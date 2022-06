Comment le corps des hommes change lorsqu’ils deviennent pères

Le Dr Kim pense que ce gonflement du cerveau reflète une montée en puissance des compétences associées à la parentalité – telles que nourrir et comprendre les besoins de votre bébé – et la courbe d’apprentissage inévitablement raide que les nouvelles mamans et les nouveaux papas doivent surmonter. En particulier, parce que les hommes ne subissent pas les poussées hormonales qui accompagnent la grossesse et l’accouchement, « apprendre à créer des liens émotionnels avec leurs propres bébés peut être particulièrement important pour devenir père », a suggéré le Dr Kim. « Les changements anatomiques dans le cerveau peuvent soutenir l’expérience d’apprentissage graduelle des pères sur plusieurs mois. »

Mais alors que les nouvelles mères et les nouveaux pères montrent une activation dans les régions du cerveau liées à l’empathie et à la compréhension de l’état émotionnel et des intentions comportementales de leur enfant, une étude réalisée en 2012 par des neuroscientifiques de l’Université Bar-Ilan en Israël a suggéré que les parties du cerveau qui éclairent le la plupart sont étonnamment différents pour chaque parent. Pour les mères, les régions les plus proches du cœur du cerveau – qui leur permettent de prendre soin, de nourrir et de détecter les risques – étaient les plus actives. Mais pour les papas, les parties qui brillaient le plus étaient situées sur la surface externe du cerveau, là où se trouvent les fonctions cognitives supérieures et plus conscientes, telles que la pensée, l’orientation vers les objectifs, la planification et la résolution de problèmes.

Shir Atzil, psychologue à l’Université hébraïque de Jérusalem en Israël et auteur principal de l’étude, a déclaré – avec le Dr Kim – que le cerveau des pères semble s’être adapté de manière similaire mais différente pour s’assurer qu’ils peuvent se lier et prendre soin pour leurs bébés, bien qu’ils ne les aient pas mis au monde. Cela signifie que les mères et les pères sont préparés à « démontrer des niveaux similaires de motivation et d’harmonisation avec le nourrisson », a déclaré le Dr Atzil.

Au-delà de cela, les différentes zones d’activation cérébrale peuvent refléter une différence de rôle et des attachements différents mais tout aussi forts entre les mères et les pères. C’est un cliché que les enfants courent vers maman pour un câlin quand ils sont blessés, tandis que papa est le parent « amusant ». Mais les preuves suggèrent que les mères et les pères obtiennent des «récompenses» neurochimiques différentes après certains comportements parentaux, suscitant ces différences de stéréotypes.

Ruth Feldman, une neuroscientifique sociale basée en Israël, a publié une étude sur 112 mères et pères en 2010 qui a révélé que des pics d’ocytocine (et par association, de dopamine) se produisaient chez les femmes lorsqu’elles élevaient leurs enfants. En revanche, le pic pour les hommes s’est produit lorsqu’ils ont participé à des jeux de bagarre. Parce que le cerveau des jeunes enfants semble imiter les mêmes niveaux d’ocytocine que celui de leurs parents – ce qui signifie qu’ils obtiendront une dose similaire d’ocytocine de bien-être lorsqu’ils joueront avec papa et lorsqu’ils seront nourris par maman – ils seront plus susceptibles de s’y engager. comportement encore et encore spécifiquement avec ce parent, ce qui est essentiel à son développement. Les jeux de bagarre cimentent non seulement les liens entre le père et l’enfant, mais jouent également un rôle crucial dans le développement social de l’enfant.

Il y a, bien sûr, de nombreuses questions encore sans réponse dans le domaine relativement nouveau de la biologie de la paternité. Après 10 ans d’étude, nous devons maintenant reproduire nos résultats sur des groupes plus grands et plus diversifiés. Mais si j’en ai l’occasion, je dis aux nouveaux pères que l’évolution les a préparés à devenir parents tout comme elle a préparé les femmes. La biologie a le dos.