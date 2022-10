Comment le couple de Plainfield a créé un “Max flottant”: les professeurs de physique locaux interviennent – Shaw Local

“Stranger Things” de Dave et Aubrey Appels a créé le buzz en ligne et envoyé des milliers de fidèles de l’émission et d’Halloween chez eux.

“Je ne l’ai pas vu en personne, mais je le veux vraiment”, a déclaré Susan Renner, professeur de physique à l’Université de St. Francis à Joliet. “Ça a l’air incroyable en ligne.”

Andrew Morrison, professeur de physique au Joliet Junior College, ne l’a pas encore vu non plus. Mais lui et Renner n’hésitaient pas à spéculer sur le fonctionnement de l’accessoire.

Renner a déclaré que le moyen le plus simple et le plus pratique de faire léviter l’accessoire serait une ficelle ou un fil. Pourtant, elle a également réfléchi à d’autres possibilités, telles que les électroaimants.

“Ce serait amusant de le faire monter et descendre au lieu de simplement planer dans les airs”, a déclaré Renner. «Mais je suppose que les gens remarqueraient cela en marchant et auraient d’autres problèmes, comme la collecte de choses. Mais ce serait cool.

Les drones pourraient fonctionner, tout comme les déflecteurs d’air, a-t-elle déclaré.

“Ou n’importe quel ventilateur là-dedans soufflant de l’air vers le bas et le poussant vers le haut”, a déclaré Renner. « Mais vous le remarquerez tout de suite. Et ça ferait exploser toutes les décorations autour.

Morrison était définitif dans son évaluation.

“Fil de pêche”, a déclaré Morrison.

Morrison a déclaré que la ligne de pêche remonte le poteau téléphonique, qui est aligné avec la maison et attaché à la maison ou au garage. C’est visible dans une vidéo Dave et Aubrey ont posté sur leur page TikTok d’accessoires d’horreur.

“C’est assez intelligent”, a déclaré Morrison. « La ligne de pêche est suffisamment fine pour que vous ne puissiez pas vraiment la voir. C’est juste une bonne illusion. Je ne pense pas qu’il y ait de mystère là-dedans.”

Morrison a déclaré que les Appels utilisaient très probablement des nouilles de piscine pour farcir les jambes et peut-être la veste de l’accessoire. Il ne faudrait pas beaucoup de nouilles de piscine, et ces nouilles, qui sont en mousse, rendraient l’accessoire léger et correctement suspendu.

Mais cette hypothèse s’accompagnait d’une mise en garde.

“Je me demande si c’est venteux à quel point ça bouge”, a déclaré Morrison.

Morrison a déclaré qu’il avait regardé plusieurs des vidéos des Appels. Il n’a pas l’impression que le couple utilise l’accessoire comme coup publicitaire. Dave a précédemment déclaré que son objectif était de créer sa propre maison hantée et de faire sourire les gens.

“Mon impression, au moins, est qu’ils encouragent les gens à construire leurs propres accessoires d’Halloween et qu’ils veulent que d’autres personnes voient des choses similaires”, a déclaré Morrison.

C’est pourquoi Dave Appel a volontiers partagé comment il a fait flotter Max.

« Fil de pêche », dit-il.

De plus, Morrison avait raison d’environ la moitié du matériau de rembourrage.

“Nouilles de piscine – et sacs Jewel”, a déclaré Dave Appel.

L’étai a été mis en place avec un système de poulie. Il a l’air lourd, mais il est en fait assez léger – seulement quatre livres et demi.

“Nous avons augmenté son poids pour faire face aux vents forts”, a déclaré Dave Appel. “Ils prédisent des tempêtes pour mercredi, nous allons donc l’abattre à coup sûr.”

Renner a déclaré que les spéculations sur la façon dont “flottant Max” a été exécuté reflètent le travail de scientifiques et de professeurs de physique, comme elle-même : observez le mystère et trouvez la solution.

“Et on ne sait jamais”, a déclaré Renner, faisant un clin d’œil à “Stranger Things”, l’émission télévisée. “Peut-être que l’envers est Plainfield.”

Les heures d’ouverture au public sont limitées au week-end. Les heures sont de 17 h à 22 h le vendredi et le samedi et de 16 h à 21 h du dimanche à l’Halloween.

Les policiers seront postés tout au long du week-end pendant les heures d’ouverture de l’exposition.