont reçu pour instruction de ne pas participer aux événements de sensibilisation qui, au cours des années passées, ont aidé les personnes à s’inscrire à l’ACA et à Medicare, en se concentrant sur les différences entre les programmes – un point de confusion courant pour les personnes âgées. . « Ils s’efforceraient vraiment de diffuser l’information auprès de différentes populations », explique Lipschutz.

Une autre source de conseils et d’informations gratuits et impartiaux en matière d’assurance sur Couverture médicale, le programme national de conseil et d’assistance en matière d’assurance maladie, est également menacé au Congrès. « Nous disposons d’un financement jusqu’en décembre », déclare Lipschutz, ajoutant qu’il n’est pas clair si le programme continuera à être financé à ce moment-là.

En plus d’une récente résolution budgétaire qui décrit des changements importants à Medicare d’une manière qui, selon les défenseurs, augmenteraient les coûts pour les familles de la classe moyenne, l’administration a récemment suggéré des changements à Medicare qui ont longtemps été impopulaires auprès des bénéficiaires, dit Scholnick. Ces idées consistent notamment à permettre aux médecins de facturer aux gens plus que ce que Medicare couvre et à transformer Medicare en un programme de bons au lieu de garantir des prestations.

« Ces propositions ne font que transférer les coûts sur les bénéficiaires dans le but de réduire les dépenses », explique Scholnick.