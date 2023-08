Comment le copain d’extrême gauche de Macron rend plus difficile l’arrêt des bateaux… et il dirige Dunkerque

Les mesures du GOUVERNEMENT visant à stopper le flot de migrants traversant la Manche ont été contrecarrées par un maire français d’extrême gauche qui a déclaré sa ville « ouverte sur le monde ».

Le militant Patrice Vergriete a été accusé par les députés britanniques de ne pas avoir réussi à résoudre la crise des petits bateaux à Dunkerque.

Patrice Vergriete a été accusé par les députés britanniques de ne pas avoir réussi à s’attaquer aux petits bateaux traversant la Manche depuis Dunkerque Crédit : Getty

L’immigration illégale coûte au Royaume-Uni au moins 4 milliards de livres sterling par an Crédit : Getty

La ville est devenue un point focal pour les migrants souhaitant atteindre la Grande-Bretagne alors que les bandes de bateaux se propagent le long de la côte depuis Calais, à proximité.

Mais l’imposant Vergriete, ancien basketteur, a minimisé à plusieurs reprises la crise.

Il a déclaré : « Ce territoire est avant tout un port, donc ouvert sur le monde.

« Nous devons faire face à l’évolution du monde sans trahir nos valeurs humanistes, et non en érigeant des murs autour de la ville comme certains l’imaginent. »

Le message de bienvenue de Vergriete intervient alors que l’immigration illégale coûte au Royaume-Uni au moins 4 milliards de livres sterling par an et que l’arriéré de dossiers d’asile a atteint un nombre record de 175 000.

Incroyablement, Vergriete a maintenant été nommé ministre du gouvernement français, à qui nous versons 500 millions de livres sterling sur trois ans pour faire face à la crise.

Le député conservateur Marco Longhi a déclaré : « Ces paroles chaleureuses du maire de Dunkerque ne font qu’encourager davantage de personnes à traverser illégalement la Manche. Il soutient le modèle économique des vils passeurs de clandestins qui mettent en danger la vie de ceux qui font le voyage.

« Les gens comme ces bienfaiteurs à l’esprit libéral ne réfléchissent pas une seconde aux conséquences de leurs aimables paroles. »

Alp Mehmet, président du groupe de campagne Migration Watch, a déclaré à propos de l’approche de Vergriete envers les demandeurs d’asile : « Il envoie de mauvais messages et ne fait qu’encourager davantage de jeunes hommes à la recherche d’une vie meilleure à le faire. »

Dans une lettre adressée aux habitants de cette ville du nord – où des milliers de personnes se rassemblent dans des camps avant de risquer leur vie en effectuant la traversée meurtrière – Vergriete a suscité la controverse en comparant le sort des migrants à celui des personnes qui ont fui les atrocités nazies.

Il a écrit : « Devrions-nous oublier notre humanité ? Rappelons-nous qu’il y a 70 ans, nos parents ou nos grands-parents étaient « ces gens-là ».»

Officiellement, Vergriete soutient le démantèlement général des camps de migrants autour de Calais.

Mais il a déjà déclaré : « Ces gens ne squattent pas dans cette région pour le plaisir.

« Ils ont fui leur pays la peur au ventre pour chercher asile en Angleterre. Tous se retrouvent dans des camps à la merci des passeurs, ignobles profiteurs de la misère humaine.

En 2015, lorsque les habitants de Dunkerque se sont plaints de la façon dont des gangs de migrants sans-abri utilisaient une piscine locale pour se laver, Vergriete a déclaré qu’il était de son devoir de « faire vivre les gens ensemble ».

Il a ajouté : « Je ne suis pas ici pour construire des murs. J’appelle à l’ouverture d’esprit de chacun.

« Les comportements qui me reviennent ne sont pas des actes malveillants de la part de réfugiés. »

L’homme politique a officiellement soutenu l’augmentation du nombre d’agents chargés de l’application des lois pour lutter contre les passeurs.

Vergriete, 55 ans, a également exigé que les groupes de défense des droits humains travaillent avec la police afin que les migrants disposent d’un « cadre juridique » pour les soutenir.

La semaine dernière, The Sun a révélé dimanche à quel point le régime de gauche de Vergriete avait provoqué la colère des responsables de la Belgique voisine, qui ont remporté des succès notables dans la lutte contre les passeurs sans obtenir d’énormes paiements du contribuable britannique.

Le chef de la police Nico Paelinck, qui supervise la ville côtière de Coxyde, a déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi les Français ne font pas la même chose que nous.

« Mais Dunkerque est dirigé par des socialistes. C’est la différence entre la gauche et la droite politiques.

« Nous sommes déterminés à perturber les chaînes d’approvisionnement des passeurs car ils viennent d’Allemagne avec leurs équipements nautiques. Nous avons des patrouilles dans toute la région et nous perturbons également leur activité sur la plage en utilisant des drones, des buggies et des véhicules 4×4.

En juillet, au plus fort de la crise des traversées en bateau, Vergriete part en vacances au Maroc.

Il n’est revenu en France que lorsqu’il a été convoqué pour rejoindre le gouvernement du président Emmanuel Macron en tant que ministre du Logement.

L’année dernière, 45 000 migrants ont traversé la Manche à bord de petites embarcations.

Vergriete devrait bientôt quitter son poste de maire mais s’est engagé à conserver son influence à Dunkerque.

Il a déclaré : « Je continuerai à m’impliquer. »

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a subi cette semaine la pression de ses propres députés, qui se sont demandé pourquoi le Royaume-Uni donnait à la France 500 millions de livres sterling pour arrêter les migrants.

Sir Tim Loughton, qui siège à l’influente commission spéciale des affaires intérieures, a déclaré que la Belgique avait arrêté 90 pour cent des petits bateaux sans recevoir d’argent supplémentaire.

Amendes importantes

Le Royaume-Uni a convenu lors d’un sommet avec le président Macron en mars d’envoyer une somme massive à la France, étalée sur trois ans.

Sir Tim a déclaré : « Qu’obtenons-nous pour les 500 millions de livres sterling que le contribuable a utilisés pour subventionner la police française dans la lutte contre les bateaux de migrants ? Nous ne donnons rien aux Belges. Est-ce que nous payons les bonnes personnes ?

L’arriéré de dossiers d’asile a atteint un record de 175 000 ce mois-ci Crédit : PA

Le nombre de demandeurs d’asile au Royaume-Uni est le plus élevé depuis deux décennies Crédit : EPA

Les ministres britanniques ont reçu l’ordre de prendre le contrôle de la migration, le nombre de demandeurs d’asile ici étant le plus élevé depuis deux décennies.

Les statistiques du ministère de l’Intérieur montrent que 78 000 personnes ont demandé à rester ici, car les coûts d’hôtel s’élèvent à environ 6 millions de livres sterling par jour.

M. Sunak a fait de « l’arrêt des bateaux » l’une de ses cinq premières promesses, mais le nombre de personnes traversant la Manche n’a diminué que d’environ 15 % cette année.

La politique controversée du gouvernement rwandais – qui consiste à envoyer des demandeurs d’asile en Afrique pour que leurs demandes soient traitées – est actuellement bloquée devant les tribunaux.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a fait une série d’annonces sur les tentatives visant à arrêter les petits bateaux, notamment des amendes importantes pour les employeurs ou les propriétaires qui permettent aux migrants illégaux de louer leurs propriétés ou de travailler pour eux.

Mais les statistiques publiées plus tôt cette semaine ont révélé que le nombre de demandeurs d’asile attendant de savoir s’ils peuvent rester au Royaume-Uni a augmenté de 44 % au cours de l’année écoulée.

On estime que 80 pour cent d’entre eux attendent depuis plus de six mois.

Et le nombre de nouvelles demandes – 78 768 – était également le plus élevé depuis 20 ans.