comment le contrecarrage d’un roi démon hindou a conduit à la célébration colorée

Quelle est l’histoire derrière Holi?

Les différentes célébrations de Holi proviennent de diverses légendes hindoues, bien que l’une d’entre elles soit largement considérée comme l’origine la plus probable.

Dans celui-ci, le nom de la célébration fait référence à Holika, la sœur du roi démon hindou Hiranyakashipu. Le roi démon a obtenu l’immortalité avec cinq pouvoirs:

Il ne pouvait être tué ni par les animaux ni par les humains Il ne pouvait être tué ni à l’intérieur ni à l’extérieur Il ne pouvait être tué ni le jour ni la nuit Il ne pouvait être tué ni sur terre, ni dans l’eau, ni dans les airs Il ne pouvait être tué ni par des projectiles ni par des armes de poche

Lorsque son immortalité le rendit méchant et qu’il commença à tuer quiconque lui désobéissait, son fils, Prahlad, décida de le tuer. Quand le roi l’a découvert, il a demandé de l’aide à sa sœur Holika; dans leur plan, elle porterait un manteau qui l’empêchait d’être blessée par le feu et emmènerait Prahlad dans un feu de joie avec elle.

Cependant, le manteau a volé des épaules de Holika pendant qu’elle était dans le feu et a couvert Prahlad; il était protégé mais elle a brûlé vive.

Dans la légende, le Seigneur Vishnu a ensuite semblé tuer Hiranyakashipu en évitant ses cinq pouvoirs.

Il prit la forme de Narasimha, qui était mi-humain et mi-lion; il l’a rencontré sur le pas de la porte, qui n’est ni à l’intérieur ni à l’extérieur; il est apparu au crépuscule, qui n’est ni le jour ni le crépuscule; il mit son père sur ses genoux, qui n’est ni terre, ni eau, ni air; et il l’attaqua avec ses griffes de lion, qui ne sont ni des projectiles ni des armes de poche.

Tandis que Hiranyakashipu et Holika en sont venus à représenter le mal, Vishnu et Prahlad en sont venus à représenter le bien. L’histoire montre la victoire du bien sur le mal, c’est pourquoi elle est liée au festival.

L’autre origine la plus populaire du festival est la légende de Krishna. La divinité hindoue, embarrassée par sa peau bleu foncé, a dit à sa mère qu’il craignait que son amour Radha ne l’accepte pas. Elle lui a dit de colorer le visage de Radha de la couleur qu’il voulait; quand il l’a fait, ils sont devenus un couple.

Pourquoi gulal est jeté en l’air

La poudre colorée – ou gulal – lancée le deuxième jour du festival provient de la légende de Krishna. Tout le monde chez Holi est un bon jeu pour être couvert de la poudre parfumée pour célébrer l’amour de Krishna et Radha, quel que soit son âge ou son statut social. La poudre signifie également l’arrivée du printemps et toutes les nouvelles couleurs qu’elle apporte à la nature.

Historiquement, le gulal était composé d’extraits de curcuma, de pâte et de fleurs, mais aujourd’hui, les versions synthétiques sont largement utilisées.

Les quatre couleurs de poudre principales sont utilisées pour représenter des choses différentes. Le rouge reflète l’amour et la fertilité, le bleu est la couleur de Krishna, le jaune est la couleur du curcuma et le vert symbolise le printemps et les nouveaux commencements.

Que cuisiner ce Holi Festival

Peshwari naan

Un délicieux plat d’accompagnement pour un festin de Holi Festival. La noix de coco dans ce pain naan en fait également un excellent édulcorant pour tout repas épicé.