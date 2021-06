Comment le Congrès a détruit l’Endless Frontier Act

Plus tôt cette année, il semblait que le Congrès ferait l’impensable : adopter un très gros projet de loi bipartite. La législation, connue sous le nom de Endless Frontier Act, fournirait un énorme coup de pouce financier à la recherche scientifique américaine – conçue comme un moyen de concurrencer la Chine. Au Sénat, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le sénateur Todd Young (R-IN) ont mené la charge, et il semblait que le projet de loi serait adopté avec le soutien des deux parties.

Mais au cours des derniers mois, deux choses se sont produites : au fur et à mesure que la législation progressait dans le processus sénatorial, elle s’est édulcorée, réduisant ainsi le montant des nouveaux financements destinés à la recherche. Puis la semaine dernière, un vote sur le projet de loi a été retardé, car les républicains ont menacé de supprimer complètement la législation.

Pour le dire autrement : un projet de loi destiné à montrer que les États-Unis pourraient posséder la Chine à la place a prouvé à quel point le système politique américain est dysfonctionnel.

Le projet de loi, rebaptisé Loi américaine sur l’innovation et la concurrence au fur et à mesure de sa portée, était à l’origine destiné à donner un coup de pouce de 100 milliards de dollars à la recherche. Cela irait à des domaines en plein essor comme l’intelligence artificielle et l’informatique quantique, garantissant que les États-Unis restent en avance sur la Chine et d’autres concurrents.

La facture originale n’était pas parfaite. Les 100 milliards de dollars iraient à une nouvelle direction des technologies de la National Science Foundation – soit plus du double du financement traditionnel de la NSF. Certains défenseurs craignaient que l’argent ne déforme la culture de la NSF, déplaçant l’attention de la recherche fondamentale vers les travaux de sciences appliquées de la nouvelle direction.

Certains ont également critiqué le projet de loi pour ne pas réformer le fonctionnement du financement de la science au lieu de simplement l’augmenter.

Pourtant, c’était un début prometteur – un niveau d’investissement dans la science que les défenseurs souhaitaient depuis des années.

Ensuite, le Sénat a mis la main sur le projet de loi. Étant donné que la législation semblait susceptible d’être bipartite, Schumer l’a jetée dans le processus sénatorial traditionnel, la laissant fonctionner par le biais de comités et être annotée par les législateurs.

Le projet de loi a été radicalement modifié au cours de ce processus. De nombreux éléments vaguement liés ont été ajoutés, comme un projet de loi visant à stimuler la fabrication de puces informatiques aux États-Unis.

Mais plus important encore, les 100 milliards de dollars ont été effectivement réduits : le Sénat a intégré le financement existant de la NSF dans les 100 milliards de dollars, réduisant ainsi le montant du nouveau financement réel d’environ la moitié, avec une augmentation de 30% pour l’agence. La direction de la nouvelle technologie a été réduite à 29 milliards de dollars. Et les fonds restants ont été transférés aux laboratoires du ministère de l’Énergie, poussés par les sénateurs ayant de tels laboratoires dans leurs États.

Pendant ce temps, seule une petite fraction du nouveau financement qui reste ira à la recherche et au développement. La majeure partie irait plutôt à divers programmes, tels que les bourses et les efforts d’éducation STEM.

Dans l’ensemble, le projet de loi a été réduit d’une impulsion massive à la recherche et au développement à seulement une petite augmentation – cela vaut toujours la peine d’être adopté, disent certains défenseurs, mais pas la législation transformatrice promise autrefois.

« La grande question est le coût d’opportunité », m’a dit Caleb Watney du Progressive Policy Institute. « Le Congrès aime adopter un gros projet de loi tape-à-l’œil et le rayer de la liste et ne pas penser à la question avant cinq ans. »

Pour couronner le tout, la question de savoir si le projet de loi est adopté est maintenant une question ouverte. Les républicains ont contesté certaines parties du projet de loi, en particulier une disposition exigeant un salaire en vigueur pour les fabricants de puces. Ces différends ont conduit le Sénat à annuler un vote la semaine dernière, promettant d’y revenir ce mois-ci. Mais qui sait si cela arrivera.

Souvenez-vous de l’intention initiale du projet de loi : l’Endless Frontier Act visait à montrer que les États-Unis pouvaient encore faire de grandes choses – rester en tête de la courbe et battre la Chine. Au lieu de cela, le Congrès a montré que les États-Unis ne peuvent peut-être plus faire grand-chose.