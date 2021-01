Comment le Congrès peut disqualifier définitivement Trump de ses fonctions après sa destitution

Un partisan de Trump porte un masque à gaz et tient un buste de lui après que lui et des centaines d’autres ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole. | Roberto Schmidt / AFP via Getty Images

Le processus de destitution pour empêcher Trump de se présenter en 2024, a expliqué.

Eh bien, ça se passe.

Vendredi matin, la présidente adjointe de la Chambre, Katherine Clark (D-MA), a déclaré à John Berman de CNN que la Chambre se dirigeait vers la tenue d’un vote de destitution du président Donald Trump d’ici le milieu de la semaine prochaine.

Trois représentants démocrates, quant à eux, sont diffusion d’articles de mise en accusation se concentrant sur l’incitation de Trump à une insurrection qui a brièvement occupé le Capitole des États-Unis mercredi. Les articles mettent également en évidence un appel entre Trump et le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger (à droite), où Trump a exhorté Raffensperger à «trouver» suffisamment de voix pour annuler la victoire du président élu Joe Biden en Géorgie.

Comme nous l’avons appris la dernière fois que Trump a été destitué, il ne suffit pas de le destituer pour le démettre de ses fonctions. La Chambre peut accuser Trump d’infraction amovible par un vote à la majorité simple, mais il doit être condamné par le Sénat par un vote des deux tiers. Même si Trump est condamné – un événement improbable étant donné que les républicains détiennent la moitié des sièges au Sénat – la destitution ne pourrait que réduire le temps de mandat de Trump de quelques jours. Biden prendra ses fonctions à midi le 20 janvier.

Alors, pourquoi les législateurs se soucieraient-ils de la destitution? Une réponse est que la révocation n’est pas la seule sanction disponible si Trump est condamné: la Constitution permet également au Sénat de disqualifier définitivement Trump d’occuper «toute fonction d’honneur, de confiance ou de profit aux États-Unis».



Samuel Corum / Getty Images La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a appelé à la destitution du président Trump de ses fonctions.

La mise en accusation risque fort de frapper un mur au Sénat, mais il y a rapports vagues que la capacité du Sénat à verrouiller définitivement Trump hors du pouvoir peut rendre la destitution plus attrayante pour les républicains du Congrès. Mercredi soir, alors que le souvenir d’avoir été forcé de quitter le Capitole par une foule en colère de partisans de Trump était encore frais dans l’esprit des législateurs, John Roberts de Fox News a rapporté qu’il y avait des «discussions tourbillonnantes» parmi les républicains au Congrès sur l’utilisation de la destitution. processus pour faire en sorte que Trump ne puisse plus se présenter à la présidence en 2024.

Si Trump devait à nouveau briguer la présidence dans quatre ans, il pourrait être le favori prohibitif d’une primaire du Parti républicain. Un sondage Gallup de décembre montre que Trump a un taux d’approbation de 87% parmi les républicains, même s’il est assez impopulaire auprès de la nation dans son ensemble. Un autre sondage réalisé en décembre par l’Université Quinnipiac a révélé que 77% des républicains croient au mensonge que Trump a perdu contre Biden à cause de la fraude électorale généralisée – un mensonge que Trump a répété alors même que ses partisans faisaient des ravages dans le Capitole mercredi.

Disqualifier Trump de ses fonctions, en d’autres termes, n’éliminerait pas simplement le risque que l’adversaire le plus proéminent de la démocratie américaine occupe à nouveau la Maison Blanche. Cela ferait également place à d’autres républicains ambitieux qui espèrent devenir président un jour.

Comment fonctionne la disqualification

Bien que le Congrès ait le pouvoir de révoquer des fonctionnaires par voie de destitution, ce pouvoir est rarement utilisé. Y compris Trump, qui a été destitué fin 2019 pour avoir fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle intervienne dans les élections de 2020, seuls 20 fonctionnaires (et seulement trois présidents) ont été destitués par la Chambre dans toute l’histoire américaine. Et, sur ces 20 individus mis en accusation, 11 seulement ont été condamnés par le Sénat ou ont démissionné de leurs fonctions après avoir été mis en accusation.

Le terme «mise en accusation» fait référence à la décision de la Chambre d’inculper un agent public de «crimes et délits graves», expression que la Constitution utilise pour décrire les infractions justifiant la révocation d’un haut fonctionnaire. La Chambre peut destituer un tel fonctionnaire par un vote à la majorité simple.

Après un tel vote, l’affaire est renvoyée au Sénat, qui tiendra un procès et décidera s’il faut condamner le fonctionnaire mis en accusation (si le président est destitué, le juge en chef des États-Unis présidera ce procès). La condamnation d’une personne mise en accusation nécessite un vote à la majorité des deux tiers au Sénat.

Si le fonctionnaire mis en accusation est condamné, le Sénat doit alors décider de la sanction à imposer à ce fonctionnaire. En vertu de la Constitution, «le jugement en cas de mise en accusation ne s’étendra pas au-delà de la révocation de ses fonctions et de l’interdiction d’exercer et de jouir de toute fonction d’honneur, de fiducie ou de profit aux États-Unis.» Le Sénat doit donc en fait décider si la simple révocation du fonctionnaire est une sanction appropriée ou si la destitution permanente est justifiée.

Bien que le Congrès ne puisse retirer et disqualifier qu’un agent public, les procureurs fédéraux peuvent toujours porter des accusations criminelles contre ce fonctionnaire devant un tribunal fédéral.

Dans toute l’histoire américaine, seuls trois individus – les anciens juges fédéraux West Humphreys, Robert Archibald et Thomas Porteous – ont été définitivement empêchés d’occuper de futures fonctions.

La Constitution ne dit pas si, après qu’un fonctionnaire a déjà été destitué et démis de ses fonctions, l’imposition de la sanction supplémentaire de disqualification nécessite un vote à la majorité majoritaire. Dans le passé, cependant, le Sénat a déterminé qu’un vote à la majorité simple était suffisant pour la disqualification. Le juge Archibald a été disqualifié par un vote de 39-35 après avoir été démis de ses fonctions.

Pour être clair, un tel vote à la majorité simple ne peut avoir lieu qu’après que le Sénat a déjà voté pour condamner un fonctionnaire mis en accusation. Les deux tiers du Sénat doivent d’abord accepter de démettre une personne de ses fonctions avant que ce fonctionnaire ne puisse être disqualifié – une majorité simple ne peut, agissant seule, disqualifier un fonctionnaire de ses futures fonctions.



Caroline Brehman / Appel CQ-Roll via Getty Images Même si Trump est condamné par le Sénat – un événement improbable étant donné que le Sénat est toujours contrôlé par les républicains – la destitution ne pourrait que réduire le temps de mandat de Trump de quelques jours.

La Cour suprême n’a pas statué sur la question de savoir si un vote à la majorité simple est suffisant pour disqualifier une personne de la fonction publique après qu’elle a déjà été démise. Humphreys et Porteous ont tous deux été disqualifiés dans les votes à la majorité, et Archibald n’a jamais porté plainte devant la Cour qui aurait pu permettre aux juges de statuer sur le nombre de votes nécessaires pour disqualifier un fonctionnaire.

Néanmoins, il existe un argument constitutionnel fort selon lequel le Sénat devrait être autorisé à disqualifier un individu par un vote à la majorité simple, après que cet individu a déjà été convaincu par une majorité des deux tiers.

Dans les procès pénaux, les accusés bénéficient généralement de beaucoup moins de protections procédurales pendant la phase de détermination de la peine de leur procès que lors de la phase qui détermine leur culpabilité ou leur innocence. Dans les procès n’impliquant pas une éventuelle condamnation à mort, un accusé doit être condamné par un jury, mais la peine peut être prononcée par un juge unique.

Une logique similaire pourrait être appliquée aux procès de destitution. Avant qu’un agent public ne soit condamné par le Sénat, il bénéficie de protections procédurales renforcées et doit être déclaré coupable par un vote à la majorité majoritaire. Une fois condamnés, toutefois, ils sont privés de ces protections et leur peine peut être déterminée à la majorité simple du Sénat.

Quoi qu’il en soit, surmonter l’obstacle de la condamnation de Trump sera difficile. Pour le moment, les républicains contrôlent toujours le Sénat – bien que les sénateurs élus Raphael Warnock (D-GA) et Jon Ossoff (D-GA) en feront un 50-50 Sénat à parts égales entre les deux partis une fois qu’ils ont prêté serment, la Géorgie n’est pas tenue de certifier ses victoires électorales avant le 22 janvier. Et même si Warnock et Ossoff sont en mesure de voter sur la destitution, les démocrates devraient encore convaincre au moins 17 républicains de condamner Atout.

Ce sera un poids lourd, car Trump reste très populaire parmi les électeurs Trump de base. La question pour les sénateurs républicains, cependant, est de savoir s’ils veulent risquer d’avoir Trump comme porte-étendard en 2024.