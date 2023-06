Comment le coût de la vie exorbitant de New York se compare à celui de Londres

« Chaque fois que je vais à l’épicerie, je suis choqué par les prix », a déclaré Wong. « Quand je pars, je me dis qu’à New York, ce serait le double. »

En plus d’un loyer plus élevé, les produits d’épicerie sont près de 70% plus cher à New York , selon Numbeo.

« New York est beaucoup plus cher que Londres », a déclaré Lily Slater, qui a grandi à Londres et a déménagé à New York pour ses études supérieures en 2017. « Je pense que l’appétit pour les prix abusifs est beaucoup plus fort ici. »

Le suivi de vos dépenses « vous rend vraiment conscient de combien vous dépensez », a déclaré Wong. « J’ai dépensé tellement plus d’argent quand j’étais à New York. »

Lucy Wong est originaire de New York et a déménagé à Londres en février. Elle s’est récemment mise au défi de limiter ses dépenses hebdomadaires à 150 $ quelque chose qu’elle a fait en vivant dans différentes villes du monde.

New York est à égalité avec Singapour en tant que villes les plus chères du monde en 2022, selon l’indice mondial du coût de la vie de l’Economist Intelligence Unit. Londres s’est classée 28e.

New York et Londres sont parmi les villes les plus prisées en raison de la quantité d’opportunités d’emploi et des options de divertissement dynamiques – mais les résidents paient une prime.

New York est peut-être plus chère, mais les résidents ont tendance à gagnent plus d’argent et sont moins imposés que les Londoniens. Le New-Yorkais moyen gagnait un peu moins de 1 400 dollars par semaine en décembre, alors que la moyenne de Londres est d’environ 970 dollars, selon la Fed de Saint-Louis et l’Office for National Statistics du Royaume-Uni.

De ce fait, le pouvoir d’achat local à New York est environ 23 % plus élevé qu’à Londres, estime Numbeo.

« Quand j’ai obtenu mon emploi le plus récent et que j’ai eu une assez grosse augmentation de salaire », a déclaré Slater. « Mon père, qui vit dans le sud de Londres, a été étonné [at] combien d’argent j’allais gagner. »

Le père de Slater s’est vite rendu compte que son salaire ne devait pas aller très loin après sa visite à New York.