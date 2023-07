Comment le contrôle des loyers peut aider les locataires – ou non

Alors que le coût des logements locatifs atteint des sommets sans précédent, de nombreux locataires actuels et potentiels ont quelque chose en tête : le contrôle des loyers.

Le loyer moyen d’un appartement de deux chambres dans un immeuble construit à cet effet était de 1 258 $ par mois en 2022 — beaucoup plus à Toronto et à Vancouver — selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Selon la SCHL, ces taux représentent une augmentation de 5,6 % par rapport à l’année précédente, bien au-dessus de la moyenne de 3 % de 2021.

De nombreux locataires qui « ont vraiment du mal avec la hausse des loyers » font pression pour plus de réglementation, a déclaré Bahar Shadpour, directeur des politiques et des communications au Centre canadien pour le droit au logement (CCDH), une organisation de défense des locataires.

Mais le contrôle des loyers fonctionne différemment dans différentes régions du pays, et les opinions sont partagées quant à savoir si c’est la réponse.

ÉCOUTEZ | Les avantages et les inconvénients du contrôle des loyers : Coût de la vie7:03Pourquoi n’y a-t-il pas de règles de contrôle des loyers partout au Canada?

Quelles régions ont un contrôle des loyers ?

Cinq provinces et un territoire offrent une certaine forme de réglementation de la location : la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario, le Québec, l’Île-du-Prince-Édouard et, récemment, Yukon .

La Nouvelle-Écosse a une politique temporaire de contrôle des loyers, instaurée pendant la pandémie, qui expire fin 2025 .

Comment ça marche?

Dans toutes les provinces et tous les territoires, les loyers ne peuvent généralement être augmentés sur une unité louée qu’une fois tous les 12 mois, et les propriétaires doivent donner entre un et trois mois de préavis, selon la durée du bail.

Mais avec le contrôle des loyers, les gouvernements fixent une augmentation maximale chaque année. En Ontario, pour 2024, c’est 2,5 %.

Mais dans la plupart des endroits, ces maximums ne s’appliquent qu’aux locataires qui louent actuellement un logement. Généralement, les propriétaires peuvent augmenter les loyers entre les baux aussi haut que le marché peut le supporter.

C’est là que le contrôle de la vacance entre en jeu. L’Île-du-Prince-Édouard réglemente les tarifs de location entre locataires. Les loyers sont attachés à l’unité, et non au locataire, selon la CCHR.

Un panneau « à louer » est affiché à Toronto en juillet 2022. Le loyer moyen d’un appartement de deux chambres dans un immeuble construit à cet effet était de 1 258 $ par mois en 2022 — beaucoup plus dans la capitale ontarienne et à Vancouver — selon le à la Société canadienne d’hypothèques et de logement. (Cole Burston/La Presse canadienne)

Le Manitoba offre également un contrôle de l’inoccupation, mais seulement dans les immeubles de quatre logements ou plus.

Au Québec, les propriétaires doivent informer les nouveaux locataires du loyer le plus bas des 12 derniers mois lors de la signature d’un nouveau bail.

Pour les locataires en cours au Québec, le contrôle des loyers s’applique si le locataire refuse une augmentation dans le mois suivant la réception de l’avis et demande une révision par le tribunal du logement. Le tribunal peut alors déterminer l’augmentation, selon un calcul annuel, sur laquelle locataire et propriétaire doivent s’entendre.

Existe-t-il des exceptions ?

Oui. Les propriétaires peuvent demander des augmentations au-delà des limites prescrites pour couvrir des changements tels que des réparations ou des mises à niveau d’une unité.

Ils peuvent également expulser les locataires si cela nécessite des réparations ou des rénovations importantes – une « rénovation » – ou si un membre de la famille doit emménager.

Il existe de bonnes raisons pour lesquelles de telles exemptions existent, mais elles peuvent être utilisées pour se faufiler dans une augmentation de loyer, explique Mike Moffatt, économiste et professeur adjoint à la Ivey Business School de London, en Ontario.

Les experts conviennent que la construction de nouveaux immeubles locatifs construits à cet effet contribuera à atténuer la pression sur le marché. Mais certains disent que le contrôle des loyers décourage les promoteurs de construire de nouveaux projets. (Stephen MacGillivray/La Presse canadienne)

« Quoi [the landlord] pourrait faire, c’est de dire : ‘Eh bien, mon fils va aller à l’école et il a besoin de cette unité pendant un an.’ Donc, vous le donnez en quelque sorte à un membre de la famille pendant un an, puis le fils part et vous pouvez à nouveau facturer le loyer du marché », a-t-il déclaré à CBC Radio. Coût de la vie.

Il peut aussi y avoir d’autres exonérations. Par exemple, les immeubles du Manitoba occupés pour la première fois après le 7 mars 2005 sont exonéré de contrôle des loyers pendant 20 ans tout comme les unités de plus de 1 570 $ par mois.

Le contrôle des loyers aide-t-il les locataires ?

Les avis divergent.

Moffatt dit que si la réglementation peut empêcher les propriétaires de « profiter des conditions du marché », le contrôle des loyers ne profite généralement qu’aux locataires existants. Cela peut entraîner des loyers plus élevés pour les nouveaux locataires.

« Souvent, ces loyers augmentent [when] les locataires existants partent », a-t-il déclaré. « Cela a donc tendance à avantager un groupe par rapport à un autre.

Shadpour dit qu’une solution consiste à étendre le contrôle des logements vacants – pour « dissuader cette forme de loyer abusif ».

REGARDER | Quel est l’impact des loyers élevés sur les étudiants : Les loyers des logements étudiants sont hors de contrôle. Existe-t-il un correctif ? Les étudiants sont confrontés à des loyers plus élevés et à une pénurie de l’offre et certains experts affirment que les établissements d’enseignement postsecondaire doivent coordonner les niveaux d’inscription avec la disponibilité de logements.

Cela affecte-t-il la construction?

D’autres disent que le contrôle des loyers décourage les promoteurs de construire des immeubles locatifs construits à cet effet.

« En Ontario, dans les années 1950 et 1960 et au début des années 1970, il y a eu un énorme boom dans la construction d’immeubles d’appartements locatifs construits à cet effet », a déclaré Tony Irwin, président et chef de la direction de la Fédération des fournisseurs de logements locatifs de l’Ontario (FRPO).

« Lorsque le contrôle des loyers a été introduit – couplé à d’autres incitations fiscales, des incitations fiscales fédérales, qui, je crois, ont été supprimées – vous avez alors vu la construction locative construite à cet effet tomber d’une falaise. »

Un rapport de février 2023 publié par quatre groupes dont le FPRO soutient cela . Il montre qu’entre 1960 et 1979, près de 224 000 logements locatifs ont été construits en Ontario. Cela se compare à moins de 24 000 entre 2000 et 2023.

« La plupart des promoteurs et des constructeurs ont le choix – qu’ils puissent construire quelque chose comme une location spécialement conçue ou qu’ils puissent construire quelque chose comme un condo », a déclaré Moffatt.

S’il y a trop de restrictions sur le premier, « les promoteurs et les constructeurs diront: » Oh, au diable. Je préférerais simplement les vendre en tant qu’unités de condo « », a-t-il déclaré.

Bahar Shadpour, directeur des communications au Centre canadien pour le droit au logement, affirme qu’un plus large éventail de types de logements est nécessaire – pas seulement des locations «de luxe». (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Bien que le contrôle des loyers à lui seul n’influence pas le développement, Shadpour a repoussé l’argument selon lequel il limite le développement compte tenu des tendances historiques. L’Ontario a supprimé le contrôle des loyers sur les immeubles construits après le 1er novembre 1991, une règle qui est restée en place jusqu’en 2017, dans l’espoir que cela encouragerait les promoteurs à construire des logements locatifs, dit-elle.

« Et ce que nous voyons dans tous les domaines, c’est que cela ne s’est pas produit – les promoteurs ont quand même créé des condominiums et des maisons unifamiliales. »

Quoi d’autre peut aider?

Les experts avec lesquels CBC News s’est entretenu conviennent tous qu’il est essentiel d’augmenter le parc de logements locatifs.

« Nous avons sous-construit pendant des décennies », a déclaré Irwin. « Il y a une telle pénurie de logements en général, et de logements locatifs en particulier, qui exerce une énorme pression sur les loyers. »

« C’est une conversation d’offre et de demande. »

Offrir des incitations, telles que des allégements fiscaux, aux promoteurs aidera à stimuler les nouvelles constructions, selon Moffatt et Shadpour.

Pendant ce temps, les municipalités doivent rationaliser les approbations afin que les constructeurs puissent terminer la construction en temps opportun, dit Irwin.

Et, comme les prix des logements ne montrent aucun signe de ralentissement, Shadpour dit que les promoteurs doivent donner la priorité aux options plus accessibles.

« Nous ne pouvons plus avoir de locations de luxe construites à cet effet. Les gens ne peuvent pas se le permettre. »