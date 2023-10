Comment le Congrès a évité une fermeture du gouvernement à la dernière minute

WASHINGTON – Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, était au courant vendredi soir que s’il voulait empêcher la fermeture du gouvernement, il devrait peut-être faire quelque chose qu’il avait évité pendant des mois sous la pression des républicains d’extrême droite.

Il allait devoir s’appuyer sur les démocrates.

Huit minutes avant minuit – et avec un peu plus de 24 heures pour trouver un moyen de continuer à financer le gouvernement – ​​le président a discrètement déposé un nouveau projet de loi.

Lors d’une réunion du Parti républicain à la Chambre des représentants dans la matinée, il a fait une annonce choquante selon laquelle il adopterait largement une législation bipartite au Sénat dirigé par les démocrates pour maintenir le gouvernement ouvert jusqu’au 17 novembre, selon une source proche de McCarthy.

Mais il y avait un piège : il supprimerait l’aide à l’Ukraine tout en laissant le financement des secours en cas de catastrophe. Faute de suffisamment de voix républicaines, il a parié que les démocrates sauveraient le projet de loi.

La décision de McCarthy était un acte de défi envers les partisans de la ligne dure qui s’opposaient vigoureusement à un projet de loi à court terme. Certains, comme le représentant Matt Gaetz, R-Fla., ont même menacé de forcer un vote pour le renverser s’il en adoptait un avec des voix démocrates.

Mais la décision du président a déclenché une série rapide d’événements qui ont conduit la Chambre à adopter un projet de loi légèrement révisé pour maintenir le financement du gouvernement. jusqu’au 17 novembre sur un large vote bipartisan, et le Sénat l’avalera juste à temps pour garder les lumières allumées.

« Si quelqu’un veut présenter une motion contre moi, qu’il la présente », a déclaré McCarthy aux journalistes quelques instants après l’adoption du projet de loi par la Chambre. « Il doit y avoir un adulte dans la pièce. »

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., après avoir rencontré le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, DN.Y., samedi. Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images

Le pari a été récompensé – après quelques angoisses et machinations politiques – lorsque 209 démocrates se sont joints aux 126 républicains pour adopter le projet de loi. Un seul démocrate (le représentant Mike Quigley de l’Illinois) a voté non. Et les démocrates n’ont pas tardé à revendiquer la victoire.

« À maintes reprises, les démocrates de la Chambre ont dû venir à la rescousse et repousser les extrémistes », a déclaré aux journalistes le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, de New York. « Lorsque nous avons lu les quatre coins de l’accord, il était clair pour nous que ce projet de loi de dépenses était une victoire complète et totale pour le peuple américain et une défaite totale pour les républicains extrémistes du MAGA. »

Entre-temps, quelques moments clés ont ouvert la voie à un revirement spectaculaire qui a empêché un arrêt considéré pendant des semaines comme inévitable.

Les démocrates de la Chambre arrivent

Les démocrates ont d’abord fustigé le projet de loi de dernière minute, affirmant qu’ils avaient été aveuglés par le vote immédiat de McCarthy sur un projet de loi de 71 pages qu’ils n’avaient pas lu. Ils ne lui faisaient pas confiance pour rédiger un projet de loi « propre » et craignaient qu’il y ait là quelque chose qui ne leur plairait pas.

Certains ont fait circuler une page pour le dénigrer. Jeffries a utilisé sa « minute magique » – une règle de la Chambre qui permet au chef de chaque parti de parler aussi longtemps qu’il le souhaite – pendant 52 minutes pour faire fonctionner le chronomètre afin que les démocrates puissent examiner le texte.

« Nous avons demandé 90 minutes pour simplement lire le projet de loi. Pensez à quel point il est absurde que les Républicains aient fait toute une histoire sur la règle des 72 heures avant de voter sur des projets de loi. Et ils ont littéralement abandonné ce projet de loi, avec peut-être quelques minutes pour le lire », s’est plaint le représentant Ted Lieu, démocrate de Californie, après une réunion démocrate. « Complètement hypocrite. »

Dans les coulisses, certains démocrates de l’influente délégation new-yorkaise qui n’étaient pas satisfaits de la tactique de McCarthy savaient qu’ils étaient piégés. Leur État venait d’être frappé par des tempêtes et un vote contre le projet de loi serait également un vote contre les dispositions relatives à l’assurance contre les inondations, a déclaré un collaborateur.

Alors que les démocrates tentaient de gagner du temps pour réviser la législation, une alarme incendie s’est déclenchée et l’un des immeubles de bureaux de la Chambre a dû être évacué. Il n’y a pas eu de feu… juste le représentant Jamaal Bowman, DN.Y., qui a déclaré plus tard qu’il était « gêné d’admettre que j’avais activé l’alarme incendie, pensant à tort que cela ouvrirait la porte ».

De l’autre côté du Capitole, lors d’un déjeuner-réunion à huis clos samedi, les républicains du Sénat ont rejeté la demande de McConnell de préserver le financement de l’Ukraine – une priorité élevée pour lui – dans un projet de loi de financement temporaire, ont déclaré deux sources au courant des conversations. Il avait réussi à présenter un argument similaire contre un projet de loi de deux semaines proposé un jour plus tôt par le sénateur Ron Johnson, R-Wis. Mais cette fois, McConnell a décidé d’accepter la voie de la Chambre.

« Il semble qu’il y ait un accord bipartisan venant de la Chambre. Je suis donc assez convaincu que la plupart de mes membres, nos membres, vont voter contre la clôture », a déclaré McConnell aux journalistes par la suite. « Donc, dans ces circonstances, je recommande un vote non, même si je veux vraiment éviter une fermeture du gouvernement. »

McConnell venait de retirer son soutien à son propre projet de loi du Sénat, qui incluait l’aide à l’Ukraine, afin de renforcer les efforts de McCarthy. Les démocrates de la Chambre ont rapidement vu leurs options diminuer.

« J’ai entendu dire que le Sénat ne serait pas en mesure d’adopter son [continuing resolution] avec l’aide de l’Ukraine maintenant que les Républicains ont retiré leur soutien », a déclaré le représentant Adam Smith, D-Wash., membre éminent du House Armed Services Committee, tandis que Jeffries gagnait du temps. « Donc, à ce stade, il n’y a vraiment aucun effet de levier. »

Le facteur décisif est survenu lorsque les démocrates de la Chambre ont obtenu une concession tardive pour modifier une disposition du projet de loi initial rédigé par le GOP afin de répondre aux préoccupations des démocrates selon lesquelles cela augmenterait les salaires des législateurs. Leur principale responsable, la représentante Rosa DeLauro, démocrate du Connecticut, avait fustigé la disposition dans un article d’une page critiquant le projet de loi McCarthy – qui a ensuite été modifié pour revenir au langage du Sénat clarifiant que la rémunération des législateurs devait rester stable.

Smith a déclaré que le projet de loi final serait « légèrement différent » et a indiqué qu’avec le changement, les démocrates seraient d’accord.

McCarthy défie les partisans de la ligne dure du GOP

Le vote de 335 voix contre 91 à la Chambre a été une démonstration saisissante de ce qui serait possible si McCarthy cessait de satisfaire ses partisans de la ligne dure et travaillait avec la majorité modérée de la Chambre. Pourtant, quelques instants plus tard, McCarthy a minimisé les chances de poursuivre cette approche lorsqu’on l’a interrogé sur les 21 partisans de la ligne dure qui s’étaient opposés à son projet de loi provisoire initial.

« Je pense qu’en fin de compte, nous les réintégrerons », a-t-il déclaré, avant une bataille aux enjeux élevés qui reste à venir sur un projet de loi de financement gouvernemental pour une année complète.

La Maison Blanche, qui a adopté une approche non interventionniste dans la lutte, a considéré le résultat comme une « grande victoire » sur les niveaux de financement et le maintien du gouvernement ouvert pour l’instant sans revenir sur l’accord budgétaire conclu avec McCarthy, selon un haut responsable. fonctionnaire de l’administration. Schumer, le leader démocrate au Sénat, a fait écho à ce point de vue.

« Après avoir tenté de prendre notre gouvernement en otage, les républicains du MAGA n’ont rien gagné », a-t-il déclaré après le vote du projet de loi au Sénat par 88 voix contre 9.

Mais pour les Républicains, il y avait un autre facteur : Donald Trump, qui, il y a quelques jours, avait ordonné aux Républicains de « FERMER TOUT » s’ils n’obtenaient pas « TOUT » qu’ils exigeaient des Démocrates.

Trump a cependant déclaré en privé à certains membres conservateurs qu’en fin de compte, ils pourraient faire tout ce qu’ils avaient à faire, a déclaré une source proche des conversations.

Le porte-parole de la campagne Trump, Steve Cheung, a démenti cette version, affirmant que la source était « fausse ».

Pendant ce temps, McCarthy faisait également face à la pression des membres des districts swing qui flirtaient avec un partenariat avec les démocrates pour forcer le vote sur un projet de loi de financement temporaire, dans ce qui aurait été un défi rare et embarrassant à l’égard de leur président. La décision de McCarthy samedi a anticipé cette situation et a sauvé ses membres politiquement vulnérables d’un douloureux arrêt.

Après l’adoption du projet de loi bipartite de la Chambre, Gaetz s’est tenu sur le podium du GOP et a tenté d’attirer l’attention du représentant président Steve Womack alors qu’il était assis sur la chaise. Mais le républicain de l’Arkansas a ignoré Gaetz, a abattu le marteau et a ajourné la Chambre jusqu’à lundi.

Gaetz plus tard a déclaré aux journalistes que la présidence de McCarthy était « sur un terrain ténu ». Son partenaire d’entraînement, le représentant de première année du district swing Mike Lawler, RN.Y., a prédit que les efforts de Gaetz échoueraient.

« Je pense que Kevin McCarthy a fait un travail phénoménal en tant que conférencier. Je pense qu’il a été continuellement sous-estimé. Et là encore, aujourd’hui vous l’avez vu diriger. Et donc en fin de compte, si quelqu’un veut présenter une motion d’annulation, c’est son affaire », a déclaré Lawler. « Mais ce sera vaincu. »

Un barrage sénatorial de dernière minute

La percée spectaculaire à la Chambre a suscité l’optimisme quant au consentement unanime du Sénat pour tenir un vote rapide en faveur de l’adoption du projet de loi. Mais à Capitol Hill, c’est rarement aussi simple.

Cette fois, le hold-up était un sénateur démocrate, Michael Bennet, du Colorado, qui était mécontent du manque d’aide à l’Ukraine. Il a déclaré qu’il avait levé son blocus après avoir obtenu une déclaration bipartite commune de McConnell, du chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y., et d’autres sénateurs clés, réaffirmant leur engagement à accorder le financement à l’Ukraine dans « les semaines à venir ».

« Nous soutenons les efforts de l’Ukraine pour défendre sa souveraineté contre l’agression effrontée de Poutine, et nous nous joignons à une forte majorité bipartite de nos collègues dans ce travail essentiel », ont-ils déclaré.

Le sénateur John Thune, RS.D., a déclaré qu’il y avait « de nombreuses conversations bicamérales à travers le Capitole » avec McCarthy, ainsi qu’au niveau du personnel entre républicains avant l’adoption finale.

« Cela s’est matérialisé de manière organique. Tout le monde a essayé de trouver différentes façons de trouver un moyen de financer le gouvernement et de s’assurer que nous ne nous retrouvions pas en état de fermeture. Cela a évolué. La Chambre avait son processus. Nous avions des heures », a déclaré Thune. « Finalement, ce plan actuel s’est concrétisé. »

Vient ensuite la partie la plus difficile : parvenir à un accord de financement pour une année complète. Et il y a une chance que tout le monde soit de retour au même endroit dans un peu plus d’un mois, car le projet de loi provisoire n’a pas fait grand-chose pour résoudre les plus gros différends entre les républicains de la Chambre et le Sénat.

Mais Thune dit qu’il espère que ce n’est pas le cas.

« Parce qu’il est dans l’intérêt de tout le monde de ne pas aboutir comme nous l’avons fait avec cela », a-t-il déclaré, « où vous êtes confronté à un délai et vous n’avez pas financé le gouvernement. »