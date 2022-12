Comment le coût élevé de la vie modifie la scène des rencontres

Il y a quelques années, une soirée de rendez-vous typique pour David Yarranton impliquait souvent un dîner et des cocktails dans un restaurant branché.

Mais avec la hausse du coût de la vie, le joueur de 27 ans fait preuve de créativité. Il aime toujours sortir le soir, mais il est tout aussi heureux de préparer un repas à la maison ou de sortir pour un après-midi de patinage sur glace et de chocolat chaud.

“Je trouve que c’est tout aussi efficace pour apprendre à connaître quelqu’un, sans nécessairement se ruiner”, a déclaré Yarranton, qui vit à Calgary.

L’équilibre – entre impressionner un amoureux potentiel et respecter le budget (sans paraître bon marché) – a toujours fait partie des rencontres. Mais avec l’inflation à la hausse, il devient plus difficile de frapper.

Selon les chiffres d’octobre de Statistique Canada, inviter un nouvel amoureux à dîner coûte environ 8 % de plus que l’an dernier. Prolonger la soirée avec des boissons au bar signifie cracher environ 4% supplémentaires par rapport à 2021 – en plus des coûts quotidiens déjà plus élevés du loyer et de l’épicerie.

Il en reste mettre hors planifier des dates complètement, tandis que d”autres gardent leurs soirées de rendez-vous simples en suggérant des activités occasionnelles plutôt que des activités élaborées, selon de récentes enquêtes auprès des utilisateurs des plateformes de rencontres Dating.com, Beaucoup de poissons et Bourdon.

Les rendez-vous occasionnels gagnent en popularité

La tendance à s’éloigner des rendez-vous “fantaisistes” et vers des rendez-vous plus décontractés s’est manifestée dans la vie amoureuse de Bree Woolard cette année.

La jeune femme de 24 ans, qui a récemment déménagé de Toronto à Calgary, est à environ 30 rendez-vous dans un défi “50 First Dates”: une expérience TikTok auto-imposée destinée à l’aider à rencontrer de nouvelles personnes à la suite d’une rupture.

Bree Woolard est au milieu d’une expérience TikTok auto-imposée pour aller à 50 premiers rendez-vous. (Paula Duhatschek/CBC)

Que ce soit en raison de la hausse de l’inflation ou du changement de lieu (ou un peu des deux), elle a remarqué que les types de dates auxquelles elle a été invitée ont changé ces derniers mois, avec moins de dîners à l’extérieur et beaucoup plus de randonnées.

Il y a également eu des moments d’argent gênants en cours de route, comme la fois où un rendez-vous a amené Woolard dans un restaurant chic où elle a fini par payer la facture de manière inattendue.

“Nous avons quand même passé un bon moment”, a déclaré Woolard.

“Mais je pense qu’à l’avenir, il est important – plus aujourd’hui qu’auparavant – d’avoir cette conversation à l’avance et de dire:” Hé, je suis juste sur un budget “ou” Hé, j’essaie de réduire les coûts ce mois-ci… pouvons-nous faire quelque chose de différent ?'”

“Un baromètre pour le consommateur”

Avant même de mettre le pied sur un rendez-vous, certains célibataires soucieux de leur budget économisent également de l’argent en réduisant ce qu’ils dépensent pour les applications et les sites Web de rencontres.

Les revenus de Plenty of Fish, par exemple, ont été affectés par « la détérioration des conditions économiques », selon un récent lettre de gains de la société Match Group, qui possède également Tinder, Hinge et une variété d’autres applications et sites Web de rencontres. D’autres marques “établies”, comme Match et OkCupid, ont également connu des baisses ce trimestre, indique la lettre.

Certaines plateformes de rencontres ont vu leurs revenus chuter en raison des conditions économiques actuelles. (iStock/Getty Images)

L’inflation a également affecté certaines des offres “à la carte” de ces plateformes, a déclaré le directeur financier de la société lors d’une récente conférence des investisseurs du Nasdaq. Dans le jargon des applications de rencontres, cela pourrait signifier, par exemple, la possibilité de payer de l’argent pour améliorer son profil de rencontre et le présenter à plus de personnes.

“Les gens, ils lisent dans la presse des informations sur les licenciements, ils lisent sur la récession, ils deviennent de plus en plus nerveux, et nous assistons donc à un recul”, a déclaré Gary Swidler, qui est à la fois directeur de l’exploitation et directeur financier de Match Group, et qui a déclaré que cela est plus courant chez certains groupes démographiques, tels que les jeunes utilisateurs. “Nous sommes en quelque sorte un baromètre pour le consommateur.”

Bumble Inc., pour sa part, a déclaré aux investisseurs qu’il voyait une opportunité dans l’environnement économique actuel : positionner l’application comme un moyen de trouver une correspondance potentielle à moindre coût que de frapper un bar et d’espérer le meilleur.

“Notre abonnement boost hebdomadaire coûte moins cher qu’une bière dans un bar de New York, et les dépenses liées à plusieurs rendez-vous en une semaine s’additionnent vraiment rapidement”, a déclaré la PDG Whitney Wolfe Herd lors d’un récent appel aux résultats du troisième trimestre.

“Nous nous penchons là-dessus à la fois du point de vue du produit et du marketing.”

Parler d’argent, tôt

Selon Adam Galovan, qui étudie les relations de couple à l’Université de l’Alberta à Edmonton, l’un des inconvénients possibles de sortir avec un budget limité est que cela peut créer des tensions pour les couples s’ils ne sont pas sur la même longueur d’onde à ce sujet.

“Cela peut être difficile lorsque vous avez certaines attentes, et lorsque vous avez ces coûts et ces périodes d’inflation alors que vous n’allez peut-être pas dans des endroits aussi agréables”, a déclaré Galovan, professeur agrégé de sciences familiales à l’université. Département d’écologie humaine.

Et bien que les finances soient un domaine de tension commun dans toute relation, Galovan a noté qu’il peut être particulièrement difficile de naviguer dans les premières étapes.

Adam Galovan, professeur agrégé de sciences familiales à l’Université de l’Alberta, dit qu’il peut être difficile de parler d’argent au début d’une relation, lorsque les gens essaient de se présenter sous leur meilleur jour. (John Ulan)

“Je suis un grand partisan de la communication et de la discussion à travers les choses”, a déclaré Galovan.

“Mais dans la scène des rencontres, parfois vous essayez d’impressionner ou de mettre le meilleur pied en avant, et donc ces conversations peuvent être un peu difficiles à avoir au départ.”

Nonobstant les conversations difficiles, l’anthropologue Helen Fisher pense qu’une ouverture vers des sorties peu coûteuses est, dans une certaine mesure, le reflet d’une plus grande maturité de la part des dateurs et une partie de ce qu’elle décrit comme une tendance aux « rencontres intelligentes ».

Toujours courtiser, mais réduire

Fisher, qui est également conseiller scientifique en chef de Match, fait partie d’un projet de recherche annuel commandé par la plateforme de rencontres qui enquête sur les célibataires à travers les États-Unis.

Cette année, il a trouvé un plus grande part des répondants ont exprimé une préférence pour les rendez-vous occasionnels, et une grande majorité ont indiqué des attitudes similaires à l’égard de la dette et des dépenses comme des traits importants chez un partenaire.

Un nombre croissant de personnes ont déclaré qu’elles étaient également plus disposées à faire des activités gratuites lors de rendez-vous ou à se rendre quelque part près de chez elles pour économiser de l’argent sur l’essence. Par rapport aux années précédentes, un plus grand nombre ont déclaré qu’ils prenaient également des appels vidéo avec des prétendants potentiels avant de dépenser de l’argent et de l’énergie pour un rendez-vous en personne, a déclaré Fisher.

“Les gens se courtisent toujours, mais ils réduisent leurs dépenses pour économiser de l’argent, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Fisher, qui pense que les tendances de son étude s’appliquent également au Canada et à d’autres pays urbanisés.

“Ils sont moins intéressés par votre apparence et plus intéressés par votre stabilité financière.”

Une enquête récente sur les célibataires américains commandée par Match.com suggère que la stabilité financière devient de plus en plus un trait souhaité. (Shutterstock/Monkey Business)

Être intentionnel

Quant à Bree Woolard, il lui reste encore près de 20 rendez-vous, mais elle prend une pause temporaire pour donner un peu de répit à son cerveau, son cœur et son portefeuille.

“Noël … coûte beaucoup, alors je me concentre sur où est-ce que je veux dépenser ça? C’est principalement avec des amis et de la famille”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que vous devez être dans le bon état d’esprit à ce jour, donc [I’m] en attendant que je ressente ça à nouveau.”

Yarranton, pour sa part, a commencé à voir quelqu’un plus régulièrement. Et bien qu’une partie du plaisir d’une relation précoce consiste à planifier des voyages et des sorties spéciaux ensemble, il a déclaré ces jours-ci qu’il prenait soin de planifier et de budgétiser à l’avance.

“Je ne pense pas [inflation] devrait vous empêcher de vivre votre vie », a-t-il déclaré.

“Vous devez juste être un peu plus intentionnel quant à l’endroit où vous placez votre argent.”