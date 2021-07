Comment le culte de la divinité au Maharashtra aide à la conservation des léopards et des tigres

Une nouvelle étude menée par WCS-Inde documente comment une divinité féline vénérée par les peuples autochtones facilite la coexistence entre les humains et les léopards.

L’étude, publiée dans un numéro spécial de la revue « Frontiers in Conservation Science: Human-Wildlife Dynamics », intitulée Comprendre la coexistence avec la faune, documente comment le peuple indigène Warli du Maharashtra vénère « Waghoba », une divinité léopard ou tigre pour se protéger. des léopards, et comment ils ont vécu côte à côte avec eux pendant des siècles (anciennement des tigres aussi).

Les chercheurs ont identifié plus de 150 sanctuaires dédiés au culte de Waghoba. Les chercheurs notent que même s’il existe encore des interactions négatives avec les léopards, telles que la déprédation du bétail, elles sont probablement plus acceptées sous l’institution de Waghoba.

Les Warlis croient en une relation réciproque, où Waghoba les protégera des impacts négatifs du partage d’espaces avec des félins si les gens vénèrent la divinité et mènent les rituels requis, en particulier lors du festival annuel de «Waghbaras».

Les chercheurs suggèrent que de telles relations facilitent le partage des espaces entre les humains et les léopards qui vivent dans le paysage. En outre, l’étude aborde la manière dont la gamme d’institutions et d’acteurs du paysage façonne l’institution de Waghoba et contribue ainsi à la relation homme-léopard dans le paysage.

L’auteur principal de l’étude, Ramya Nair, de la Wildlife Conservation Society (WCS) en Inde, a déclaré : « L’objectif principal de l’étude est de diversifier la façon dont nous comprenons et abordons les interactions homme-faune. Il le fait en mettant en lumière comment les institutions locales qui contribuent à la coexistence ne sont pas dépourvues de conflit, mais ont un rôle dans la négociation des conflits qui surviennent. »

Des systèmes produits localement qui traitent des problèmes entourant les interactions entre l’homme et la faune peuvent exister dans plusieurs autres cultures et paysages.

Les auteurs notent que si les interventions de conservation ont montré un mouvement vers l’inclusion et la participation des communautés locales, elles doivent reconnaître que les paysages ont une histoire avant leur propre point d’entrée.

Ceci est pertinent pour la conservation actuelle de la faune car ces institutions traditionnelles sont susceptibles d’agir comme des mécanismes de renforcement de la tolérance intégrés dans le système de croyances local.

De plus, il est vital que les parties prenantes dominantes en dehors de la communauté Warli, telles que le Département des Forêts, les biologistes de la conservation et d’autres résidents non Warli qui interagissent avec les léopards, soient informés et sensibilisés à ces représentations culturelles car il ne s’agit pas seulement l’animal biologique que les Warlis traitent principalement.

L’étude a été menée par des chercheurs de WCS-Inde, NINA, Norvège, Inland Norway University of Applied Sciences, Norvège, et soutenue par Wildlife Conservation Trust.

Le travail de terrain a été mené dans la banlieue de Mumbai, les districts de Palghar et Thane du Maharashtra en 2018-19.

Une approche ethnographique a été adoptée pour collecter des données dans laquelle les chercheurs ont mené des entretiens semi-structurés et ont procédé à l’observation des participants, en particulier lors des cérémonies de culte, parallèlement à la documentation des sanctuaires Waghoba.

Des questions ont été posées pour explorer des récits sur le rôle de Waghoba dans la vie des Warli, l’histoire du culte Waghoba, les festivals, rituels et traditions associés, et les liens entre Waghoba et les interactions homme-léopard.

