WASHINGTON (AP) – La session conjointe du Congrès pour compter les votes électoraux est généralement une affaire de routine et de cérémonie. Mais les efforts répétés et sans fondement du président Donald Trump pour contester la victoire présidentielle du démocrate Joe Biden attireront plus d’attention que d’habitude sur la session conjointe du Sénat et de la Chambre le 6 janvier.

Le décompte du Congrès est la dernière étape pour réaffirmer la victoire présidentielle de Biden, après que le Collège électoral l’ait officiellement élu lundi. La réunion est requise par la Constitution américaine et comprend plusieurs étapes distinctes.

Une poignée de républicains de la Chambre ont indiqué qu’ils voulaient s’opposer aux résultats, une décision qui pourrait forcer des votes séparés au Sénat et à la Chambre. Mais pour ce faire, ils auraient besoin d’un sénateur pour signer. Et même si un sénateur appuyait l’effort, la décision échouerait presque certainement.

Mardi, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a demandé en privé à son caucus de ne pas le faire, affirmant que ce serait un «vote terrible» que le Sénat devrait prendre, selon deux personnes proches de la réunion républicaine et ayant obtenu l’anonymat pour en discuter.

Un regard sur la session conjointe:

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LE CONGRÈS SE RENCONTRE EN JANVIER?

En vertu de la loi fédérale, le Congrès doit se réunir le 6 janvier pour ouvrir les certificats scellés de chaque État contenant un enregistrement de leurs votes électoraux. Les votes sont introduits dans la chambre dans des boîtes en acajou.

Les représentants bipartites des deux chambres lisent les résultats à haute voix et font un décompte officiel. Le président du Sénat, le vice-président Mike Pence, préside la session et déclare le vainqueur.

QUE REQUIERT LA CONSTITUTION?

La Constitution oblige le Congrès à se réunir et à compter les votes électoraux. En cas d’égalité, la Chambre décide de la présidence, chaque délégation du Congrès disposant d’une voix. Cela ne s’est pas produit depuis les années 1800, et la victoire électorale de Joe Biden sur Trump a été décisive, 306-232.

COMMENT LA SESSION SE DÉROULE-T-ELLE?

Les deux chambres se réunissent le 6 janvier à midi pour compter les votes. Si le vice-président ne peut pas présider, il y a un précédent pour que le Sénat pro-tempore, ou le sénateur le plus ancien du parti majoritaire, dirige la session. C’est actuellement le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa.

Le président ouvre et présente les certificats des votes électoraux par ordre alphabétique des états. Les «scrutateurs» désignés de chaque chambre, membres des deux partis, lisent ensuite chaque certificat à haute voix. Les scrutateurs enregistrent et comptent ensuite les votes, et le président annonce qui a remporté la majorité des voix pour le président et le vice-président.

ET SI IL Y A UNE OBJECTION?

Une fois qu’un caissier a lu le certificat d’un État, tout membre peut se lever et s’opposer au vote de cet État pour n’importe quel motif. Cependant, le président n’entendra pas l’objection à moins qu’elle ne soit écrite et signée à la fois par un membre de la Chambre et un membre du Sénat.

S’il y a une telle demande conjointe, la session conjointe est suspendue et la Chambre et le Sénat tiennent des sessions distinctes pour l’examiner. Pour que l’objection soit retenue, les deux chambres doivent l’accepter par un vote à la majorité simple. S’ils ne sont pas tous deux d’accord, les votes électoraux originaux sont comptés.

La dernière fois qu’une telle objection a été envisagée, c’était en 2005, lorsque la représentante Stephanie Tubbs Jones de l’Ohio et la sénatrice Barbara Boxer de Californie, toutes deux démocrates, se sont opposées aux votes électoraux de l’Ohio en affirmant qu’il y avait des irrégularités de vote. Les deux chambres ont débattu de l’objection et l’ont rejetée. C’était seulement la deuxième fois qu’un tel vote avait lieu.

ET SI UN SÉNATEUR ACCEPTE D’OBJETER?

Lors d’un appel au caucus du GOP mardi, McConnell a demandé à ses collègues sénateurs républicains de ne se joindre à aucune objection de la Chambre, disant qu’ils devraient voter contre et que ce serait «terrible», selon les personnes proches de la réunion.

On ne sait pas si un sénateur a sérieusement envisagé de le faire. De nombreux sénateurs l’ont exclu, y compris le sénateur du Wisconsin, Ron Johnson, l’un des principaux alliés de Trump à Capitol Hill, qui tient une audience mercredi pour déterminer s’il y avait des «irrégularités» dans les élections. Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors de l’élection, comme l’ont confirmé plusieurs responsables électoraux et le procureur général William Barr.

Un porte-parole de Johnson, Austin Altenburg, a déclaré mardi que Johnson n’avait «pas l’intention» de se joindre à un défi de la Chambre contre les résultats.

Lundi, après le vote du collège électoral, le sénateur du Texas, John Cornyn, a déclaré qu’un tel effort de la part des républicains du Congrès serait «futile» et une erreur.

QUEL EST LE RÔLE DE PENCE?

Le rôle du vice-président en tant que président de séance est souvent délicat, comme ce sera le cas pour Pence, qui sera chargé d’annoncer la victoire de Biden – et sa propre défaite – une fois les votes électoraux comptés. Ce sera particulièrement tendu pour l’ancien membre du Congrès de l’Indiana car son patron, Trump, a refusé de le concéder.

Mais il ne sera pas le premier vice-président mis dans une situation inconfortable. En 2001, le vice-président Al Gore a présidé le décompte de l’élection présidentielle de 2000 qu’il a perdu de justesse face au républicain George W. Bush et a dû rejeter les objections de plusieurs démocrates dans le désordre. En 2016, Biden a présidé le décompte qui a déclaré Trump vainqueur et a également rejeté les objections des démocrates de la Chambre qui n’avaient aucun soutien du Sénat.

UNE FOIS LE CONGRÈS COMPTE LES VOTES, QUE SE PASSE-T-IL?

La session conjointe est la dernière chance officielle d’objections, au-delà des affaires judiciaires qui se sont jusqu’à présent avérées inefficaces pour Trump et son équipe.

« Je pense qu’il arrive un moment où vous devez vous rendre compte que, malgré tous vos efforts, vous n’avez pas réussi », a déclaré Cornyn aux journalistes, espérant que quiconque ayant l’idée d’une objection se rendrait compte que « ce serait futile et inutile. . »

La rédactrice d’Associated Press Lisa Mascaro a contribué à ce rapport.