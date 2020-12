Pourtant, malgré toutes les conditions difficiles dans une grande partie des États-Unis, les organisations humanitaires sont plus préoccupées par les développements ailleurs. Dans les régions du monde où les filets de sécurité sociale sont maigres – et l’économie informelle est beaucoup plus vaste – des personnes qui étaient déjà habituées à une vie précaire se sont retrouvées en crise. Ceux qui sont encore plus vulnérables, en particulier les réfugiés, ont des perspectives encore pires.

Un nouveau rapport conjoint publié lundi par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Conseil norvégien pour les réfugiés a révélé que des millions de personnes pourraient ne pas obtenir l’aide dont elles ont besoin en raison d’un financement insuffisant. Sur les quelque 54 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays ciblées par les organisations humanitaires à but non lucratif, les organisations internationales et les agences des Nations Unies, le rapport prédit que près de 40 millions de personnes pourraient manquer. En 2020 humanitaire « protectionEfforts reçus de ces organisations moins de 25% de leurs ressources nécessaires, contre environ 38% entre 2013 et 2019. Ce déficit peut avoir des effets dévastateurs et incalculables.

«Le bilan humain de la pandémie sur les personnes vulnérables du monde doit être mesuré non seulement par le nombre de vies qu’elle a coûtées, mais aussi par les chiffres de panne qu’elle a détruits», a déclaré Jan Egeland, secrétaire général de la Norvège. Refugee Council, en une déclaration. «Le COVID-19 a frappé le plus durement des millions de personnes qui n’ont absolument aucun accès aux services de protection. Les enfants qui sont recrutés par les armées ne peuvent pas retrouver l’enfance perdue. Les femmes qui ont été violées et battues portent leurs cicatrices à vie. «

Le bilan social de la pandémie est encore difficile à mesurer dans le monde, mais les organisations internationales s’inquiètent des dommages disproportionnés qu’elle cause aux femmes. Treize millions de mariages supplémentaires avec des mineurs pourraient avoir lieu au cours de la prochaine décennie en raison de l’immobilisation induite par la pandémie, selon des estimations récentes de l’ONU. Ma collègue Miriam Berger a fait rapport en avril sur les avertissements des groupes de défense des droits au sujet d’une augmentation de la violence domestique alors que la pandémie se propageait dans le monde; En septembre, elle a décrit comment les restrictions relatives aux coronavirus rendaient l’accès aux services de contrôle des naissances et de santé plus difficile pour les femmes, l’ONU suggérant que la pandémie provoquerait des millions de grossesses non désirées.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti qu’une génération de progrès contre les inégalités entre les sexes risquait de s’inverser à l’ombre du coronavirus, les filles abandonnant l’école et augmentant la violence domestique. «Aujourd’hui, des millions d’adolescentes dans le monde ne sont pas scolarisées et des rapports alarmants font état d’une augmentation des grossesses chez les adolescentes dans certains pays», a-t-il déclaré fin août. « Nous savons d’après l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest que si les adolescentes quittent l’école, elles ne reviendront peut-être jamais. »

En République centrafricaine, dont un quart de la population est déplacée, l’ONU découvert que « Un incident basé sur la violence sexiste est enregistré toutes les heures. » UNE enquête menée par l’International Rescue Committee dans trois régions touchées par le conflit en Afrique, a constaté que, depuis le début de la pandémie, «73% des femmes interrogées ont signalé une augmentation de la violence entre partenaires intimes, 51% des agressions sexuelles et 32% une augmentation des mariages précoces et forcés».

Dans la ville bangladaise de Cox’s Bazar, qui abrite une énorme population de réfugiés rohingyas, 42% des réfugiés interrogés ont déclaré que les femmes et les filles devenir moins sûr «à la maison» depuis le début de la pandémie. Les mesures de confinement et les restrictions ont rendu plus difficile pour les victimes de s’échapper ou de demander de l’aide.