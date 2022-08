Comment le débat sur le contrôle des armes a changé dans l’ère post-Sandy Hook

Shannon Watts a lancé Moms Demand Action en tant que groupe Facebook en décembre 2012. C’était le lendemain du massacre de Sandy Hook Elementary, et Watts voulait créer un espace où les gens pourraient canaliser leur tristesse et leur rage face à la violence armée vers l’activisme.

Elle envisageait une organisation de parents – un peu comme Mothers Against Drunk Driving – qui pourrait imposer un changement politique et culturel dans une société qui traitait la violence armée comme un problème insoluble. À l’époque, la National Rifle Association était la voix dominante des fabricants et des passionnés d’armes à feu, tandis que la circonscription qui poussait à réformer les lois sur les armes à feu aux États-Unis était beaucoup plus petite et moins puissante.

Alors que Moms Demand Action approche de sa 10e année, j’ai parlé avec Watts des progrès qu’ils (et d’autres, comme l’organisation de l’ancienne représentante Gabrielle Giffords pour prévenir la violence armée) ont fait en établissant un contrepoids au lobby pro-armes et en faisant pression pour des changements juridiques sur niveaux national et local. Au niveau fédéral, ils ont célébré l’adoption de la loi bipartite sur les communautés plus sûres au Congrès cet été, qui renforce la vérification des antécédents des acheteurs d’armes à feu de moins de 21 ans, rend plus difficile l’obtention d’armes pour les agresseurs domestiques condamnés et fournit de l’argent aux États mettant en œuvre les lois du drapeau rouge. .

Nous avons expliqué que la tragédie de Newtown, dans le Connecticut, n’était pas la fin du débat sur le contrôle des armes à feu. “Je dirais que c’est exactement le contraire : cela a marqué le début”, déclare Watts. “La fusillade de l’école de Sandy Hook a été en fait un moment galvanisant, en particulier pour les mamans et les femmes, car nous sommes maintenant près de 10 millions de supporters – nous sommes deux fois plus nombreux que la NRA, une décennie plus tard.”

Nous avons également parlé de ce à quoi ressemblera la prochaine décennie de Moms Demand Action dans un pays toujours en proie à la violence armée, où le lobby des armes à feu dépense toujours plus que ses opposants.

Cette conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

La tragédie à UvaldeTexas, passé le 24 mai. La fusillade à l’épicerie de BuffaloNew York, c’était 10 jours avant. Que s’est-il passé avec la réforme des armes à feu dans les mois qui ont suivi ?

Chaque fois qu’il y a une horrible tragédie nationale comme celle de Buffalo, d’Uvalde ou de Highland Park, Klieg met en lumière le fait que nous avons trop d’armes à feu et trop peu de lois sur les armes à feu dans ce pays. Chaque fois que cela se produit, nous sommes prêts à absorber les personnes qui veulent sortir de la ligne de touche. Et c’est frustrant parce que ce sont les fusillades qui retiennent l’attention, mais comme nous venons d’en parler, plus de 110 Américains sont abattus et tués chaque jour, et des centaines d’autres sont blessés. Lorsque les gens prêtent attention, c’est à ce moment-là que nous devons les éduquer sur ces tragédies par balles qui sont le résultat de lois laxistes sur les armes à feu. Mais il ne s’agit pas seulement de fusillades de masse et de fusillades dans les écoles. C’est la violence armée quotidienne, qu’il s’agisse d’homicides par arme à feu, de suicides par arme à feu ou de violence domestique armée.

Quelques semaines seulement après ces horribles tragédies, nous avons réussi à briser une impasse de près de 30 ans au Congrès. Nous avons brisé le barrage du cynisme. Cette idée que rien ne peut changer et que rien ne se passera jamais – nous avons prouvé que ce n’était pas vrai. Je comprends les gens qui disaient, eh bien, ce n’est pas assez. Non, ce n’est pas le cas, mais c’est un pas en avant sur un chemin plus long.

Selon notre théorie du changement, ces progrès seront progressifs en raison de la façon dont le système est mis en place. C’est l’incrémentalisme qui mène aux révolutions. Nous l’avons montré maintes et maintes fois. Si vous remontez à 2012, lorsque j’ai commencé à faire ce travail, environ un quart de tous les démocrates au Congrès avaient une note A de la NRA. Aujourd’hui, aucun ne le fait. Maintenant, nous devons le faire pour les républicains. Nous voulons que tous les législateurs soient du bon côté de cette question.

Vous avez mentionné la législation fédérale – la loi bipartite sur les communautés plus sûres – que le Congrès vient d’adopter, mais la plupart du travail et du succès de votre organisation se sont déroulés au niveau de l’État et au niveau local. Comment est-ce arrivé?

J’ai lancé Moms Demand Action en tant que page Facebook le 15 décembre 2012. Nous avons organisé des marches et des rassemblements pendant environ deux mois. J’étais très naïf et je me suis dit, oh, nous allons adopter cette loi fédérale dans quelques mois au maximum, et nous reprendrons tous nos vies normales. Puis le projet de loi Manchin-Toomey a fait surface, et nous y avons mis toute notre énergie. J’étais assis à la tribune du Sénat lorsqu’il a échoué par une poignée de votes au printemps 2013.

J’ai pensé, d’accord, eh bien, il est clair que cela n’arrivera pas. L’Amérique n’est pas prête pour cela. Je suppose que nous allons reprendre nos vies normales. Nos brillants bénévoles ont dit, non, nous avons créé le début de cette armée – nous allons simplement pivoter et commencer à faire ce travail dans les commissions scolaires, les conseils municipaux et les maisons d’État où nous vivons. C’est exactement ce qu’ils ont fait. Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai vu un gouverneur remercier Moms Demand Action. J’ai juste pensé, oh, wow, nous avons quelque chose ici. Nous créons du pouvoir politique. Nous avons réalisé que nous pouvions adopter de bons projets de loi, qu’il y avait des gouverneurs qui étaient prêts à le faire.

À la fois, à la suite de la fusillade de l’école de Sandy Hook, de nombreux États ont fait le contraire. Nous n’avions pas prévu combien de temps nous passerions à jouer en défense. Ainsi, en plus d’avoir adopté des centaines de bons projets de loi sur les armes à feu au cours de la dernière décennie, des choses comme la vérification universelle des antécédents et les lois du drapeau rouge et le désarmement des agresseurs domestiques et les projets de loi sur le stockage sécurisé, nous avons également arrêté le programme de la NRA sur des projets de loi comme armer les enseignants, forcer les armes à feu sur les campus universitaires et l’expansion des lois sur le tir en premier. Il ne s’agit pas seulement d’adopter de bonnes lois, il s’agit aussi de réparer les dommages causés par de mauvaises lois.

Nous avons encore vu à la suite de ces tragédies de fusillade cette année qu’il y avait des gouverneurs qui étaient prêts à faire la bonne chose. Je me tenais aux côtés du gouverneur de Rhode Island lorsqu’il a adopté une législation radicale sur la réforme des armes à feu portant une chemise Moms Demand Action. Au Delaware, nous avons adopté la première interdiction des armes d’assaut dans un État depuis que nous avons commencé à faire ce travail. New York, Delaware, Rhode Island, Californie, New Jersey – de nombreux États ont agi cette année.

Que pensez-vous des candidats et des questions qui seront sur le bulletin de vote cet automne ? Quel est l’objectif le plus important pour Moms Demand Action cette année ?

Tout ce que nous voyons dans les États autour de la sécurité des armes à feu augmente les enjeux pour novembre. La NRA est déterminée à adopter partout des lois sur le transport sans permis. En même temps, nous avons de petites majorités que nous devons protéger. Nous avons des États où nous sommes minoritaires et nous avons juste besoin d’inverser quelques sièges avant de pouvoir adopter de bonnes lois sur les armes à feu. Des vies sont en jeu dans cette élection. Notre sécurité est sur le bulletin de vote.

Il y a une raison pour laquelle [Senate Minority Leader] Mitch McConnell a voté pour le Bipartisan Safer Communities Act, et c’est parce qu’il a vu que les électeurs swing étaient des électeurs pour la sécurité des armes à feu. Les électeurs swing sont aussi des femmes. Ce sont des femmes de banlieue. Je sais que parfois les mots «femmes de banlieue» peuvent être un sifflet raciste, mais les femmes de banlieue forment une communauté de plus en plus diversifiée.

Nous savons que ces femmes de banlieue ont soutenu Joe Biden lors des dernières élections. Nous savons qu’ils appuient la sécurité des armes à feu. Nous savons qu’ils craignent d’envoyer leurs enfants dans la rue, dans les lieux publics, dans leurs écoles. Et écoutez, si j’ai appris quelque chose au cours de la dernière décennie, c’est qu’il n’y a rien de plus puissant qu’une armée de mères en colère.

Vous avez commencé ça juste après la tragédie de Sandy Hook. Vous l’avez vu grandir dans ce réseau de millions de personnes. Qu’est-ce que cela vous dit sur l’état d’avancement du mouvement de réforme dans ce pays ? Et à quoi ressembleront les 10 prochaines années de Moms Demand Action ?

Quand je repense aux 10 dernières années, je suis incroyablement fier, tout d’abord, du fait que nous existons. Il y a eu tellement de fois et de façons que cette organisation naissante et défaillante aurait pu se dissoudre au début, mais nous ne l’avons pas fait. Nous n’avons jamais abandonné. C’est miraculeux que nous soyons ici.

Et pas seulement que nous sommes ici, mais que nous sommes plus grands que la NRA, que nous avons cette marque incroyable qui autonomise les femmes et non seulement les encourage à être actives politiquement, mais à se présenter aux élections. Nous avons plus de 120 bénévoles qui dirigent ce cycle électoral. C’est vraiment un témoignage du génie de nos bénévoles. Nous n’avons jamais abandonné. Nous l’appelons toujours “perdre en avant”. Quand nous avons perdu, nous avons appris et nous avons pivoté et compris comment gagner la prochaine fois. Je pense que nous avons vraiment changé le calcul politique.