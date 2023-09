Comment le CSTC utilise la technologie pour améliorer l’expérience Saddledome

Le Scotiabank Saddledome utilise la technologie Just Walk Out d’Amazon et dévoile le nouveau Market 213 pour la saison 2023-2024. (Source : Flames de Calgary)

Il s’agit peut-être de l’une des plus anciennes arènes de la LNH, mais cela ne veut pas dire que le Saddledome n’a pas quelques nouveaux atouts dans son sac pour lancer la saison de hockey 2023-2024.

Même s’il y a des changements et des ajouts passionnants à l’alignement des Flames cette année, la technologie sera un acteur prédominant en dehors de la glace pour les fans de hockey, de la réduction des files d’attente aux stands de concession au divertissement en jeu.

L’un des points forts de cette saison est le Market 213, situé dans le hall près de la section 213, avec La technologie Just Walk Out d’Amazon.

« Les fans scanneront en utilisant leur carte de crédit ou leur portefeuille mobile, les portes s’ouvriront et ils pourront faire leurs achats librement par eux-mêmes et une fois qu’ils auront terminé, ils pourront simplement sortir, aucune transaction n’est nécessaire », a expliqué Ziad Mehio, vice-président de la nourriture et du portefeuille. boissons et technologie de l’information à la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC).

L’objectif du magasin est de réduire le temps nécessaire à un fan pour prendre une bouchée ou une boisson et regagner son siège.

Le Saddledome est l’un des deux arénas au Canada à introduire ce concept et il accueillera ses premiers clients lors du match préparatoire de vendredi soir contre les Oilers d’Edmonton.

Un autre ajout pour les fans cette année est une nouvelle application mobile.

Elle conservera les caractéristiques typiques d’une application sportive, comme les scores, les mises à jour des effectifs et les statistiques, mais inclura également de nouvelles fonctionnalités qui rendront les matchs encore plus excitants pour les fans, tant dans les tribunes qu’à la maison.

« C’est très personnalisé pour chaque fan », a déclaré Mehio. «Il y aura des pages de prise de contrôle par les fans, vous pourrez personnaliser le logo que vous mettez sur votre téléphone, vous pourrez sélectionner le contenu personnalisé que vous souhaitez voir et une vidéo personnalisée. Je pense que cela va continuer à améliorer l’expérience des fans.

Il y a également de grands projets pour l’expérience des fans lors du match d’ouverture à domicile des Flames le mercredi 11 octobre, y compris des bracelets personnalisés C of Red.

« Ces bracelets vraiment élégants s’illuminent et chaque fan présent en recevra un », a déclaré Geordie Mcleod, vice-président du marketing au CSEC. « Ce qui est particulièrement intéressant avec eux, c’est qu’ils sont contrôlables. Ainsi, tous nos fans qui se présenteront à notre match d’ouverture à domicile en porteront un et feront partie de notre spectacle.

Ce n’est qu’un des nombreux éléments passionnants prévus pour le début de la saison de cette année, et même si Mcleod a dû garder certains plans secrets, il a révélé que les fans peuvent également s’attendre à ce qu’un DJ live se produise pendant l’échauffement des joueurs pour chaque match. cette saison.

« Le C of Red est une atmosphère incroyable distincte de tout ce que nous faisons, c’est exactement ce que nos fans apportent, mais nous essayons de nous assurer que nous faisons notre part pour renforcer l’énergie qu’ils apportent à chaque match », a déclaré Mcleod.