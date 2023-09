Comment le Congrès a-t-il évité un shutdown, et que se passe-t-il maintenant ?

Avec seulement quelques heures à perdre, le Congrès a évité de peu samedi la fermeture du gouvernement. Le Sénat a approuvé par 88 voix contre 9 un projet de loi visant à maintenir le gouvernement ouvert pendant les 45 prochains jours. après un renversement spectaculaire du président de la Chambre, Kevin McCarthy, a assuré un vote écrasant de la Chambre pour maintenir le gouvernement ouvert.

McCarthy avait passé des semaines à essayer de trouver une voie qui permettrait à la fois de maintenir le gouvernement ouvert et de se protéger d’un coup d’État interne mené par les partisans de la ligne dure au sein de la Conférence républicaine de la Chambre. En fin de compte, McCarthy a choisi de financer le gouvernement et de mettre au défi les partisans de la ligne dure de faire le pire – en l’ouvrant aux tentatives visant à le destituer du poste le plus élevé de la Chambre.

McCarthy avait tenté vendredi d’amener son caucus à soutenir une mesure à court terme – connue sous le nom de résolution continue – qui était chargée de réductions importantes des dépenses pour plaire à la droite de la Chambre. Mais après l’échec de cette tentative, le républicain californien s’est retiré samedi après avoir reconnu qu’il ne pouvait adopter aucune mesure de financement à court terme avec les seuls votes républicains.

Au lieu de cela, il a autorisé la Chambre à voter sur une législation qui maintiendrait les dépenses actuelles du gouvernement pendant les 45 prochains jours, ainsi que l’aide en cas de catastrophe. La seule disposition majeure souhaitée par les démocrates et non incluse dans la législation est une aide supplémentaire à l’Ukraine. Le projet de loi à court terme a été adopté avec le soutien de tous les démocrates sauf un. Cependant, 90 républicains s’y sont opposés.

Pour beaucoup de ces républicains, ils étaient opposés par principe à une résolution continue. Ils pensaient que McCarthy s’était engagé à financer le gouvernement au moyen de douze projets de loi de crédits individuels plutôt que d’un seul instrument législatif. Comme l’a dit le représentant Wesley Hunt (R-TX) vendredi. « Nous devons briser la fièvre. C’est ainsi que les affaires ont été menées au cours des 33 dernières années dans ce pays, qui, par coïncidence, a une dette de près de 30 000 milliards de dollars. Il a ajouté « si nous ne rompons pas cela maintenant, si vous ne le faites pas maintenant, les affaires continueront comme d’habitude l’année prochaine, et l’année après l’année suivante. »

Kevin McCarthy restera-t-il le président du GOP ?

Le défi pour McCarthy est de savoir s’il pourra survivre à son changement de tactique. S’adressant aux journalistes après le vote, il a lancé un défi à ces dissidents. « Si quelqu’un veut déposer une requête contre moi. Amène le. »

La position de McCarthy a toujours été précaire depuis le début. Le républicain californien n’avait été élu président qu’après quinze tours de scrutin et disposait d’une majorité de quatre sièges à la Chambre. Si une motion visant à évincer McCarthy était présentée, seuls cinq républicains dissidents suffiraient à le destituer si aucun démocrate ne venait à son aide.

Matt Gaetz, critique de longue date de McCarthy et l’un des meneurs des efforts visant à l’empêcher de devenir président en janvier, a déclaré aux journalistes : « J’ai dit que le fait que Kevin McCarthy soit confronté ou non à une motion de démission est entièrement sous son contrôle parce que il lui suffisait de respecter l’accord qu’il avait conclu avec nous en janvier. Et présenter ce projet de loi et l’adopter pour les démocrates serait une violation tellement évidente, flagrante et claire de cela que nous devrions y faire face.

Mais tous les sceptiques quant au maintien des résolutions lors de la conférence n’étaient pas prêts à retirer à McCarthy le marteau du Président.

Le représentant Troy Nehls (R-TX), qui était l’un des 21 républicains qui ont voté contre McCarthy vendredi, a exprimé sa sympathie pour le président. Il a déclaré aux journalistes que McCarthy avait « le travail le plus impossible au monde et aux États-Unis ».

Qu’est-ce-qu’on fait maintenant?

Une éventuelle fermeture du gouvernement sera évitée au cours des six prochaines semaines. Cela donne aux républicains plus de temps pour tenter de faire avancer les projets de loi de crédits restants à la Chambre. Mais tout ce qu’ils adopteront ira à un Sénat contrôlé par les Démocrates, avec des priorités très différentes et sans le même attachement au processus de crédits traditionnel que possèdent les conservateurs doctrinaires de la Chambre.

Mais cela signifie également que McCarthy devra alors enfiler la même aiguille. La tension à laquelle il sera confronté est qu’il continuera à être capable à la fois de maintenir le gouvernement ouvert et de rester président. Un critique conservateur de longue date, Bob Good de Virginie, a exprimé samedi matin aux journalistes son mécontentement fondamental à l’égard du leadership de McCarthy. Comme il a décrit l’approche du Président, « le bus va à 100 miles de la falaise avec les démocrates, ralentissons-le à 95 et nous pourrons faire descendre le bus de la falaise. »

Parler à Voix plus tôt cette semaine, Liam Donovan, un agent républicain de longue date et lobbyiste à Washington, pensait que l’objectif des dissidents républicains était de forcer une confrontation et de faire rendre des comptes à McCarthy au sein de sa conférence. Après tout, que cela se soit produit sans ou avec un arrêt, la stratégie de sortie de McCarthy a toujours été de travailler avec les démocrates pour adopter une législation qui financerait le gouvernement. Il s’agissait simplement de savoir quelle approche parlementaire il adopterait et quels seraient les dommages collatéraux. Samedi soir, la confrontation avait eu lieu et le gouvernement resterait ouvert. Mais, au moins pendant une journée, le jugement attendrait.

Que se passe-t-il ensuite en matière de financement supplémentaire pour l’Ukraine ?

Il existe encore un certain nombre d’autres possibilités pour le Congrès de fournir un financement supplémentaire à l’Ukraine, notamment par le biais d’une demande de crédits supplémentaires ou en le rattachant à une future législation qui devra être adoptée, y compris la prochaine résolution visant à financer le gouvernement.

Mais ce projet de loi marque une démarcation clé dans le débat politique sur l’Ukraine au Capitole. Quelques jours seulement après que, pour la première fois, une majorité de républicains ont voté en faveur d’un amendement visant à supprimer le financement de l’Ukraine, cela indique clairement qu’il existe un sentiment croissant à droite contre une nouvelle aide américaine à ce pays d’Europe de l’Est. Même si McCarthy était prêt à s’attaquer à presque toutes les autres questions afin d’éviter une fermeture du gouvernement, il n’a toujours pas inclus de financement supplémentaire pour l’Ukraine dans la législation en vigueur.

Attendez, mais pourquoi est-ce que j’entends parler d’une alarme incendie ?

Alors qu’il y a eu un feu d’artifice rhétorique parmi les républicains samedi, il y a eu une véritable alarme incendie déclenchée par un démocrate. Le représentant Jamaal Bowman (Démocrate-NY) a déclenché l’alarme dans un immeuble de bureaux de la Chambre samedi. Dans un communiqué, un porte-parole du démocrate a déclaré : « Le membre du Congrès Bowman n’avait pas réalisé qu’il déclencherait une alarme dans le bâtiment alors qu’il se précipitait pour procéder à un vote urgent. Le membre du Congrès regrette toute confusion. Il a ensuite déclaré aux journalistes : « Je pensais que l’alarme ouvrirait la porte. »

Cependant, les républicains ont suggéré que Bowman l’avait peut-être fait intentionnellement. L’alarme a été tirée au moment où les démocrates tentaient de retarder un vote à la Chambre afin de lire la législation présentée par les républicains et de s’assurer qu’ils la trouvaient acceptable.

La représentante Nicole Malliotakis (R-NY) préparait déjà une loi visant à expulser le démocrate de New York. Une telle proposition nécessiterait un vote des 2/3, ce qui nécessiterait un soutien démocrate important. D’autres possibilités de discipline, y compris une réprimande ou une censure formelle, ne nécessiteraient qu’une majorité simple.

McCarthy a condamné Bowman. « Cela ne devrait pas rester sans punition », a-t-il déclaré. Le président a ajouté qu’il s’attendait à ce que le comité d’éthique de la Chambre enquête et qu’il prévoyait de parler avec le leader démocrate Hakeem Jeffries de New York au sujet du comportement de Bowman.