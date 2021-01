WASHINGTON (AP) – La session conjointe du Congrès de mercredi pour compter les votes électoraux a pris une importance supplémentaire cette année alors que les républicains du Congrès alliés au président Donald Trump s’engagent à essayer d’annuler la victoire du démocrate Joe Biden et de renverser la volonté du peuple américain.

Les républicains – une douzaine de sénateurs et de nombreux autres membres de la Chambre – citent les accusations répétées et sans fondement de Trump de fraude généralisée. Ils disent qu’ils s’opposeront officiellement aux résultats, forçant des votes au Sénat républicain et à la Chambre contrôlée par les démocrates qui échoueront presque certainement.

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors de l’élection, comme l’ont confirmé plusieurs responsables électoraux et William Barr, qui a démissionné de ses fonctions de procureur général le mois dernier. Ni Trump ni aucun des législateurs promettant de s’opposer au décompte n’ont présenté de preuves crédibles qui changeraient le résultat.

Presque toutes les contestations judiciaires soulevées par Trump et ses alliés ont été rejetées par les juges. La Cour suprême, qui comprend trois juges nommés par Trump, a également rejeté les demandes d’entendre deux affaires visant à invalider le résultat de l’élection dans les principaux États du champ de bataille.

La réunion du Congrès du 6 janvier est la dernière étape pour réaffirmer la victoire de Biden, après que le collège électoral l’ait officiellement élu en décembre. La réunion est requise par la Constitution et comprend plusieurs étapes distinctes.

Un regard sur la session conjointe:

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LE CONGRÈS SE RENCONTRE MERCREDI?

En vertu de la loi fédérale, le Congrès doit se réunir le 6 janvier pour ouvrir les certificats scellés de chaque État contenant un enregistrement de leurs votes électoraux. Les votes sont introduits dans la salle dans des boîtes spéciales en acajou utilisées pour l’occasion.

Les représentants bipartites des deux chambres lisent les résultats à haute voix et font un décompte officiel. Le président du Sénat, le vice-président Mike Pence, préside la séance et déclare le vainqueur. La session commence à 13 h HNE.

QUE REQUIERT LA CONSTITUTION?

L’histoire continue

La Constitution oblige le Congrès à se réunir et à compter les votes électoraux. En cas d’égalité, la Chambre décide de la présidence, chaque délégation du Congrès disposant d’une voix. Cela ne s’est pas produit depuis les années 1800, et la victoire électorale de Biden sur Trump a été décisive, 306-232.

COMMENT LA SESSION SE DÉROULE?

Les deux chambres se réunissent à midi pour compter les votes. Si le vice-président ne peut pas présider, il y a un précédent pour que le Sénat pro-tempore, ou le sénateur le plus ancien du parti majoritaire, dirige la session. C’est actuellement le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa.

Le président ouvre et présente les certificats des votes électoraux par ordre alphabétique des états. Les «scrutateurs» nommés de la Chambre et du Sénat, membres des deux partis, lisent ensuite chaque certificat à haute voix et enregistrent et comptent les votes. À la fin, le président annonce qui a remporté la majorité des voix pour le président et le vice-président.

ET SI IL Y A UNE OBJECTION?

Une fois qu’un caissier a lu le certificat d’un État, tout membre peut se lever et s’opposer au vote de cet État pour n’importe quel motif. Mais le président n’entendra pas l’objection à moins qu’elle ne soit écrite et signée à la fois par un membre de la Chambre et un membre du Sénat.

S’il y a une telle demande, la session conjointe est suspendue et la Chambre et le Sénat tiennent des sessions séparées pour l’examiner. Pour que l’objection soit retenue, les deux chambres doivent l’accepter par un vote à la majorité simple. S’ils ne sont pas tous deux d’accord, les votes électoraux originaux sont comptés sans changement.

La dernière fois qu’une telle objection a été envisagée, c’était en 2005, lorsque la représentante Stephanie Tubbs Jones de l’Ohio et la sénatrice Barbara Boxer de Californie, toutes deux démocrates, se sont opposées aux votes électoraux de l’Ohio, affirmant qu’il y avait des irrégularités de vote. La Chambre et le Sénat ont débattu de l’objection et l’ont facilement rejetée. C’était seulement la deuxième fois qu’un tel vote avait lieu.

QUI DEVRAIT S’OBJETER?

Des dizaines de républicains de la Chambre et un petit groupe de sénateurs du GOP devraient s’opposer au décompte de certains États swing où Trump a allégué une fraude, malgré le consensus des responsables électoraux non partisans et même de l’ancien procureur général de Trump selon lequel il n’y en avait pas. Aucun des membres n’a présenté de preuve détaillée et aucun d’entre eux ne s’est opposé à l’assermentation des législateurs du Congrès qui ont remporté les élections sur les mêmes bulletins de vote.

Au Sénat, le sénateur du Missouri Josh Hawley a été le premier à dire qu’il se joindrait aux républicains de la Chambre. Samedi, le sénateur Ted Cruz du Texas a annoncé une coalition de 11 sénateurs supplémentaires qui ont promis de voter mercredi contre des électeurs d’État non spécifiés, à moins que le Congrès ne nomme une commission électorale pour procéder immédiatement à un audit des résultats des élections. Hawley et Cruz font tous deux partie des candidats potentiels à la présidentielle 2024.

Les défis ont divisé le parti. Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a exhorté ses collègues à ne pas s’opposer, affirmant le mois dernier lors d’un appel privé que le vote serait «terrible».

Plusieurs autres républicains du Sénat ont également critiqué cet effort, notamment le sénateur du Texas John Cornyn et le sénateur du Dakota du Sud John Thune, le deuxième républicain du Sénat. Thune a déclaré le mois dernier que toute objection tomberait «comme un chien de chasse» au Sénat.

Dimanche, le sénateur du Nebraska Ben Sasse a déclaré que le défi était «mauvais pour le pays et mauvais pour le parti».

QUEL EST LE RÔLE DE PENCE?

Le rôle de Pence est en grande partie cérémonial et il n’a aucun pouvoir pour influer sur le résultat, malgré la volonté de Trump de le contraire.

Le rôle du vice-président en tant que président de séance est souvent délicat, comme ce sera le cas pour Pence, qui sera chargé d’annoncer la victoire de Biden – et sa propre défaite – une fois les votes électoraux comptés.

Pence ne sera pas le premier vice-président mis dans une situation inconfortable. En 2001, le vice-président Al Gore a présidé le décompte de l’élection présidentielle de 2000 qu’il a perdu de justesse face au républicain George W. Bush. Gore a dû rejeter les objections de plusieurs démocrates. En 2017, Biden a présidé le décompte qui a déclaré Trump vainqueur. Biden a également rejeté les objections des démocrates de la Chambre qui n’avaient aucun soutien du Sénat.

UNE FOIS LE CONGRÈS COMPTE LES VOTES, QUE SE PASSE-T-IL?

La session conjointe est la dernière chance officielle d’objections, au-delà des affaires judiciaires qui se sont jusqu’à présent avérées inefficaces pour Trump et son équipe.

« Je pense qu’il arrive un moment où vous devez vous rendre compte que, malgré tous vos efforts, vous n’avez pas réussi », a déclaré Cornyn plus tôt ce mois-ci.

___

Lisa Mascaro, correspondante du Congrès de l’AP, a contribué à ce rapport.