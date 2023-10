Comment le conflit dans la bande de Gaza a commencé et que se passe-t-il actuellement

Taille normale du texte Taille de texte plus grande Très grande taille de texte Le conflit a commencé avec le lancement de milliers de roquettes non guidées sur Israël, des sirènes d’alerte aérienne signalant à de nombreux citoyens de se rassembler dans des pièces sûres. Pendant ce temps, une première vague d’hommes armés du Hamas s’infiltrait en Israël depuis la bande de Gaza, franchissant une barrière fortifiée. Ils ont déclenché une attaque brutale qui a tué sans discernement des civils israéliens et des forces de sécurité. Les Israéliens ont été surpris à la fin d’une fête religieuse. En quelques heures, leur gouvernement avait déclaré qu’il était « en guerre » avec Gaza contrôlée par le Hamas. Les représailles ont inclus un « siège complet » de la bande de Gaza. Israël et l’Égypte contrôlent l’espace terrestre, maritime et aérien de la bande de Gaza depuis 2007 sous un blocus permanent. La bande de Gaza abrite plus de deux millions de personnes, dont 1,7 million de réfugiés palestiniens, selon l’ONU. Les morts du conflit, qui en est à son sixième jour, s’élèvent à plus de 1 100 de chaque côté. Voici une représentation visuelle de la façon dont la guerre s’est déroulée jusqu’à présent.

Où ont commencé les violences ? Le Hamas a commencé à lancer la première de milliers de roquettes sur Israël le matin du 7 octobre. Les analystes affirment que le système de défense israélien Iron Dome a réussi à repousser bon nombre de ces projectiles. Certaines cibles endommagées telles que un hôpital dans la ville côtière israélienne d’Ashkelon – où aucune victime n’a été signalée – tandis que d’autres étaient dirigés vers Tel-Aviv. Ce jour-là, le satellite Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne a capturé des panaches de fumée à l’est de la frontière entre Israël et Gaza, révélateurs de plusieurs zones d’assaut. Des hommes armés du Hamas ont pénétré en Israël, principalement après avoir détruit au bulldozer et fait exploser des sections d’un barrière fortifiée de 65 kilomètres. Plus à l’est, les images satellite montrent des incendies dans des zones bâties, notamment dans le kibboutz de Beeri, où des images montrent des militants du Hamas tendant une embuscade à des personnes conduisant des voitures. Plus que 100 personnes ont été tuées. Les hommes armés du Hamas ont atteint le festival de musique en plein air Tribe of Nova, à environ cinq kilomètres de la frontière entre Israël et Gaza, où ils ont ouvert le feu, tuant des centaines de festivaliers et en enlevant des dizaines d’autres.

Des personnes ont été abattues dans le village de Kfar Aza et dans la ville de Sderot, selon Le New York Times qui a vérifié les sites de plusieurs massacres. D’autres ont été emmenés à Gaza comme otages. L’armée israélienne affirme que le Hamas a tué plus de 1 200 Israéliens et en a blessé plus de 3 000. Comment Israël a-t-il riposté ? L’armée israélienne rapporte qu’elle a frappé plus de 2 500 cibles à Gaza depuis l’attaque, réduisant en ruines des immeubles de grande hauteur là où, selon elle, les combattants du Hamas étaient actifs, ainsi que des succursales bancaires et un tunnel souterrain. Les frappes ont tué plus de 1 100 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza. Mercredi, Israël a diffusé des images montrant des explosifs détruisant des bâtiments de l’Université islamique de Gaza, qui, selon Tsahal, était utilisée comme camp d’entraînement du Hamas et pour la production d’armes. Une mosquée à Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, a été détruite quelques jours plus tôt.