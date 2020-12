Un journaliste de la BBC écrit sur un parent forcé de fuir la région éthiopienne du Tigray à la suite du déclenchement du conflit entre les troupes fédérales et régionales.

Homme d’affaires et propriétaire d’une ferme, mon oncle est devenu un réfugié au Soudan, avec des dizaines de milliers d’autres. Il n’a même pas de paire de chaussures, les ayant perdues en fuyant le Tigré à pied et en bateau.

Il ne s’attendait pas à ce qu’un conflit éclate. Ainsi, au début du mois de novembre, il a entrepris un voyage d’une demi-journée depuis son domicile près de la ville d’Adwa dans le centre du Tigray jusqu’au centre agricole de Humera à l’ouest, laissant sa femme et ses deux enfants derrière.

C’est ce qu’il fait normalement à cette période de l’année, se rendant dans sa ferme à Humera pour récolter ses récoltes de sésame et de sorgho afin de les vendre sur les marchés du Tigré et du Soudan.

Puis, sa vie – comme celle de nombreuses autres personnes dans le Tigray, qui compte environ huit millions d’habitants – a été bouleversée.

Corridor d’investissement touché par les combats

Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé qu’il avait ordonné une opération militaire pour évincer le Front de libération du peuple du Tigray (TPLF) du pouvoir au Tigray car, a-t-il dit, il avait franchi la «dernière ligne rouge» en prenant le contrôle des bases militaires fédérales dans la région .

Les tensions s’intensifiaient depuis un certain temps, le gouvernement régional contrôlé par le TPLF organisant des élections à Tigray en septembre, au mépris d’une décision prise au niveau fédéral de reporter toutes les élections, qui devaient avoir lieu en août, en raison du coronavirus.

Les Tigréens ont voté lors d’une élection en septembre – une décision critiquée par le gouvernement fédéral

M. Abiy a condamné les élections régionales comme étant illégales tandis que le TPLF a déclaré qu’il ne croyait plus qu’il était légitimement en fonction car son mandat de gouverner avait expiré.

Environ une semaine après le début du conflit, le 4 novembre, les troupes éthiopiennes – soutenues par les forces spéciales et les milices du gouvernement régional d’Amhara voisin – ont capturé Humera aux forces gouvernementales du Tigré.

Humera compte environ 30 000 habitants et faisait partie d’un corridor d’investissement visant à stimuler le développement. Ses récoltes – en particulier le sésame et le coton – sont exportées, notamment aux États-Unis et en Chine.

Il est peu probable que cela se produise cette année. Mon oncle a dit qu’il avait vu des cultures incendiées pendant le conflit, mais il ne sait pas si les siennes ont été touchées.

‘Mon oncle a fui la nuit’

L’opération militaire a fait déborder les tensions ethniques, avec des civils tigréens et amhara tués dans les combats pour le contrôle du Tigré, bien que les forces rivales nient avoir ciblé des civils.

Mon oncle s’appelle Tigrayan et, a-t-il dit, il y a eu beaucoup de pillages de propriétés appartenant à Tigrayan et de meurtres. Il a dit qu’il avait réalisé à quel point sa vie était en danger lorsqu’il a remarqué que les ouvriers d’Amhara – qui avaient travaillé et vécu en paix avec eux – disaient maintenant aux forces spéciales et aux milices d’Amhara où trouver des Tigréens à Humera.

Mon oncle a dit qu’il y avait également eu de violents bombardements de la direction de l’Érythrée, bien que les gouvernements du président érythréen Isaias Afwerki et de M. Abiy aient nié que l’Érythrée ait rejoint l’opération militaire contre le gouvernement du Tigré.

Craignant pour sa vie, mon oncle quitta subrepticement Humera la nuit, sans aucun de ses effets personnels, parcourant un long chemin jusqu’à ce qu’il atteigne la rivière Tekeze. Là, il a trouvé des centaines d’autres Tigréens. Ils sont tous montés dans des bateaux pour entrer au Soudan.

Il a dit qu’il était soulagé d’atteindre le centre des réfugiés de l’ONU, mais, m’a-t-il dit, les tentes étaient tellement bondées qu’il dormait à l’air libre.

Il m’a appelé à partir d’un numéro de téléphone portable soudanais, disant qu’il avait emprunté le téléphone de quelqu’un car son numéro éthiopien ne fonctionnait pas au centre de réfugiés.

Après cette conversation il y a plus de deux semaines, je n’ai pas entendu parler de lui et je n’ai pas pu lui parler. Les lignes téléphoniques étant toujours en panne dans de nombreuses régions du Tigray, sa femme et ses enfants ne savent pas qu’il est devenu un réfugié au Soudan.

‘La frappe aérienne a fait bouger ma famille’

Et je ne peux pas dire si sa famille a fui leur maison – Adwa était l’une des villes que les troupes éthiopiennes ont prises avant de s’emparer de Mekelle, la capitale de la région du Tigray.

Mes parents et mes frères et sœurs vivent à Mekelle, et moi – comme des milliers d’autres membres de la diaspora – je ne sais pas s’ils ont survécu aux tirs et aux bombardements qui ont touché la ville pendant la majeure partie de samedi.

Carte de la région du Tigray

Le Comité international de la Croix-Rouge affirme que le principal hôpital de référence a du mal à soigner les blessés et qu’il y a aussi une pénurie de sacs mortuaires.

Le TPLF a déclaré que 19 civils avaient été tués et plus de 30 blessés par l’armée éthiopienne rien qu’à Mekelle, mais M. Abiy a déclaré qu’aucun civil n’avait été tué au cours de l’opération militaire de plusieurs semaines au Tigray.

J’ai entendu parler de ma famille pour la dernière fois par un contact. C’était après que l’armée éthiopienne ait mené une frappe aérienne le 16 novembre près du campus universitaire de Mekelle.

‘La période la plus difficile de ma vie’

Mes parents et mes frères et sœurs vivaient autour du campus, alors, m’a dit le contact, ils avaient décidé d’abandonner leur maison – qui appartient à la famille depuis des générations – pour emménager avec des amis dans une autre partie de la ville.

Je n’ai toujours pu joindre personne à Mekelle. C’est la période la plus difficile de ma vie et, tout ce que je peux faire de l’étranger, c’est prier pour leur sécurité et celle de tous les autres.

Depuis 2018, il y a eu un conflit dans de nombreuses régions d’Éthiopie, qui a contraint près de deux millions de personnes à fuir leurs maisons. Mais il y avait une stabilité au Tigray.

La situation a maintenant changé et, bien que M. Abiy ait déclaré l’opération militaire terminée après la prise de Mekelle, des rapports indiquent toujours que les combats et les frappes aériennes se poursuivent dans certaines parties du Tigré.

Nous ne savons pas quand le cauchemar prendra fin; quand la guérison des plaies commencera; quand les familles seront réunies et fermeront leurs portes si elles perdaient des êtres chers quand toutes les écoles rouvriront; quand l’électricité et l’eau seront de retour; quand l’agriculture et les affaires reprendront, quand – pour résumer – la vie reviendra à la normale.

Nous n’avons pas nommé les personnes dans ce rapport pour des raisons de sécurité.