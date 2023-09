Comment le Congrès peut corriger le programme avant de réduire les prestations

WASHINGTON— Des millions d’Américains ont hâte de réclamer des prestations de retraite de la sécurité sociale après des années de cotisation au programme.

Mais les bénéficiaires de la sécurité sociale sont confrontés à la possibilité d’une réduction générale des prestations d’au moins 20 % au cours de la prochaine décennie, en raison d’un déficit de financement imminent auquel le programme est confronté.

Cela peut changer si le Congrès décide d’agir avant le date d’épuisement prévue pour 2034 pour les fonds combinés du programme.

« Vous réduisez ces 20 %, c’est une crise », a déclaré Tony Vola, 76 ans, bénéficiaire de la sécurité sociale et membre du conseil exécutif de l’AARP Iowa. Vola a pris la parole jeudi lors d’un forum sur la sécurité sociale à Washington, DC, organisé par l’AARP, un groupe à but non lucratif représentant les personnes âgées de 50 ans et plus.

« Nous avons fait notre part ; il est temps que le Congrès fasse sa part », a déclaré Vola.

La Sécurité sociale est confrontée à un déficit entre les revenus qu’elle perçoit sous forme de charges sociales et les prestations qu’elle verse sous forme de chèques mensuels. Les fonds en fiducie du programme aident à combler la différence.

Mais au cours de la prochaine décennie, ces fonds fiduciaires se tariront, selon les projections. Sans ce tampon, les prestations seraient immédiatement réduites.