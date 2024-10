Comment le concert de Taylor Swift en F1 a contribué à sauver le Grand Prix des États-Unis

Restez informé de toutes les plus grandes histoires de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte de réception tous les lundis et vendredis.

Alors que la Formule 1 revient à Austin, au Texas, pour le Grand Prix des États-Unis ce week-end, l’un des autres sites américains de ce sport est également occupé par un événement majeur.

Le Hard Rock Stadium de Miami, pièce maîtresse du grand prix organisé début mai, sera utilisé pendant trois nuits de la tournée record Eras de Taylor Swift, qui entame cette semaine sa dernière série de dates nord-américaines.

La F1 et Swift ont connu des regains de popularité extraordinaires ces dernières années dans des domaines très différents. Mais il y a huit ans, ils partageaient la première place du Circuit des Amériques.

L’événement de 2016, au cours duquel Swift a donné un concert le samedi soir après les qualifications, s’est avéré crucial pour l’avenir du Grand Prix des États-Unis, une course qui est depuis la pierre angulaire de la croissance rapide de la F1 aux États-Unis.

« C’était un engagement important à l’époque, et cela a payé », a déclaré le président de la COTA, Bobby Epstein. L’Athlétisme. « Nous sommes reconnaissants à Taylor d’avoir saisi cette chance. »

La présence actuelle de la F1 sur trois courses américaines aurait été impensable il y a dix ans, alors que l’organisation d’un grand prix aux États-Unis était une réussite considérable. Il y a eu une absence de cinq ans pour la F1 en Amérique entre la dernière épreuve à Indianapolis en 2007 et son retour en 2012 au COTA, la première installation spécialement construite pour ce sport aux États-Unis.

COTA est rapidement devenu l’un des circuits préférés des pilotes grâce à son tracé difficile et vallonné, et il était populaire auprès des fans. La première année a attiré 265 000 spectateurs le week-end de course du vendredi au dimanche – ce qui semble faible par rapport au record de 440 000 de 2022, rapporté par la F1 – alors que les foules affluaient pour voir le retour du sport aux États-Unis. Même avec un rendez-vous calendaire vers la fin de chaque saison, donnant la possibilité de voir une course qui pourrait influencer la partie cruciale d’une bataille pour le championnat, il a été difficile de susciter un plus grand intérêt. Les chiffres du week-end sont tombés à 250 000 pour 2013 et encore plus bas à 237 000 en 2014.

Mais la course de 2015 a laissé de sérieux doutes sur l’avenir du grand prix d’Austin. Alors que l’ouragan Patricia a apporté des précipitations record et des vents violents à Austin, la FP2 a été annulée et les qualifications ont été reportées à dimanche matin après trois heures de retard dues à la pluie. Après de longues attentes sur la piste dans l’espoir de voir de l’action sur la piste, les fans déçus ont dû faire face aux parkings en herbe se transformant en bains de boue, rendant difficile l’entrée et la sortie de la piste.

Le Grand Prix de dimanche s’est déroulé comme prévu alors que Lewis Hamilton a remporté son troisième titre de champion du monde, mais la fréquentation du week-end est tombée à seulement 224 000 personnes, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la popularité de l’événement.



L’ouragan Patricia a rendu le GP des États-Unis 2015 une affaire austère. (SIPA États-Unis)

Il y avait aussi un nouveau défi pour financer le Grand Prix des États-Unis. Dans les semaines qui ont suivi la course, le bureau du gouverneur Greg Abbot a annoncé qu’il réduirait de 6 millions de dollars le financement public du grand prix. Bernie Ecclestone, alors PDG de la F1, avait admis à l’époque qu’il semblait difficile d’envisager un avenir pour la course à Austin.

Cela a obligé Epstein et son équipe à chercher de nouvelles façons d’augmenter la fortune de l’événement s’ils voulaient contribuer à assurer l’avenir à long terme du seul grand prix américain de F1.

« Beaucoup de gens étaient très mécontents de l’expérience qu’ils avaient vécue avec la pluie et la boue, et nous devions nous rattraper », a déclaré Epstein. «Nous avons aménagé beaucoup de trottoirs, asphalté de nombreux parkings et mis en place beaucoup plus de bus. Mais en plus, nous voulions faire mieux et offrir plus. »

C’est là que Taylor Swift est entrée en scène.

La réputation d’Austin en tant que ville musicale signifie que l’ajout de concerts à l’offre du week-end de course a toujours été une grande partie de l’identité de COTA. Kid Rock et Elton John figuraient parmi les premières têtes d’affiche, mais à mesure que les plans se mettaient en place pour 2016, Epstein et son équipe recherchaient la plus grande star possible.

Le manager de Swift à l’époque, Scooter Braun, vivait à Austin et a été mis en contact avec Epstein, qui voulait voir s’il y aurait un intérêt à être la tête d’affiche de la course 2016. Swift n’avait aucune représentation prévue pour l’année, après avoir passé la totalité de l’année 2015 sur la tournée mondiale de son album « 1989 ».

Si des Swifties purs et durs voulaient désespérément la voir en concert cette année-là, ils devraient aller à la course de F1. Soudain, un billet pour le Grand Prix des États-Unis est devenu beaucoup plus précieux. Un billet d’admission générale de trois jours commençait à 150 $ et inclurait l’accès au concert.

« Nous nous souvenons de la quantité massive de critiques que nous avons reçues de la part des fans de course lorsque nous avons dit que nous allions faire appel à un artiste comme celui-là, que cela détournait l’attention de la course », a déclaré Epstein.

Ecclestone faisait partie de ceux qui partageaient certaines inquiétudes, demandant en plaisantant à moitié à Epstein s’il devrait même prendre la peine d’amener les voitures de F1 au COTA.

Après avoir vu Hamilton mener un lock-out au premier rang de Mercedes lors des qualifications samedi, 80 000 fans sont restés tard dans la soirée sur la piste pour regarder le spectacle de Swift depuis le champ intérieur, ce qui en fait – à l’époque – l’un de ses spectacles les plus fréquentés. L’ensemble de 15 chansons comprenait principalement des chansons de « 1989 » et « Red », et il n’y avait pas de nouveau matériel, mais il y avait une première interprétation de « This Is What You Came For », une chanson que Swift a écrite pour Calvin Harris et Rihanna.

Le concert a reçu des critiques élogieuses. Billboard l’a qualifié de « performance à élimination directe », tandis que Rolling Stone a déclaré : « cela n’a montré aucune baisse ni rouille de la part d’une star déterminée à rester l’un des plus grands noms de la musique pendant longtemps. » Comme cela serait vrai.

Swift a clôturé le set avec « Shake It Off », qui correspondait à l’ambiance du week-end de COTA. Après toutes les difficultés de l’année précédente, l’événement avait attiré une foule record de près de 270 000 fans qui ont profité du beau temps et de la bonne musique en plus de l’action des courses. Il s’agissait d’un rebond important après le désastre de 2016, prouvant que la F1 avait un brillant avenir à Austin.

Cela a également contribué à attirer un groupe démographique très différent de participants, avec la participation de fans plus jeunes, de plus de femmes et de familles. « Quand nous regardons en arrière, nous nous sentons validés par la vision selon laquelle ce groupe devait faire cela et offrir plus aux fans de course et leur permettre d’amener des membres de leur famille », a déclaré Epstein. « Vous pouvez proposer une quantité très complète de divertissement sans compromettre du tout la qualité de l’action sur piste. Vous n’avez rien à retirer à la course en donnant plus aux fans.

Le changement démographique des fans de F1, qui devient plus jeune et plus diversifié, a été un élément essentiel de sa croissance récente, en particulier à l’ère du « Drive to Survive ». Mais Epstein estimait que COTA avait pris une longueur d’avance grâce à ses offres hors piste.

« Je ne sais pas si on nous en attribue le mérite, mais nous l’accepterons parce que c’est vrai », a-t-il déclaré. « Nous avons commencé, nous l’avons fait. Nous avons attiré un public beaucoup plus jeune qui a commencé à regarder et à prêter attention à cela, grâce à Taylor, Justin Timberlake (la tête d’affiche de 2018) et Ed Sheeran (2022).

« Vous commencez à regarder certains d’entre eux, et c’est qui prêtait attention à ces artistes, avec Instagram et les choses sur lesquelles les gens publient, cela atteint très rapidement ce groupe démographique et cette génération. »



Les fans ont exploré le morceau pendant les qualifications en attendant le concert de Taylor Swift. (Photo AP/Éric Gay)

Le modèle de COTA consistant à faire jouer une énorme tête d’affiche lors d’un week-end de course est devenu courant en F1. Sous Liberty Media, qui a finalisé son acquisition de la F1 début 2017, les grands prix ont désormais été transformés en événements de plusieurs jours où le divertissement hors piste constitue une grande partie de l’offre aux fans.

Cependant, même avec l’ajout de nouveaux événements américains à Miami et à Las Vegas, chacun ayant son propre attrait, les concerts sont restés une grande partie de l’identité du Grand Prix des États-Unis à Austin. Sting fera la une vendredi avant qu’Eminem ne se produise samedi soir. Comme Swift en 2016, ce sera son seul concert de l’année.

Epstein s’attendait à ce qu’avec les changements apportés à la piste pour permettre à encore plus de fans d’y assister, cela battrait probablement le record de Swift au COTA et attirerait une foule de 100 000 personnes.

« C’est un événement amusant à jouer, tout comme le décor dans son ensemble », a déclaré Epstein. « Je pense que les agents et les artistes le savent maintenant. Il a de la crédibilité, et c’est quelque chose qu’ils veulent nommer tête d’affiche du Grand Prix des États-Unis.

« Jouer à la mi-temps du Super Bowl est un honneur assez reconnu pour les artistes. Je pense que jouer le Grand Prix des États-Unis est aussi un honneur.

À plus de 12 mois de la course de 2025 – qui marquera les 10 ans du point bas de la F1 à Austin, lorsque l’avenir du sport aux États-Unis semblait une fois de plus incertain – Epstein est déjà engagé dans des conversations sur les prochaines têtes d’affiche. . Il a déclaré qu’obtenir un grand nom était « quelque peu attendu de nous ».

« Je connais les discussions que nous avons pour 2025 », a-t-il déclaré. « Je suis assez excité à ce sujet. »

Photo du haut : Sipa États-Unis