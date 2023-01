Comment le covid a affecté l’héritage de Jacinda Ardern en tant que Premier ministre néo-zélandais

Commentez cette histoire Commenter

SYDNEY – Jacinda Ardern était en voyage de travail dans une ville balnéaire du nord de la Nouvelle-Zélande il y a presque exactement un an lorsque sa camionnette a été soudainement entourée de manifestants anti-vaccins. Ils ont qualifié le Premier ministre de « nazi » pour avoir exigé que certains travailleurs se fassent vacciner contre le coronavirus et ont scandé « honte à vous ». Certains criaient des obscénités. Lorsqu’une voiture a tenté de bloquer la sortie d’Ardern, sa camionnette a été forcée de rouler sur le trottoir pour s’échapper.

Interrogé sur l’incident quelques jours plus tard, Ardern gloussa et haussa les épaules.

“Chaque jour est confronté à des expériences nouvelles et différentes dans ce travail”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes actuellement dans un environnement qui a une intensité inhabituelle pour la Nouvelle-Zélande. Je crois aussi qu’avec le temps, cela passera.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern démissionne avant les élections

Un peu plus d’un mois plus tard, cependant, les manifestations devant le Parlement contre les mandats de vaccination ont littéralement explosé en flammes. Les manifestants ont mis le feu à leurs propres tentes et bonbonnes de gaz. Les manifestants ont bombardé la police avec les mêmes pavés sur lesquels ils avaient écrit des avertissements à Ardern et à d’autres politiciens qu’ils “les accrocheraient haut”. Plus de 120 personnes ont été arrêtées.

Cette fois, Ardern ne haussa pas les épaules. Au lieu de cela, elle semblait en colère et déconcertée.

“Un jour, ce sera notre travail d’essayer de comprendre comment un groupe de personnes pourrait succomber à une désinformation aussi sauvage et dangereuse”, a-t-elle déclaré.

En fin de compte, la nouvelle ère néo-zélandaise de rhétorique intense et de désinformation dangereuse survivra à Ardern, qui a annoncé jeudi qu’elle démissionnait après plus de cinq ans au pouvoir.

“Je sais ce que ce travail demande”, a déclaré l’homme de 42 ans dans un discours de démission émouvant. “Et je sais que je n’ai plus assez dans le réservoir pour lui rendre justice.”

Ardern n’a pas mentionné les protestations ou la rhétorique extrême ou les menaces auxquelles elle a été confrontée. Mais elle a mentionné la pandémie de coronavirus. Et à bien des égards, sa gestion de la crise sanitaire a été sa plus grande réussite, mais a aussi fait d’elle une figure de division en Nouvelle-Zélande.

“Je pense que ce sera probablement son plus grand héritage”, a déclaré Michael Baker, un épidémiologiste qui a été conseiller extérieur du gouvernement d’Ardern pendant la pandémie. Il a comparé Ardern à Winston Churchill, qui a guidé le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale pour perdre les élections de 1945.

“Il est même très difficile d’imaginer naviguer à travers une menace aussi extrême qui a duré si longtemps”, a-t-il déclaré. “À la fin, il y avait une profonde amertume face à l’expérience que les gens avaient vécue, et malheureusement, dans une certaine mesure, elle était dirigée contre elle, même si elle avait fait un travail extraordinaire.”

Ardern a agi rapidement au début de la pandémie, fermant les frontières de son pays aux étrangers même si le tourisme est l’une des plus grandes industries de la Nouvelle-Zélande. Cette décision, associée à des exigences de quarantaine strictes pour le retour des Néo-Zélandais et à des verrouillages instantanés, a maintenu son pays largement exempt de covid jusqu’au début de l’année dernière.

5 moments qui ont défini le temps de Jacinda Ardern en tant que Premier ministre néo-zélandais

Au moment où le virus s’est répandu en Nouvelle-Zélande, la grande majorité des adultes avaient été immunisés. En conséquence, le pays d’environ 5 millions d’habitants a enregistré moins de 2 500 décès liés au covid-19 – le taux de mortalité lié au covid le plus bas du monde occidental, selon l’Université Johns Hopkins.

Le taux de mortalité de la Nouvelle-Zélande est toujours si bas que moins de personnes sont décédées qu’en temps normal, a noté Baker.

Pendant près de deux ans, la charismatique Ardern a été le visage mondial du “zéro covid”: une approche qui a suscité l’admiration d’autres pays et qui semblait également correspondre à son style personnel de gouvernance basée sur le consensus. Dans la lutte contre le covid, elle a qualifié les Néo-Zélandais de “notre équipe de 5 millions”.

Mais ce sentiment d’unité d’équipe a commencé à s’effriter à la fin de 2021, lorsque Ardern a introduit des exigences selon lesquelles certains types de travailleurs doivent être vaccinés et qu’une preuve de vaccination doit être présentée pour entrer dans les gymnases, les coiffeurs, les événements, les cafés et les restaurants.

“Du point de vue de la santé publique, cela a sauvé de nombreuses vies, mais cela a eu ce coût politique”, admet Baker. “Cela a probablement contribué à l’intensité du mouvement anti-vaccin en ce qu’il a été saisi par certains groupes qui l’ont qualifié de” dépassement “de l’État.”

Les mêmes politiques qui ont fait de la Nouvelle-Zélande et de son Premier ministre un succès zéro covid ont également fait d’Ardern un paratonnerre pour l’ardeur anti-lockdown et anti-vaccin.

“Parce qu’elle était un symbole mondial et public, elle est devenue le centre de beaucoup de ces attaques”, a déclaré Richard Jackson, professeur d’études sur la paix à l’Université d’Otago.

“Leur opinion était qu’elle détruisait la société néo-zélandaise et introduisait un” régime communiste “et pourtant le monde entier semblait la louer et la glorifier”, a-t-il ajouté. “Cela les a énervés.”

Le sexisme a poursuivi le mandat de Jacinda Ardern. Le combattre fait partie de son héritage.

Les manifestants ont commencé à la suivre à travers le pays, de l’incident de la camionnette dans la ville balnéaire du nord de Paihia en janvier de l’année dernière à un incident similaire sur l’île du Sud quelques semaines plus tard, lorsqu’Ardern s’est rendu dans une école primaire pour être qualifié de “meurtrier”. par des manifestants qui attendaient à l’extérieur.

À ce moment-là, des centaines de manifestants anti-mandat et anti-vaccins s’étaient rassemblés sur la pelouse du Parlement à Wellington. Certains ont affiché des pancartes qui se moquaient d’Ardern de manière misogyne ou la comparaient à Hitler. D’autres ont accroché des nœuds coulants rappelant l’assaut du 6 janvier 2021 contre la capitale américaine.

La montée de la rhétorique extrémiste et des théories sans fondement en Nouvelle-Zélande a été en partie alimentée par des mouvements d’extrême droite aux États-Unis et en Europe, a déclaré Jackson, y compris des experts tels que Tucker Carlson, qui visaient souvent Ardern. Le Premier ministre elle-même l’a qualifié de “style de protestation importé que nous n’avons jamais vu en Nouvelle-Zélande auparavant”.

Après un comportement de plus en plus agressif de la part des manifestants, notamment des jets d’excréments sur la police, des agents en tenue anti-émeute ont commencé à dégager les terrains du Parlement le matin du 2 mars. Certains manifestants ont riposté, transformant leur équipement de camping en armes incendiaires.

Ardern a rappelé aux gens que “des milliers de vies supplémentaires ont été sauvées au cours des deux dernières années grâce à vos actions en tant que Néo-Zélandais que sur la pelouse du Parlement aujourd’hui”.

La police néo-zélandaise combat les manifestants alors que les tentes brûlent, le camp du Parlement est vidé

Aux yeux de certains, cependant, le moment a marqué un tournant pour le pays.

“Les nœuds coulants, la misogynie, la haine, le nombre de personnes prônant la violence, les personnes menaçant de pendre des politiciens, cela ne fait pas partie de la tradition politique néo-zélandaise”, a déclaré Alexander Gillespie, professeur de droit à l’Université de Waikato.

“Ce fut un énorme choc pour le pays”, a déclaré Jackson, qui a décrit les manifestations comme les plus violentes depuis les affrontements lors de la visite en 1981 de l’équipe de rugby sud-africaine de l’époque de l’apartheid. “La façon dont cela s’est terminé, je pense, a en quelque sorte fait comprendre à tout le monde que ce que nous pensions comme une politique assez modérée, pacifique et tolérante aurait pu prendre fin, et nous avons maintenant une atmosphère beaucoup plus intense, polarisée et extrême”, a-t-il déclaré.

Le vitriol a continué même après son annonce jeudi: le propriétaire d’un bar à Nelson a publié une photo trafiquée d’Ardern dans une déchiqueteuse de bois remorquée par un corbillard, mais l’a retirée après avoir reçu des plaintes.

Ces derniers mois, la popularité plus large d’Ardern avait commencé à décliner. Le parti travailliste qu’elle a mené à une victoire écrasante et historique il y a un peu plus de deux ans traîne maintenant son rival dans les sondages, et son parti devrait perdre les élections de cette année.

Comme Churchill, Ardern avait mené son pays à travers une période sombre, mais a finalement perdu le soutien d’une population fatiguée par la crise, a déclaré Baker.