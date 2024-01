Comment le cours de formation des cadres de Harvard GSD explore la conception du plus grand bureau de maison passive au monde | Nouvelles

Ce message vous est présenté par Formation des cadres de la Harvard Graduate School of Design

En réponse aux mandats mondiaux de décarbonation et à l’évolution des souhaits et des besoins des occupants, les architectes s’empressent d’identifier les technologies, les données critiques, les modèles opérationnels et les arguments financiers qui permettent le succès des rénovations et de la conception des bâtiments. Dans Construire la décarbonisation 101 : la technologie, les données, les opérations et les finances du développement net zéroles participants exploreront des bâtiments révolutionnaires à travers le monde, écouteront un groupe mondial d’experts et émergeront avec des stratégies holistiques à appliquer à leurs projets.

Centre Winthrop. Image fournie par Harvard GSD Executive Education.

L’un des points forts du programme est la plongée de Brad Mahoney, directeur du développement durable chez MP Boston, dans le développement du Winthrop Center, le plus grand espace de bureau Passive House au monde. Brad utilisera son expérience au Winthrop Center pour couvrir à la fois le développement de bâtiments intelligents et efficaces et les aspects financiers et opérationnels de la décarbonation des bâtiments. Brad fait partie d’une équipe pédagogique all-star qui comprend :

Instructeurs

Ernie Beck – Directeur associé, NV5 Ingénierie et technologie

Brad Mahoney – Directeur du développement durable chez MP Boston

Joseph Bocchiaro – Consultant principal émérite, NV5 Engineering & Technology

Haut-parleurs

Beth Eckenrode – Auteur de The Power of Existing Buildings, et co-fondatrice et présidente du conseil d’administration du groupe AUROS

Iris Chan – Directrice exécutive, NV5 Net Zero

Les quatre sessions en ligne en direct couvriront :

Session 1 : Une introduction aux technologies du bâtiment, à la décarbonisation et au paysage PropTech

Session 2 : Planification et énergie dans la décarbonisation

Session 3 : Certifications de développement et de durabilité de bâtiments intelligents et efficaces

Session 4 : Opérations, finances et frontières de la technologie du bâtiment

Détails du programme

Quand : 20, 22, 25 et 27 mars 2024, de 11 h à 13 h, heure de l’Est

Où : En ligne

CEU : 7 AIA LU (HSW), 7 AICP/CM, 7 LA/CES (HSW)

Frais de scolarité : 1 550 $ jusqu’au 31 janvier, 1 750 $

Pour plus d’informations Cliquez ici.