Comment le Costa Rica a élaboré la toute première stratégie anti-haine d’Amérique latine — Enjeux mondiaux

« La société costaricaine ne nous apprend pas qu’il y a des peuples autochtones dans ce pays », dit-elle. dit. « C’est une forme de discrimination qui rend invisible l’existence des peuples autochtones. »

Au milieu d’une tendance alarmante à la montée en flèche des plateformes en ligne de discours de haine et de discrimination, le Costa Rica, avec le soutien de l’ONU, a conçu la toute première stratégie de riposte d’Amérique latine. Prêt à dévoiler cet outil puissant d’ici la fin de 2023, la stratégie historique vise à établir le fondement de nouvelles politiques nationales,

« Nous ne devons pas laisser les expressions de haine, de violence et de discrimination se normaliser dans les espaces publics et numériques », a expliqué le ministre de la Communication du Costa Rica, Jorge Rodríguez, lors de l’annonce du dévoilement de la stratégie. « Aujourd’hui, nous reconnaissons qu’une action décisive est requise de la part de l’État, mais aussi de tous les acteurs sociaux, pour relever ce grand défi. »

Les personnes ciblées ont « peur »

Les tentatives visant à démanteler le tissu social sont peut-être virtuelles, mais les menaces sont réelles. Une intelligence artificielle (IA) pilotée Étude de l’ONU plus tôt cette année, plus de 1,4 million de messages et de conversations liés à la haine et à la discrimination ont été détectés sur les plateformes de médias sociaux du Costa Rica, soit une augmentation de 255 % depuis 2021.

Allegra Baiocchi, coordinatrice résidente des Nations Unies dans le pays, a déclaré que son équipe s’est rendu compte que la plupart des contenus haineux ciblaient les femmes, en particulier celles occupant des postes de direction, les questions LGBTQ et les migrants.

« Lorsque nous avons commencé à parler aux femmes et à certaines des personnes qui avaient été ciblées, elles nous ont dit qu’elles avaient peur, qu’elles avaient peur d’exprimer leurs opinions », a-t-elle déclaré.

Après que l’ONU a demandé une action immédiate, le Costa Rica est intervenu, jetant les bases d’un espace numérique sûr pour tous, qui peut servir de modèle reproductible pour lutter contre la haine en ligne dans le monde entier.

Approche à plusieurs volets

Alignée sur les priorités du Secrétaire général de l’ONU visant à éradiquer la haine et dirigée par une équipe d’experts multidisciplinaires de l’ONU et du gouvernement, la nouvelle stratégie apportera des solutions pour empêcher ces fléaux de se propager en ligne, depuis la détermination des responsabilités, la création de nouveaux contrôles et l’identification des domaines d’action.

« Avec le lancement de ce processus de création d’une stratégie nationale, nous faisons un pas dans la bonne direction », a déclaré Mme Baiocchi.

Les mesures déjà prises incluent le lancement récent d’un guide pour lutter contre la violence numérique à l’égard des femmes en politique. Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement a créé un observatoire du discours de haine avec l’Université du Costa Rica, adopté une loi protégeant les femmes en politique et noué un partenariat avec l’Association du Comité des Avocats, qui a étudié les lois sur le discours de haine en évolution dans le monde et a produit un manuel pour les personnes concernées.

« Au Costa Rica, si vous avez été victime de discours de haine, vous pouvez consulter ce manuel et voir ce qui est déjà disponible pour vous protéger », a déclaré Mme Baiocchi, soulignant d’autres initiatives en cours telles que l’enseignement du débat dans les écoles. .

« Fondamentalement, le message derrière tout travail sur les discours de haine et la discrimination… est de pouvoir se respecter les uns les autres et coexister », a-t-elle déclaré.

Cette approche est conforme aux recommandations de l’ONU Secrétaire général António Guterres» Objectif : écraser les discours de haine en ligne et hors ligne. En réponse aux tendances croissantes de xénophobie, de racisme et d’intolérance, de misogynie violente, d’antisémitisme et de haine anti-musulmane dans le monde, le Secrétaire général a lancé le Stratégie et Plan d’action des Nations Unies contre le discours de haine en 2019.

« S’ils ne sont pas contrôlés », a-t-il déclaré, « les discours de haine peuvent même nuire à la paix et au développement, car ils jettent les bases de conflits et de tensions, ainsi que de violations des droits humains à grande échelle. »

