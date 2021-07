Comment le crédit d’impôt pour enfants de 3 000 $ pourrait affecter votre facture d’impôt

D’une part, les six versements effectués jusqu’à la fin de l’année sont des avances de crédit, d’une valeur de la moitié du montant total que les parents recevront finalement. Lorsqu’un parent produit sa déclaration de revenus 2021, il réclamera le reste sous forme de somme forfaitaire.

De nombreuses familles ont déjà de grands projets pour ces paiements, d’une valeur allant jusqu’à 3 600 $, ou 300 $ par mois, pour chaque personne à charge admissible de moins de 6 ans, et 3 000 $, ou 250 $ par mois, pour chaque personne à charge âgée de 6 à 17 ans. Mais elles doivent savoir qu’elles pourrait également affecter leur facture fiscale 2021 de plusieurs manières.

Mais les parents pourraient également devoir une partie du crédit d’impôt l’année prochaine, car l’IRS base la valeur des paiements anticipés sur les informations fiscales 2020 dans la plupart des cas. Si un enfant atteint l’âge de 6 ou 18 ans en 2021, la famille aurait droit à un crédit d’impôt moindre dans le cas de l’enfant ayant 6 ans, ou à aucun crédit s’il a 18 ans, par exemple.

Le revenu du ménage pourrait également augmenter cette année par rapport à l’année dernière, rendant les parents inadmissibles aux paiements ou admissibles à un montant inférieur. Les paiements commencent à disparaître progressivement pour les personnes gagnant un revenu brut ajusté supérieur à 75 000 $ et les contribuables mariés (et les veuves / veufs) déclarant conjointement gagnant plus de 150 000 $.

Les contribuables qui reçoivent plus d’argent qu’ils n’en ont droit déclareront le montant excédentaire sur leur déclaration de revenus 2021 en tant qu’impôt sur le revenu supplémentaire, réduisant leur remboursement d’impôt ou augmentant le montant qu’ils doivent à l’IRS. Si les contribuables doivent, l’IRS a déclaré qu’il peut élaborer un plan de paiement échelonné avec eux. C’est aussi renonciation aux obligations de remboursement dans certains cas.

L’agence enverra aux contribuables un formulaire en janvier 2022 détaillant le montant qui leur a été versé en 2021.

Pour éviter de rembourser le crédit, les contribuables peuvent mettre à jour leurs informations personnelles – y compris les changements dans le nombre d’enfants admissibles que vous avez, le revenu et le statut de déclaration – auprès de l’IRS par l’intermédiaire de l’agence. Portail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants. Les contribuables peuvent apporter des modifications pendant le reste de 2021.

Les parents peuvent également se retirer tous ensemble en utilisant le portail. Pour ceux qui sont mariés et déposent conjointement, les deux conjoints doivent se désinscrire. Vous trouverez ci-dessous le planning du dernier jour de désinscription chaque mois.