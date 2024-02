Comment le Congrès pourrait contourner l’opposition républicaine au financement de l’Ukraine

Un processus ardu se met en place.

Le projet de loi doit siéger en commission pendant 30 jours législatifs – jours pendant lesquels la Chambre est en session – avant qu’une pétition de décharge puisse être soumise. Ce processus peut être accéléré si les législateurs adoptent un projet de loi connexe qui traîne en commission depuis un certain temps et y ajoutent la mesure qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Par exemple, lors de l’impasse sur le relèvement du plafond de la dette au printemps, les démocrates ont préparé en commission un projet de loi fictif de grande envergure destiné à servir de véhicule à une mesure visant à relever le plafond de la dette, si cela s’avérait nécessaire. (Cela n’a jamais été le cas, car le représentant Kevin McCarthy, alors président, s’est joint aux démocrates pour faire adopter la mesure du plafond de la dette malgré les objections de son propre parti.)

Les sponsors d’une pétition de décharge doivent rassembler 218 signatures, qui sont rendues publiques dans les archives du Congrès. Mardi, il y avait 219 républicains et 212 démocrates à la Chambre, ce qui signifie qu’une pétition de décharge du projet de loi sur l’aide étrangère nécessiterait une coalition bipartite. Les démocrates soutiennent largement le paquet, tout comme un bloc de républicains plus traditionnels et soucieux de la sécurité nationale, similaire à celui qui a contribué à faire adopter la législation au Sénat.

Une fois que la pétition a recueilli 218 signatures, une période d’attente de sept jours entre en jeu. (Encore une fois, seuls les jours législatifs, lorsque la Chambre est en session, comptent.) Après cela, tout signataire de la pétition peut déclarer son intention de proposer la mesure, et l’orateur doit agir dans les deux jours législatifs pour le rappeler. Entre-temps, les leaders parlementaires pourraient opposer des obstacles procéduraux.

La majorité perd effectivement le contrôle du parquet.

Si l’effort aboutissait, une pétition de décharge permettrait aux législateurs de contourner M. Johnson et les républicains d’extrême droite qui ont promis de bloquer l’action sur un projet de loi d’aide à l’Ukraine – ou d’évincer le président pour en avoir soulevé un – pour forcer l’action sur le terrain. .

Les républicains d’extrême droite ont voté à plusieurs reprises contre l’envoi d’une assistance militaire à l’Ukraine, tandis que même certains républicains partisans d’une telle aide ont insisté sur le fait que cette aide ne devrait pas être envisagée sans inclure des mesures visant à fortifier la frontière américaine avec le Mexique contre un afflux de migrants illégaux. Mais les républicains du Sénat ont rejeté la semaine dernière une version du projet de loi qui comprenait des mesures visant à réprimer la frontière, qu’ils ont jugées trop faibles et considérées comme politiquement gênantes pour M. Trump.