Dans une autre étude, également publiée en ligne en octobre, des chercheurs ont découvert des autoanticorps les glucides produit par le corps chez les patients Covid-19, ce qui pourrait expliquer les symptômes neurologiques. Et une étude publiée en novembre dans la revue Science Translational Medicine a révélé que la moitié des patients hospitalisés pour Covid-19 avait au moins des auto-anticorps transitoires qui provoquent des caillots et des obstructions dans les vaisseaux sanguins.

Un nombre croissant de preuves suggère que l’auto-immunité contribue à la gravité du Covid-19 chez certaines personnes. Une étude publiée en ligne en octobre a révélé que parmi 52 patients atteints de Covid-19 sévère, plus de 70% portaient anticorps contre leur propre ADN et contre les protéines qui aident à la coagulation du sang.

«C’est un signal; ce n’est pas définitif », a déclaré le Dr Nahid Bhadelia, directeur médical de l’unité spéciale des agents pathogènes du Boston Medical Center, qui a dirigé l’étude. «Nous ne savons pas à quel point il est répandu et s’il peut ou non être lié à un long Covid.»

La Dre Iwasaki et ses collègues ont prélevé du sang sur 172 patients présentant divers symptômes, 22 travailleurs de la santé qui avaient été infectés et 30 travailleurs de la santé non infectés.

Un patient infecté sur cinq avait des autoanticorps dirigés contre cinq protéines dans son propre corps et jusqu’à 80% contre au moins une protéine, ont découvert les chercheurs. Les patients atteints de Covid-19 sévère avaient beaucoup plus de ces anticorps, ce qui entravait leurs réponses immunitaires et exacerbait la maladie. Sur 15 patients décédés au cours de l’étude, 14 avaient des auto-anticorps dirigés contre au moins un constituant du système immunitaire.

L’étude montre de manière convaincante que les autoanticorps «modifient le cours de la maladie», a déclaré Marion Pepper, immunologiste à l’Université de Washington à Seattle qui n’était pas impliquée dans la recherche.

L’épidémie de coronavirus > Laissez-nous vous aider à mieux comprendre le coronavirus Le nombre de cas de coronavirus augmente-t-il dans votre région? Nos cartes vous aideront à déterminer comment votre état, comté ou pays se présente. Les vaccins sont en cours de déploiement et atteindront nombre d’entre nous au printemps. Nous avons répondu à quelques questions courantes sur les vaccins. Maintenant que nous nous habituons tous à vivre dans une pandémie, vous pourriez avoir de nouvelles questions sur la façon de mener à bien votre routine en toute sécurité, comment vos enfants seront touchés, comment voyager et plus encore. Nous répondons également à ces questions. Jusqu’à présent, l’épidémie de coronavirus a rendu malade plus de 95 millions de personnes dans le monde. Plus de 2 millions de personnes sont mortes. Une chronologie des événements qui ont conduit à ces chiffres peut vous aider à comprendre comment nous sommes arrivés ici.



L’auto-immunité après une maladie n’est pas propre au coronavirus. D’autres infections intensément inflammatoires, y compris le paludisme, la lèpre et les virus respiratoires, sont également connues pour déclencher des auto-anticorps. Mais l’auto-immunité et le Covid-19 peuvent être un mélange particulièrement dangereux, ont déclaré des experts.

Une analyse de près de 170000 personnes atteintes de maladies rhumatismales auto-immunes rares comme le lupus et la sclérodermie a indiqué qu’elles faire face à des risques de mort accrus de Covid-19. Et une étude portant sur plus de 130000 personnes a révélé que des maladies auto-immunes telles que le diabète de type 1, le psoriasis et la polyarthrite rhumatoïde augmenter le risque de complications respiratoires et la mort de Covid-19.

Certains des anticorps semblaient être le résultat de défauts innés du système immunitaire. Par exemple, une étude publiée dans la revue Science en octobre a révélé qu’environ 10% des patients gravement malades de Covid-19 avait des auto-anticorps existants qui attaquaient des composants clés du système immunitaire censés intervenir après une exposition au virus. Sans cette réponse rapide, la défense du corps est désespérément retardée, menant une bataille perdue contre le virus qui se multiplie.

Pourtant, la simple présence d’autoanticorps n’indique pas de préjudice. Ils font partie de la population générale et ne conduisent pas toujours à la maladie, ont noté certains experts.

«Partout de 10 à 15 pour cent de la population a un certain niveau de cette auto-réactivité», a déclaré le Dr Iñaki Sanz, immunologiste à l’Université Emory. «Le problème est que vous avez besoin de nombreux autres événements en aval des auto-anticorps pour induire une maladie.»