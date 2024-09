Comment le contrat de Dak Prescott impacte l’accord imminent du QB des 49ers Brock Purdy – NBC Sports Bay Area & California

Brock Purdy doit encore jouer beaucoup de football avant que les 49ers puissent le récompenser avec un nouveau contrat.

Mais ne vous attendez pas à ce que ce processus soit aussi long que les négociations qui ont duré tout au long du camp d’entraînement avec le receveur des 49ers Brandon Aiyuk et le tackle gauche Trent Williams.

Lorsque les 49ers se présenteront pour leur premier jour du programme d’intersaison 2025, ils auront besoin que la situation soit résolue. Ils ont besoin de leur quarterback dans le bâtiment.

Et maintenant, la situation semble être réunie pour que cela se produise.

Le dernier gros coup est tombé dimanche matin lorsque les Cowboys de Dallas ont prolongé le contrat du quarterback Dak Prescott de quatre ans et 240 millions de dollars. Prescott est désormais le joueur le mieux payé de la NFL avec une moyenne de 60 millions de dollars par an au cours de sa prolongation.

Dans les cercles de la NFL, on s’attendait à ce que Prescott et les Cowboys laissent cette saison se dérouler jusqu’à son terme. Prescott obtiendrait alors un gros contrat – 65 millions de dollars par an, peut-être – avec les Cowboys ou une autre équipe.

Ce n’est qu’après que Prescott ait finalisé son contrat que les 49ers et Purdy s’attendaient à ce qu’ils s’entendent sur une prolongation de contrat de plusieurs années pour un prix inférieur à celui que Prescott devait recevoir.

Désormais, les choses semblent pouvoir se mettre en place pour Purdy et les 49ers dès le début de l’intersaison. Rien ne les retient, à part le calendrier.

Les joueurs de la NFL ne sont pas autorisés à renégocier leur contrat avant la fin de leur troisième saison. C’est la troisième année de Purdy dans la NFL, et c’est la saison clé pour déterminer sa place sur l’échelle salariale de la ligue.

Le contrat initial de Purdy, en tant que dernier choix global de la draft NFL 2022, était un contrat de quatre ans d’une valeur totale de 3,7 millions de dollars.

Purdy, qui a terminé quatrième au vote du MVP de la NFL la saison dernière, est actuellement le 41e joueur le mieux payé des 49ers.

Il deviendra de loin le joueur le mieux payé de l’équipe d’ici un an. Mais il devra d’abord maintenir sa qualité de jeu au niveau que les 49ers attendent de lui après 27 départs en carrière (21 en saison régulière, six en playoffs).

Purdy pourrait bénéficier du timing d’un nouveau contrat, qui s’accompagnerait d’une augmentation du plafond salarial et du précédent selon lequel de nombreux autres quarts-arrières de haut niveau seraient déjà payés.

Derrière Prescott se trouvent Jordan Love de Green Bay, Trevor Lawrence de Jacksonville et Joe Burrow de Cincinnati, pour 55 millions de dollars par saison.

Tua Tagovailoa de Miami, Jared Goff de Detroit, Justin Herbert des Chargers, Lamar Jackson de Baltimore et Jalen Hurts de Philadelphie font également partie du club des 50 millions de dollars.

Ce sera la dernière saison que le quart-arrière titulaire des 49ers jouera avec un contrat minimum, mais cela ne signifie pas que l’effectif de l’équipe doit subir une rééducation majeure.

La saison 2024 ne doit pas être la dernière chance de l’équipe de remporter un titre. Même pas près.

L’important montant du contrat de Purdy ne laissera pas beaucoup de traces sur le plafond salarial de l’équipe en 2025 ou 2026 – et peut-être pas en 2027 non plus.

Bien sûr, les 49ers devront prendre des décisions à l’avenir quant aux joueurs de leur effectif actuel qu’ils choisiront de réengager ou aux agents libres qu’ils pourront acquérir. Mais les 49ers n’ont pas été de gros dépensiers en agence libre, de toute façon.

Les avantages d’un engagement financier important envers un quart-arrière dépassent de loin les inconvénients de consacrer beaucoup d’espace sous le plafond salarial à un joueur à ce poste.

Après tout, si Purdy montre à nouveau qu’il mérite un gros contrat, l’organisation des 49ers sera en excellente forme pendant de nombreuses saisons.

Après tout, Purdy a 24 ans et il a encore beaucoup de belles choses à faire. Et toute équipe avec un quarterback de franchise est toujours un sérieux prétendant au titre.

Téléchargez et suivez le podcast 49ers Talk