Comment le Congrès et les entreprises peuvent aider à stopper l’inflation

Les Américains se tournent vers la banque la plus puissante du pays, la Réserve fédérale, pour lutter contre l’inflation.

“Je pense que notre plus gros problème, du moins dans un avenir prévisible, est une inflation élevée”, a déclaré à CNBC Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics.

La Fed peut relever les taux d’intérêt jusqu’à une inflation lente, ce qui en fin de compte rend le coût d’emprunt plus élevé pour les Américains ordinaires, et cela peut être tout aussi douloureux que l’inflation.

“Le grand point d’interrogation est de savoir à quelle vitesse l’inflation sera maîtrisée ?” Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter, a déclaré à CNBC.

La banque centrale a déjà augmenté ses taux d’intérêt à cinq reprises en 2022, et d’autres hausses de taux sont en cours.

Mais la Réserve fédérale n’a pas à affronter seule la bataille.

La politique budgétaire adoptée par le Congrès et le pouvoir exercé par les grandes entreprises peuvent aider à lutter contre la hausse des coûts.

“Le Congrès dispose d’outils beaucoup plus ciblés”, a déclaré Claudia Sahm, ancienne économiste de la Fed, à CNBC. “Il s’agit de rendre le système plus efficace, afin que tous ces coûts ne s’accumulent pas sur les individus.”

Par exemple, l’administration Biden a adopté la loi sur la réduction de l’inflation. Ce projet de loi radical de 739 milliards de dollars sur les impôts, la santé et le climat vise à remodeler l’économie américaine.

“Les contribuables doivent éventuellement payer pour eux, mais ils peuvent libérer beaucoup de pression sur les familles et les entreprises qui essaient de payer les factures”, a déclaré Sahm.

Ensuite, il y a le pouvoir du secteur privé. Alors que les gens ont commencé à s’attendre à des prix plus élevés, certains affirment que les entreprises profitent des attentes et augmentent les prix encore plus que nécessaire.

Selon la Fed de New York, plus une industrie connaît d’inflation, plus les bénéfices bruts augmentent.

Aujourd’hui, la plupart des entreprises américaines enregistrent leurs plus gros bénéfices depuis 1950, du moins au cours de la dernière deux quartsselon OMFIF.

Voir la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises et le Congrès influencent l’inflation, pourquoi la Fed n’a pas à assumer seule la hausse des coûts et ce qu’il faudra pour normaliser l’économie américaine.